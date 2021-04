Foto: Erik Johansen, NTB

Advarer mot for tidlig gjenåpning: − En feil som er gjort gang på gang

Etter kort tid med lettelser måtte både Bergen og tre Sunnmøre-kommuner nok en gang innføre strengere tiltak. Nå advarer professor mot for tidlig gjenåpning.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

Natt til tirsdag stengte ølkranene og det ble forbud mot arrangementer i Ålesund, Sula og Giske. I tillegg ble både treningssentre, kinoer, bingohaller, aktivitetsparker og lignende stengt.

I Bergen ble det fra 20. april innført flere strenge tiltak etter at det hadde blitt innført flere lettelser, som første trinn i regjeringens gjenåpningsplan. Blant annet er det ikke lov med mer enn to gjester i private hjem. Restriksjonene varer i første omgang frem til 3. mai.

Den sosiale nedstengingen i Oslo har vart siden november. Tirsdag klokken 16 skal byrådslederen orientere om hvilke coronatiltak som skal gjelde i Oslo i første halvdel av mai.

FOR TIDLIG: Professor ved NTNU, Steinar Westin, mener vi bør være forsiktige med gjenåpningen. Foto: Thor Nielsen

For tidlig

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, synes det er synd at vi ikke lærer av for tidlig gjenåpning.

– Dette er en feil som er gjort gang på gang. Når smitten er på vei ned, tenker vi at nå er det over, men så sier det bang og så slår det tilbake, sier Westin.

Han understreker at han synes Norge har gjort en god jobb med smitteverntiltak, og at suksessfaktoren til landet handler mye om små lokalsamfunn og kommuner med effektive smittevernteam. Likevel må vi ikke ta lett på sykdommen.

– Jeg har veldig respekt for denne infeksjonen, og ingen av oss ønsker den. Men den er mye mer brutal enn influensa. Vi må ikke tro at grunnen til at så få er døde i Norge, er fordi viruset ikke er farlig. Det er på grunn av gode smitteverntiltak, så jeg håper kommunene klarer å holde dette i sjakk, sier Westin.

– Skuffelse

Flere steder i Norge har man fått kjenne på lettelser før vi igjen har måttet leve med strenge restriksjoner.

– Hva tenker du det gjør med folk sin motivasjon når man åpner og så stenger igjen?

– Nei, det er jo en opplagt skuffelse for enhver. Men vi må ta med oss erfaringene vi har gjort oss i denne pandemien. Situasjonen i Ålesund er jo en trist sak, og vi må huske å ikke bli for overmodige og utålmodige.

– Tror du situasjonen i Ålesund vil påvirke gjenåpningstempoet i resten av landet?

– Det vet jeg ikke, men jeg håper det. Og at det kan være litt disiplinerende for dem som har stått på spranget for å åpne, sier Westin.

TOTALVURDERING: Line Vold i Folkehelseinstituttet sier alle kommuner tar en løpende totalvurdering av situasjonen i egen kommune, for så å ta beslutninger på grunnlag av dette. Foto: Frode Hansen

Håndterer utbrudd lokalt

Gjenåpningen av Oslo vil vurderes uavhengig av nedstengningen i Ålesund og Bergen. Ved utbrudd må man se på forhold lokalt og håndtere utbruddene med forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene), og eventuelt coronareduserende tiltak.

– Oslo gjør, som andre kommuner, løpende en totalvurdering av situasjonen i egen kommune, og tar beslutninger på grunnlag av dette. Når man åpner, eller letter på tiltak, så vil det være risiko for at det kan skje utbrudd, men det er samtidig sånn at mye kan oppnås med smittereduserende tiltak, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i Folkehelseinsitutttet, Line Vold.

Vold understreker også at vi må være forberedt på utbrudd, og at det da må settes inn tiltak for å slå ned disse i tiden fremover.

– Det står i gjenåpningsplanen til regjeringen at man kan måtte stramme inn igjen, og dette er særlig aktuelt lokalt dersom det oppstår utbrudd. Vi har lært en del om håndtering av utbrudd det siste året, og kontaktreduserende tiltak for å redusere smitten i en utbruddssituasjon.

Forsvarlig med gjenåpning

Den langvarige nedstengningen i Oslo har vart siden november. Byrådsleder Raymond Johansen ha gradvis gjenåpning.

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, skriver Johansen til Aftenposten.

Tirsdag klokken 16.00 orienterer Byrådsleder Raymond Johansen om coronasituasjonen i hovedstaden.