BRUNBJØRN: Bjørnesesongen er i gang. Dette er et illustrasjonsbilde fra bjørneparken i Flå. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Brunbjørner nær sentrum i Karasjok: − Ikke løp!

Nå begynner bjørnene å våkne til live fra vinterdvalen. Bjørneforsker Paul Eric Aspholm forteller at noen av dem er veldig nær sentrum i Karasjok.

Publisert: Nå nettopp

Paul Eric Aspholm ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO sier til VG at brunbjørnene som ikke har barn begynner å våkne til live fra vinterhiet sitt i disse tider.

I 2020 ble det påvist 20 ulike bjørner i Karasjok kommune, skriver avisen Ságat, som omtalte saken først.

– Noen av disse bjørnene er veldig nær sentrum i Karasjok, sier Aspholm til VG.

Aspholm har flere råd til personer som møter på bjørner i tiden fremover. Likevel er det de færreste som får møte dem på nært hold.

– Bjørnene er ikke interessert i å skade deg hvis du ikke er i veien for dem. De fleste merker at du er i nærheten, og da skygger de banen, sier bjørneforskeren.

BJØRNEFORSKER: Paul Eric Aspholm fra Norsk institutt for bioøkonomi. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

– Synging er bedre enn snakking

Han sier at det å møte en bjørn på 200–300 meters avstand utelukkende er et fantastisk syn.

– Hvis den kommer nærmere bør du gi deg til kjenne. Hvis den kommer nærmere enn 100 meter bør du lage litt lyder. Ikke løp!, sier han.

Han forklarer at det er viktig å gi seg til kjenne som menneske, fordi de i utgangspunktet ikke er redde for mennesker. Hvis du derimot begynner å skrike eller løpe blir du plutselig et bytte.

– Snur du ryggen til og løper, så klarer du ikke å løpe fra en bjørn. Det beste er å lage lyd. Når den kommer nærme begynner man å bli nervøs, så da er det mye lettere å synge.

Han sier at synging er bedre enn snakking, fordi det er lettere å holde kontroll på stemmen ved sang.

– Da skjønner bjørnen at du er et menneske og ikke et annet dyr. De hører veldig godt og har veldig god luktesans. Da kan du synge.

Han sier at finske eller samiske sanger er spesielt godt egnet fordi de inneholder mange konsonanter. Likevel er det viktigste at sangen er rolig.

Pass på søpla

En annen ting forskeren ber folk unngå er dårlig håndtering av søppel. Bjørner ser nemlig på dine rester som en delikatesse,

– Når bjørnen er sulten etter vinteren så dufter det fantastisk i en bjørnenese om det er mat i nærheten.

Det kan være farlig hvis den kobler lukten av mat til mennesker.

– Om den finner ut at søppelkassen er en ressurs så vil den forsvare søppelbøtten mot folk. Da kommer bjørnen etter oss, og kan bli sint på folk som kommer nær.

Han legger til at hvis du er uheldig og ser en bjørn i nærheten av menneskemat, er det beste å følge rådene ovenfor.

– Om du kommer på fem meters hold, så er det litt ugunstig.