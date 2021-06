JOKER: KrF og partileder Kjell Ingolf Ropstad har en nøkkelrolle internt i regjeringen i forhandlingene om handelsavtale med Storbritannia, ifølge sjømatnæringen. Foto: Eirik Røsvik

Sjømat-press på KrF om norsk-britisk handelsavtale

Sjømatnæringen legger tungt press på regjeringspartiet KrF og ber dem akseptere noen landbruks-innrømmelser for å gi norsk sjømat bedre markedsadgang til Storbritannia.

Av Alf Bjarne Johnsen

Norge og Storbritannia er nå i sluttfasen av forhandlinger om en ny handelsavtale, etter brexit og Storbritannias utmarsj fra EU og EØS-avtalen.

Aktørene i flere næringer som VG har snakket med, mener at KrF har stilt seg på landbruksinteressenes side i større grad enn de to andre regjeringspartiene Høyre og Venstre.

– Vi har en tydelig forventning om at KrF også står opp for næringene langs kysten, og at de er villige til å akseptere begrensede importkvoter på landbruk, hvis det er det som må til for å få en avtale på plass, sier Geir Ove Ystmark, toppsjef i NHO-tilknyttede Sjømat Norge, til VG torsdag formiddag.

VG har kontaktet KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for å forelegge han denne uttalelsen, men har foreløpig ikke fått svar.

I sluttfasen

Som alltid er det fiskeri og landbruk som er de mest krevende områdene. Kravet om tollvern for egen produksjon i landbruket, møter kravet om adgang til andres markeder med så lave tollsatser og så stort eksportvolum som mulig.

Ifølge VGs opplysninger forhandler delegasjonene fra Norge og Storbritannia fortsatt, men de skal være helt i sluttfasen.

– VI har en bunnsolid forventning, i alle fall noen timer til, om at KrF også står opp for kystnæringslivet og vil være med og bygge videre på en sterk eksportnæring, sier Ystmark.

Norges Fiskarlag henger seg på:

– Jeg ser en fare for at sjømatnæringen igjen må være med og betale regningen for tollvernet. Denne gangen må landbruket sette seg litt tilbake, sier lederen, Kjell Ingebrigtsen.

– Storbritannia er blant de viktigste og best betalende markedene for sjømaten. Britene er glad i våre produkter. Jeg vil ikke landbruket til livs, men vår næring er også i distriktene, der KrF har mange av sine velgere, sier fiskarlag-lederen.

Press fra landbruket

Men samtidig er det vel kjent at KrF er under press også fra landbruket for å holde igjen og ikke gi nye lettelser til britiske bønder.

Et argument som har gått igjen, er at Storbritannia ikke skal «premieres» for å ha forlatt det europeiske fellesskapet og dermed EØS-avtalen.

VG har vært i kontakt med Bondelagets leder Lars Petter Bartnes torsdag formiddag. Han sier at de er i beredskap og avventer et forhandlingsresultat om kort tid, men ønsker ikke å kommentere innhold eller posisjoner nå.

AVGJØRENDE: Handelsavtalen med Storbritannia er den viktigste avtalen for Norge siden EØS-avtalen, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Terje Bringedal

Utsett ferien

Torsdag morgen kommer NHO-sjef Ole Erik Almlid med en streng formaning til regjeringen og Stortinget: Ingen får lov til å gå fra jobb før den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sier NHO-sjefen til NTB.

Han ber nå partiene om å unngå politisk spill og stå sammen for å sikre at avtalen blir vedtatt.

– Vi må forstå at vi nå gir bedrifter i EU et konkurransefortrinn fordi de har en avtale, mens vi ikke har det. Det kan vi ikke leve med i lang tid, sier Almlid.

