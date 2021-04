VIL BEHOLDE LOVEN: Sp-nestleder tror partiet går inn for å forsvare dagens abortlov, men er åpen for justeringer i nemndsystemet. Foto: Helge Mikalsen

Borten Moe vil ikke ha regjerings-forhandlinger om abort

Sp-nestleder Ola Borten Moe mener abortspørsmålet ikke bør bli en del av regjeringsforhandlinger på rødgrønn side. For Sp er det uaktuelt med fri abort til uke 22, sier partiledelsen.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Både SV og Arbeiderpartiet har gått inn for å liberalisere dagens abortlov.

I et intervju med VG i går fortalte SV-leder Audun Lysbakken og SV-nestleder Kirsti Bergstø at de ikke vil prioritere vedtaket om å innføre 22 uker selvbestemt abort i regjeringsforhandlinger.

Isteden vil de prioritere å få selvbestemt abort til uke 18, som Ap også ønsker.

Abortspørsmålet er et av stridstemaene også på Senterpartiets landsmøte, som avholdes 4. til 6. juni. Der er det et mindretall i programkomiteen som ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort.

Men Sp-nestleder Ola Borten Moe varsler motstand mot at dette i det hele tatt skal opp i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– I utgangspunktet ser jeg ikke for meg at dette er naturlig å forhandle om til en regjeringsplattform i det hele tatt. I den grad det gjøres endringer, så bør det gjøres som et resultat av en lengre og bredere prosess som forankres bredt i Stortinget, sier Borten Moe til VG.

SP-TOPPER: Sp-nestleder Ola Borten Moe og parlamentarisk leder Marit Arnstad. Foto: Ole Martin Wold

– Egner seg ikke til politisk spill

Flertallet av Sps programkomité vil beholde dagens abortlov, mens mindretallet vil ha fri abort til uke 18.

Borten Moe viser til innstrammingene i abortloven som KrF vant frem med da Solberg-regjeringen laget Granavolden-plattformen, når han skal forklare hvorfor det ikke egner seg i regjeringsforhandlinger.

– Da ble abortloven brukt som en brikke i et politisk spill. Dette er en type sak som egner seg veldig dårlig til den typen forhandlinger, sier Borten Moe.

Han sier at Senterpartiets stortingsrepresentanter antagelig vil være fristilte i et slikt spørsmål.

Abortstrid i Senterpartiet Senterpartiet skal stemme over to ulike formuleringer til partiets stortingsvalgsprogram på landsmøtet 4. til 6. juni. Flertallet i programkomiteen, ledet av parlamentarisk leder Marit Arnstad, sier at de ønsker å beholde dagens abortlov: «Senterpartiet vil opprettholde dagens abortlov.» Mindretallet, med leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, og førstekandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane, Aleksander Øren Heen, ønsker følgende formulering i partiprogrammet: «Senterpartiet vil erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil 18. svangerskapsuke. Etter 18. uke gjelder dagens abortlov: etter utgangen av uke 18 i svangerskapet kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, og er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig kan det ikke gis tillatelse til svangerskapsavbrudd.» 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim støtter mindretallet. Vis mer

Han understreker at de ikke ønsker å havne i samme situasjon som Høyre, Frp og Venstre for to år siden, da mange representanter måtte stemme mot sin egen overbevisning i et samvittighetsspørsmål.

– Kan det komme endringer i abortloven eller justeringer av nemndsystemet, dersom det blir rødgrønt flertall?

– Ja, men da som et resultat av en bredt forankret prosess som er kjørt i forkant. Mange politiske spørsmål er viktige. Men et like betegnende begrep er kanskje at dette ikke er et spørsmål som det er naturlig å behandle som en hvilken som helst veistubb eller togstrekning.

LEDERTRIOEN: Sp-nestleder Ola Borten Moe, leder Trygve Slagsvold Vedum og 2. nestleder, Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Helge Mikalsen

– Tjent med forlik

VG har spurt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om et intervju om abortspørsmålet, men han har ikke ønsket å snakke med VG om dette. I stedet viser han til parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Er du enig i at det ikke er naturlig at abortspørsmålet er en del av eventuelle regjeringsforhandlinger?

– I slike saker er vi tjent med forlik og ordninger som kan stå seg over tid i det politiske systemet. Slik dagens lovverk var i sin tid. Spørsmål om abort bør ikke bli noen kasteball i det politiske systemet hvor det fremmes nye forslag i hver stortingssesjon, skriver Arnstad i en e-post til VG.

Arnstad, som ledet programkomiteen, sier at et klart flertall støtter dagens ordning.

Hun kaller den god og balansert, og mener den gir et viktig signal om at avgjørelse om abort bør tas som tidlig som mulig i svangerskapet.

– Vi mener derfor at dagens lov bør bestå. Vi er åpen for en diskusjon om hvordan nemndene bør fungere og om prosessen i større grad bør ha karakter av et samråd mellom kvinne og nemnd, selv om jeg tror det i mange tilfelle fungerer slik også i dag.

PARLAMENTARISK LEDER: Marit Arnstad sier at det er uaktuelt for Sp å gå inn for fri abort til uke 22. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Uaktuelt med uke 22

Arnstad understreker at det er uaktuelt for Sp å gå inn for fri abort til uke 22, som er SVs primærstandpunkt.

Hun sier at de uansett går til valg på en Sp-Ap-basert regjering.

– Ap og Jonas Gahr Støre vil ha fri abort til uke 18. Kan Senterpartiet sitte i en regjering som har fri abort til uke 18?

– Senterpartiets landsmøte tar stilling til hva som blir Senterpartiets program, det er det vi går til valg på og som vil være utgangspunktet for vår politikk i en eventuell regjering, skriver Arnstad.

Tror han vinner

Borten Moe tror og håper at Sp går inn for å beholde dagens abortlov.

– Det ville overraske meg dersom Senterpartiet konkluderer med noe annet enn det som har vært partiets politikk de siste årene.

Han sier at det likevel kan være grunn til å se på hvordan nemndene fungerer.

2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil ha selvbestemt abort til uke 18, men også helst holde abortspørsmålet unna regjeringsforhandlingene:

– Eventuelle endringer i abortloven står seg i bred forankring på Stortinget, så der er Ola og jeg helt enige selv om vi kommer til å stemme for ulike alternativer på landsmøtet, skriver hun i en sms til VG.