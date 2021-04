IKKE TILFREDS: Bent Høie (H) mener fortiden vant frem på Aps landsmøte. Foto: Helge Mikalsen

Bent Høie: Høyre kan forhandle med Ap om rusreformen

Helseminister Bent Høie (H) er svært skuffet over Arbeiderpartiets nei til avkriminalisering – men åpner for forhandlinger om rusreformen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ungdom fra utsatte familier som tapte på landsmøtet til Arbeiderpartiet i dag. Hvis Ap får gjennomslag for sitt syn vil ungdom fortsatt bli møtt med stigmatisering og straff, og det vil hindre dem i å ta kontakt med trygge voksne for å få hjelp, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Arbeiderpartiet fulgte leder Jonas Gahr Støres råd og sa nei til avkriminalisering av mindre mengder narkotika.

– Det er veldig trist at det var fortiden som vant frem og fremtiden som tapte på Aps landsmøte i dag.

Nå sier Høie til VG at Høyre er villige til å forhandle med Ap om rusreformen.

les også Ap-landsmøtet lyttet til Støre: Vraker rusreformen

– Vi er villige til å sette oss ned med Ap i ro og mak, og få oversikt over hva de faktisk mener. Jeg registrerer at de i ett kulepunkt sier de vil ha avkriminalisering. Vi kan sette oss ned og se hva som er mulig å få til.

Dette står det i kulepunktet Høie viser til:

"Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner."

FULGTE SJEFEN: Arbeiderpartiets landsmøte fulgte rådet fra leder Jonas Gahr Støre og sa nei til avkriminalisering. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Melbys ultimatum

Helseministeren understreker at Aps vedtak er langt unna regjeringens forslag til rusreform.

– Det er ikke det vi jobber for, og en sånn rusreform vil bidra til at vi fortsetter med å straffe og stigmatisere ungdom. Det er ingen fullverdig rusreform hvis det blir resultatet.

Tidligere denne uken sa Venstre-leder Guri Melby til VG at partiet er villig til å gå i forhandlinger med Ap om flere deler av regjeringens forslag til rusreform – men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

VIL AVKRIMINALISERE: Venstre-leder Guri Melby. Foto: Frode Hansen

Regjeringen vil ha full avkriminalisering

Regjeringen foreslår i sitt forslag til rusreform at rusbruk skal møtes med hjelp fremfor straff – og hvor ansvaret flyttes fra justis- til helsesektoren.

En grunnleggende del av rusreformen er avkriminalisering av kjøp, bruk og besittelse av narkotika til egen bruk.

Det betyr ikke at kjøp, bruk og besittelse av narkotika blir lovlig, men at det ikke lenger skal straffes.

Regjeringen har foreslått at personer som blir tatt med illegale rusmidler får plikt til å møte til kommunal rådgivning – og de risikerer bot hvis de ikke møter opp.

Mens regjeringen vil ha en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser, går Ap inn for en differensiert avkriminalisering, da kun for de tunge brukerne.