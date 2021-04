SMITTEUTBRUDD: Bofellesskapet Solgløtt holder til i samme bygg som Skjervum helse- og omsorgssenter i Gran. Foto: Harald Henden

Smitteutbrudd på institusjon: Åpner tilsynssak

En kvinnelig ansatt ved et tilrettelagt bofellesskap på Gran og tre beboere er smittet av corona. Nå åpner Statsforvalteren tilsynssak.

– Vi har mottatt en anonym klage om en smittet helsefagarbeider, og åpner tilsyn, bekrefter fylkeslege i Innlandet Harald Vallgårda.

– Vi skal undersøke om det er begått brudd på smittevernloven, helsepersonelloven og coronaforskrifter, både når det gjelder den ansatte og kommunen, sier Vallgårda.

Kommunen bekrefter overfor VG at de har mottatt informasjon om at kvinnen angivelig skal ha vært på et av låvetreffene til den kjente og nå avdøde coronafornekteren Hans Kristian Gaarder i palmehelgen, men har ikke fått bekreftet opplysningen.

Fylkeslege Harald Vallgårda understreker at tilsynssaken gjelder smittevernhensyn, og ikke om vedkommendes eventuelle deltagelse på låvearrangementet.

ÅPNER TILSYN: – Vi håper å være ferdig med saken før sommeren, sier fylkeslege i Innlandet Harald Vallgårda. Foto: Privat

Det er OA som først omtalte at Statsforvalteren har åpnet tilsynssak.

– Gran kommune er positive til at det gjennomføres tilsyn. Vi føler oss trygge på at vi også på Solgløtt har et godt smittevern, men skulle det avdekkes forbedringspunkter er jo det bare til det beste, sier ordfører i Gran, Randi Eek Thorsen (Ap).

Fredag ble enda en ansatt på Solgløtt bekreftet smittet, skriver NRK.

Skrev om corona

Den ansatte kvinnen ble bekreftet smittet 7. april. Hun jobber ved det kommunale, tilrettelagte bofellesskapet Solgløtt, der tre av syv beboere senere fikk påvist corona.

– En av de tre er beboerne er moderat syk, etter forverring sist onsdag. De to andre er lettere syke, sier kommuneoverlege i Gran, Are Løken.

VG har snakket med den ansatte kvinnen. Hun sier hun ikke var på det aktuelle låvetreffet, men ellers ikke vil la seg intervjue.

TO DØDE: To personer er døde etter smitteutbrudd på låvetreffet i Gran kommune. Foto: Harald Henden

Hun har i sosiale medier ikke lagt skjul på at hun mener politikere og medier overdriver farene ved coronaviruset, og har i et høringssvar til regjeringen om straff knyttet til pandemien, slått fast at covid-19 ikke er en dødelig pandemi, at vaksinen kan føre til dødsfall og at munnbind er skadelig.

Bekymret for smittevern

Solgløtt er lokalisert i samme bygg som Skjervum helse- og omsorgssenter, men det er ikke en del av sykehjemmet, så flere av beboerne er ennå ikke vaksinert.

VG har snakket med pårørende blant de smittede beboerne på Solgløtt som er opprørte over kvinnens holdning til smittevern.

ORDFØRER: – Hvis det viser seg at det her har vært brudd på smittevernreglene, er det noe kommunen som arbeidsgiver vil gå videre med, sier ordfører Randi Eek Thorsen. Foto: Harald Henden

Kommuneoverlege Are Løken har sagt til VG at smittesporingen etter låvearrangementene har vært krevende fordi flere av de involverte ikke vil samarbeide.

– Det er opp til den enkelte om vedkommende vil gi informasjon, og vi kan ikke si noe annet enn at smitteveien i dette tilfellet er ukjent. Det er viktig for meg å mane til en viss varsomhet. Vi skal ikke forhåndsdømme, sier ordfører i Gran Randi Eek Thorsen (Ap).

VG har møtt noen av smittesporerne på jobb i rådhuset på Gran, som bekrefter at utbruddet etter låvearrangementene i palmehelgen har vært spesielt vanskelig å jobbe med.

KREVENDE: – Hittil i pandemien har smittesporingsarbeidet gått relativt greit. Folk er som regel takknemlige for at vi ringer, men med dette utbruddet har det vært noe helt annet, sier helsesykepleier Karianne Bleken Brænden. Foto: Harald Henden

Lise Holter Bålerud i smittesporingsteamet utdyper:

– De er vanskelige å få tak i, og noen legger på når vi ringer. Det er også sprikende forklaringer, så vi vet fortsatt ikke helt sikkert hvor mange som var på det arrangementet.

De to forteller at flere fortvilte pårørende, både på Gran og andre steder på Østlandet, har tatt kontakt med dem fordi deres slektninger deltok på det omtalte arrangementet, men nekter å teste seg selv om de har symptomer.

I dag sitter kommunens kriseledelse i møter for å behandle koronasituasjonen, og i kveld er det formannskapsmøte der det blir avgjort om de lokale forskriftene skal forlenges.