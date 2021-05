FORSLAGSSTILLER: SV-leder Audun Lysbakken håper han får med seg Stortinget når han torsdag ber landets folkevalgte ta stilling til om muntlig eksamen skal holdes eller ei. Foto: Tore Kristiansen, VG

Vil overkjøre Melby: Fremmer hasteforslag om å avlyse muntlig eksamen

Torsdag vil SVs Audun Lysbakken fremme et hasteforslag i Stortinget om å avlyse muntlig eksamen.

De siste ukene har debatten rast. Skal muntlig eksamen på videregående skole avholdes som vanlig, tross coronasituasjonen?

På mandag var beskjeden fra kunnskapsminister Guri Melby (V) krystallklar:

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres, sa Melby til NTB.

– Jeg tenker at dersom hun ikke lytter nå, når lytter hun da?, spurte byråd for utdanning i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), til VG tirsdag.

Samme dag ble det klart at utdanningsdirektoratet anbefaler Melby og utdanningsdepartementet «avlyse alle eleveksamener våren 2021».

I tillegg har Elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene og Barneombudet bedt Melby om å avlyse eksamen.

– Ville helst sluppet

Nå vil SV-leder Audun Lysbakken tvinge Stortinget til å ta stilling til saken.

– Vi ville helst sluppet å foreslå dette fordi jeg mener det burde vært helt unødvendig å ta opp i Stortinget. Men kunnskapsministeren er helt utrolig døv for det samlede signalet som kommer fra Skole-Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

I forslaget som SV krever hastebehandlet, heter det: – Etter en klar oppfordring fra alle opplæringssjefene i fylker landet over tirsdag 27. mai 2021, trodde forslagsstillerne at regjeringen ville avlyse muntlige eksamener i ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021. Når så ikke er tilfelle, ser forslagsstillerne seg nødt til å ta saken til Stortinget.

SV mener at man med dagens smittesituasjon risikerer at svært mange elever må ta opp eksamen, fordi de er i karantene, ventekarantene eller må holde seg hjemme på grunn av symptomer og dermed få uavklart vitnemål til sent på høsten – som følge av kapasitetsbegrensninger for nye eksamener.

– Tror du at du får flertall for dette?

– Det håper jeg på. Det fremmes i Stortinget i morgen (torsdag, red.anm.) og kan forhåpentligvis behandles allerede fredag, sier Lysbakken og peker på at regjeringen tross alt er i mindretall.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa tirsdag kveld til VG, etter møtet med fylkestoppene for å diskutere gjennomføringen av muntlig eksamen, at hun skulle ta med seg innspillene fra møtet videre.

– Det er smittevernsituasjonen som avgjør gjennomføringen av eksamen, og vi jobber kontinuerlig med å følge den tett, sa hun.

KLAR: Kaja Sofie Prydz (19) er klar for å skifte regntunge Norge ut med solfylte California. Nå frykter hun at coronasituasjonen og muntlig eksamen kan ødelegge planene. Foto: Privat

Drømmer om California

Kaja Sofie Prydz (19) går siste året på Elvebakken videregående skole i Oslo. Etter planen skal hun flytte til California til høsten for studere kriminologi ved California Lutheran University (CLU).

Hun mener Melby prioriterer feil i eksamensspørsmålet:

– Vi er jo i en vanskelig tid, og nå velger Guri Melby å beholde en eksamen heller enn å prioritere læring og forutsigbarhet, sier Prydz. Hun legger til:

– Vi har allerede hatt et uforutsigbart år.

– De fleste ønsker av eksamen avlyses

Prydz mener kunnskapsministeren burde høre på anbefalingene fra fagfeltet:

– Når selv de som tar avgjørelser som skolehverdagen vår har gått imot eksamen, synes jeg det er sjokkerende at hun velger å ikke høre på det.

– Det har vært ekstremt mye prat om eksamen. Det er mange som føler seg stresset. Mitt inntrykk er at de fleste i klassen ønsker at eksamen skal avlyses, sier Prydz.

Avgangseleven peker på at undervisningsåret ikke har fungert optimalt. Det har blitt mye hjemmeskole.

– Det er nesten vanskelig å si hvor mye vi har vært hjemme. Det går nesten i surr, men det har vært mange og lange dager, sier Prydz.

Nå håper hun kunnskapsministeren snur i saken.

– Jeg håper mest av alt at det kan avlyses sånn at alle kan senke skuldrene litt og tenke at fremtidsplanene er i boks.