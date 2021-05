UNDERVISNING: Fra torsdag kan blant andre lærerne være i streik. ILLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad / NTB

Kan bli storstreik i kommunene – lærer-tillitsvalgte varsler om enorm streikevilje

Fra torsdag kan lærere, sykepleiere og andre kommuneansatte gå ut i streik. – Jeg har aldri i mine mange år som tillitsvalgt sett enn sterkere streikevilje, sier Bjørn Sigurd Hjetland.

Publisert: Nå nettopp

Han er lærer og leder for Utdanningsforbundet i Bærum.

Fra torsdag 27. mai av er han mentalt innstilt på at lærerne sammen med sykepleierne og en hel rekke andre yrkesgrupper i kommunene henter frem streikevåpenet mot et lønnsmessig etterslep.

– Hovedårsaken til at dette går i retning av streik er at lønnsutviklingen har vært altfor dårlig både oss lærere, sykepleiere og andre slitere i kommunene. Vi må ha en reallønnsøkning. Hvis ikke blir det streik, sammenfatter Hjetland.

STREIKEKLAR: Bjørn Sigurd Hjetland er leder av Utdanningsforbundet i Bærum – og sønn av tidligere forbundsleder Helga Hjetland. Foto: Privat

Både han og titusenvis av kolleger i kommunene har hittil holdt seg lojalt til den såkalte frontfagsmodellen, der partene i industrioppgjøret forhandler først – og bestemmer lønnsrammen.

Her kan du ser hvor Unios medlemmer tas ut hvis det blir streik.

Megling i stat- og kommuneoppgjøret LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

Onsdag startet meglingen i lønnsoppgjøret for staten, kommunene og Oslo kommune, som er tre ulike tariffområder.

De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS i slutten av april.

KMD og KS har tilbudt en ramme på 2,7 prosent i tråd med rammen for frontfaget. Fagforbundene krever imidlertid reell reallønnsvekst.

Kommuneoppgjøret omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene. Lønnsforhandlingene i staten omfatter nærmere 170.000 ansatte, mens oppgjøret i Oslo kommune gjelder drøyt 43.000 ansatte. (Kilde: NTB) Vis mer

Også Fagforbundet, som er LOs største forbund og kjempen på arbeidstagersiden i kommuneoppgjøret, legger til grunn at de har en svakere lønnsutvikling siden oppgjøret i fjor, på rundt 0,5 prosent, sammenlignet med frontfaget.

I år endte frontfag-rammen på 2,7 prosent.

les også Sykepleierforbundet: – Tror det blir et enda tøffere oppgjør i år

TUNGVEKTERE: Mette Nord er leder av Fagforbundet, LOs største forbund. Her er hun fotografert sammen med Jørn Eggum fra Fellesforbundet – som fronter frontfaget og industriarbeiderne i forhandlingene med NHO. Foto: Tore Kristiansen, VG

Men de kommunalt ansatte opplever å ha blitt hengende etter industriarbeiderne i lønnsutvikling. Dette har også det største forbundet i LO, Fagforbundet, øverst på sin agenda.

– Hvis arbeidsgiverorganisasjonen KS står på at det er frontfagsrammen for i år som skal legges til grunn, da er sjansen for konflikt stor, sier en informert kilde i LOs største forbund til VG.

Her kan du se hvor Fagforbundets medlemmer tas ut hvis det blir streik.

les også Lønnsoppgjøret: Enighet på overtid – storstreik avverget

For det er slik at frontfagene endte med å ta ut mer enn frontfagsrammen i fjor, og da har vi en klausul som utløses i forhandlinger, sier kilden.

LOs krav i frontfagsoppgjøret var minst 2,8 prosent, som er anslått prisvekst, men LO-leder Peggy Hessen Følsvik og LO godtok 2,7 prosent, fordi forskjellen bare ville utgjort 30 øre i timen.

Årets oppgjør i kommunene er et såkalt mellomoppgjør, som i stor grad bare skal dreie seg om lønnsjusteringer mellom hovedoppgjørene.

Sliter med rekruttering

Men for lærere og andre yrkesgrupper i kommunene, går forventningene i retning av noe mer enn lønnsjusteringer.

Mens sykepleierne krever at grunnlønnen økes, er lærerne viktigste krav kompensasjon for over tid å ha sakket akterut i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper.

Begge gruppene har pekt på rekrutteringsproblemer som en av hovedgrunnene til økt lønn.

les også Siv Jensens populistiske bommert

STREIKEKLAR: Anette Berger er leder for Unio i Alta i Troms og Finnmark fylke. Foto: Utdanningsforbundet

Her kan du se hvor Unios medlemmer i Oslo kommune (eget tariffområde) tas ut hvis det blir streik.

Streikevilje i Alta

Leder av Unio i Alta, Anette Berger, er innstilt på at det kan bli streik fra torsdag av.

– Streikeviljen er helt på topp. Vi er klare. Lønnsutviklingen har vært så dårlig over mange år, at vi nå har store problemer med å rekruttere lærere, sier Berger til VG.

les også Støre krever lønnsfrys for ledere – og politikere

– Hvilke følger får en streik?

– Vi beklager jo at vi må ramme en tredje part. Men både skoler, sykehjem og hjemmesykepleie vil merke at det er en konflikt, sier Berger i Alta.

Muntlig eksamen kan ryke

Hennes forbundskollega i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, ser for seg at det blir vanskelig å arrangere muntlig eksamen ved en lærerstreik.

– Det vil overraske meg om skolene kan arrangere lokalt gitt muntlig eksamen med en lærerstreik. Jeg ønsker i så fall staten og skoleeierne lykke til med det, sier Hjetland.

les også Slik er LO-toppens mål for din lønn i år

Det var hovedoppgjør i fjor og det neste blir da neste år i 2022.

Fagforbundet har i første omgang forsiktig uttak, med 4700 ansatte, men det kan ligge an til en opptrapping allerede torsdag, hvis det ender i konflikt.

Fagforbundsleder Mette Nord sier i en pressemelding at streikeuttaket er preget av koronapandemien.

– Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider, at det vil være galt å ramme dem ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet, sier Nord.

les også 50 leger sa opp: – Vi krever anstendige betingelser

I Staten er også forventningene høye. Der kan viktige grupper vise til en mindrelønnsutvikling i forhold til frontfaget i 2020 på 0,4 prosent.

Men tradisjonelt har Staten stått knallhardt på at det er lønnsutviklingen over tid som skal legges til grunn, ikke utslag over et år eller to.

Derfor anses det for lite sannsynlig at tunge grupper med høyrøstede krav greier å få ut mer enn maks 2,8 prosent.

Fristen for å bli enige om stat- og kommuneoppgjøret utgår altså ved midnatt, natt til torsdag 27. mai.

Men megling på overtid er ikke uvanlig, så ingen bør bli overrasket over at det kan bli både natt og lysning av dag før meglingen avsluttes.