DREPT: Bård Lanes (til venstre) ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg i april. Her er han sammen med sin bror. Foto: Privat

Ny person pågrepet for drapet på Bård Lanes

En av mennene som har vært siktet for bilbrannen i Tønsberg, er på ny pågrepet og nå også siktet for medvirkning til drap på Bård Lanes (33) i april.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Totalt tre personer er nå pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på 33-åringen.

– Han har ikke vært på stedet, men vi har siktet ham for medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til VG.

Den pågrepne mannen er i begynnelsen av 30-årene og er en av personene som tidligere har vært pågrepet i forbindelse med bilbrannen samme kveld som drapet.

33 år gamle Bård Lanes fulgte en venninne til et solstudio før han ble skutt på Kilen i Tønsberg i april.

les også Ny person pågrepet for drapet på Bård Lanes

Han ringte selv nødetatene klokken 22.15 denne kvelden, og fortalte at han muligens var skutt, før han segnet om på bakken. Han ble fraktet til Vestfold sykehus, men livet sto ikke til å redde.

– Bakgrunn for pågripelsen er informasjon politiet har avdekket gjennom etterforskningen, og vi mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier Borg Johannessen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på hva slags informasjon det dreier seg om.

Mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Det er en trend, sier politiadvokaten.

Mener drapet kan være planlagt

Fra før er en 31 år gammel mann også siktet for drap eller medvirkning til drap. Han ble fengslet like etter drapet, etter at bilen han eier stod i full fyr på en parkeringsplass utenfor Tønsberg sentrum kun kort tid etter drapet.

I begynnelsen av mai ble også en mann i 20-årene pågrepet etter å ha vært etterlyst av politiet. Mannen, som politiet først ikke kjente identiteten på, ble etterlyst ved hjelp av overvåkingsbilder fra åstedsområdet.

Politiet mente allerede da at de hadde kontroll på de sentrale gjerningspersonene som kunne knyttes til handlingene på drapsstedet.

– Var drapet planlagt?

– Når vi mener å kunne sikte en for å medvirke så er det en viss form for planlegging, så må etterforskningen avdekke i hvilket omfang.

Det har ikke lykkes VG å få tak i den siktede mannen i 30-årenes forsvarer, Jon Anders Hasle.

Sannsynligvis narkotikarelatert

Da mannen i 20-årene ble fengslet tidligere i mai, kom det frem av kjennelsen at drapet sannsynligvis har sammenheng med narkotikaomsetning.

les også Tingretten om Tønsberg-drapet: Ikke klare bevis på hvem som skjøt

«Dette utgår fra et hardt miljø, hvor man for eksempel ved inndrivning av gjeld i ytterste konsekvens kan ty virkemidler som i denne saken.»

31-åringen som også er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, er tidligere dømt for å ha drevet omfattende profittmotivert narkotikavirksomhet i Tønsberg-området.

ÅSTED: Politiet stengte av containere i nærheten av åstedet der 33 år gamle Bård Lanes ble skutt på Kilen i Tønsberg 20. april. Foto: Fredrik Solstad

– Det nærmeste vi kommer til å plassere dem i en gjeng, er at de involverte kan knyttes til et kriminelt miljø i Tønsberg.

Borg Johannessen utelukker ikke at det kan komme enda flere pågripelser i saken.

– Saken er såpass stor og omfattende. Vi opplever fortsatt å være tidlig i saken, så det blir feil å si at det ikke kan skje. Vi vet ikke hvilken vei saken.