Lysbakken om coronadommen: − Slakt av regjeringens beredskap

Regjeringen har ikke vært godt nok forberedt på en pandemi, og har ikke håndtert corona-pandemien godt nok. Det mener opposisjonen på Stortinget.

SV-nestleder Audun Lysbakken sparer ikke på kruttet når han kommenterer Koronakommisjonens funn og konklusjoner - som er tydelige på hvor regjeringen har trådt feil:

– Dette er en slakt av regjeringens beredskap. De hadde ikke øvd, hadde ingen plan og hyllene var tomme. Og alt dette til tross for at det var kjent at pandemi var en kjent trussel.

SV-nestlederen mener det er et politisk ansvar at Norge ikke var bedre rustet for pandemien:

– Selv ikke når det var kjent at det var en pandemi på gang begynte regjeringen å forberede seg. Dette er en kritikk som rammer Erna Solberg sterkt, fordi hun hadde bedre beredskap som fanesak da hun ble statsminister. Norge var for dårlig forberedt på pandemien, og det er et soleklart politisk ansvar.

– Burde vært stortingsbehandlet

Lysbakken trekker også fram at kommisjonen mener regjeringen tok for lett på om de inngripende tiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene eller ikke.

– Kommisjonen er også enig med SV i at smittevernloven må endres. Dette kunne regjeringen selv tatt initiativ til. Loven er ikke tilpasset en langvarig krise, og det er åpenbart at de mest inngripende tiltakene burde vært behandlet i Stortinget.

Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke var godt nok forberedt på pandemihåndtering. Foto: Tore Kristiansen

Støre: – Mangel på forberedelser

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre viser til at norske myndigheter allerede har hatt flere anledninger til å ruste seg opp for å møte en pandemi, og trekker fram lærdommene man burde ha tatt fra erfaringene med svineinfluensa.

– Dette handler om generell mangel på forberedelser. Allerede i starten av 2020 var det klart at noe kunne skje, men det ble ikke tatt grep i Norge før 12. mars, sier Støre.

Han mener også samarbeidet mellom ulike myndighetsorganer ikke er godt nok.

– Det er veldig alvorlig konstatering av at det ene myndighetsorganet ikke finner det andre. Det har vi hørt før, fra Gjørv-kommisjonen. Dette var noe av det Erna Solberg lovet at skulle bli endret under henne, da skulle det bli samordning og et beredskapselement på Statsministerens kontor. Det ble aldri noe av.

– Gjør det verre for hverandre

På spørsmål fra VG om hva Støre vil gjøre annerledes om han blir statsminister til høsten, svarer han at det kan være behov for store endringer i oppbyggingen av det norske byråkratiet.

– Vi må gå gjennom hele beredskapssystemet vårt og se hvordan samspillet fungerer. En totalberedskapskommisjon kan hjelpe oss med det. Og så må vi se på dette sektorprinsippet vi har i dag, hvor hver sektor har ansvar for seg og sitt, Er det er tilpasset det moderne samfunnet vi bor i i dag? For enten går de i beina på hverandre, eller gjør det verre for hverandre, sier Støre.

FOR DÅRLIG: Være seg beredskap, samarbeid eller smittevern, så mener Marit Arnstad at regjeringen har håndtert det for dårlig. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Alvorlig svikt

– Det var alvorlig svikt i beredskapen, og Norge var for dårlig forberedt, sier Marit Arnstad, leder for Senterpartiets stortingsgruppe, til VG.

– Både samarbeidet mellom sektorene, beredskapslagringen og smittevernutstyret var altfor dårlig, legger hun til.

– Hva er den politiske konsekvensen av rapportens kritikk?

– Senterpartiet har foreslått en kommisjon som skulle gå gjennom samfunnets totale beredskap, men vi ble stemt ned i Stortinget. Nå er det forslaget blitt mer aktuelt enn noen gang, Regjeringen må ta til seg at de må være mer ydmyk for innspill som kommer underveis, og litt mindre skråsikker, sier Arnstad.

Hun legger til at Stortinget må behandle kommisjonens rapport før sommeren, og at viktige læringspunkter må på plass raskt for å være bedre forberedt til den neste krisen. Sp vil også ha en egen uavhengig granskning av vaksine-strategien.

IKKE KONTROLL: Sylvi Listhaug mener regjeringen ikke har vært gode nok på håndtering av importsmitte. Foto: Fredrik Solstad

– Ikke kontroll på importsmitten

Frp-nestleder Sylvi Listhaug peker på kommisjonens funn om importsmitte, og retter en pekefinger mot regjeringen.

– Rapporten bekrefter at regjeringen ikke har hatt kontroll på importsmitten. Regjeringen valgte å åpne samfunnet i sommer, men hadde ingen planer for å stoppe mulig importsmitte når sommeren var over.

Listhaug mener kommuner langs landegrensen burde fått mer støtte av staten:

– Importsmitten er hovedgrunnen til smittebølgene, og mye smitte kunne vært unngått dersom vi hadde hatt kontroll på grensene. Når regjeringen endelig innførte strengere innreisekrav så slår kommisjonen også fast at det manglet verktøy for å gjennomføre disse kravene.

– Det er helt tydelig for meg at kommuner som Ullensaker og Halden ikke hadde noen forutsetninger for å håndtere store deler av importsmitten på grensene våre alene. De burde fått langt mer støtte og staten burde tatt et større ansvar.