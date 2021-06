GRØNN: Byråd og stortingskandidat for MDG, Lan Marie Berg, nøt varmen søndag, og møtte VG i grønne omgivelser. Foto: Bjørn Haugan, VG

MDG-Berg om oljens fremtid: − Skjerp deg, Jonas!

MDG-byråd Lan Marie Berg skal mandag i debatt med en av verdens fremste oljetopper. Hun ber Ap-leder Jonas Gahr Støre skjerpe seg.

Av Bjørn Haugan

Det internasjonale energibyrået IEA sjokkerte oljeverdenen med en ny rapport i mai, hvor de skrev at det ikke trengs nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis verden skal nå netto nullutslipp i 2050.

Mandag deltar IEA-sjef, Fatih Birol, på en digital konferanse i regi av Skift Norge, et norsk næringslivsdrevet klimainitiativ, hvor investor Jens Ulltveit Moe og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, har ledende posisjoner.

Oslos byråden for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, er blant inviterte deltagere som skal få stille spørsmål til Birol.

I DEBATT: IEA-sjef, Fatih Birol, får spørsmål fra Lan Marie Berg mandag. Foto: Osman Orsal / X02255

– Sendte sjokkbølger

Hun sier hun har ett sentralt spørsmål å stille IEA-sjefen:

– I Norge har Ap, Høyre og den norske oljelobbyen så langt avfeid hele IEAs rapporten:

– Derfor ser jeg frem til å høre fra IEA-sjefen selv om hvordan han mener at oljeproduserende land og vi i Norge bør forholde oss til den rapporten, og hva vi som oljeproduserende land bør gjøre.

Hun sier det var noen som fikk problemer:

– Det sendte også sjokkbølger gjennom det norske politiske landskapet.

– Siste selgeren på torget

Hun sier at oljeiveren har eskalert i Norge de siste årene, i stedet for å bli tatt ned.

– Rundt omkring i verden brukes coronakrisen til å satse på grønn omstilling, og Danmark, Frankrike og New Zealand har vedtatt å slutte med oljeleting. Her i Norge har det gått motsatt vei de siste årene, med rekorder i utlysninger på sokkelen – og den vanvittige store oljekrisepakken som ble gitt oljeselskapene som coronatiltak.

– Høyre, Ap og Sp sier nei til å legge om politikken og fase ut olje- og gassvirksomheten raskere?

– Jeg tror nok de synes det har vært vanskelig å forholde seg til denne rapporten, fordi den spenner bein under disse partienes argumentasjon. Vi risikerer å bli den siste selgeren på torget og investere veldig mye penger i en næring som produserer en vare verden ikke vil trenge lenger.

Hun viser til at også SSB tror at Norge vil klare denne omstillingen, uten at det vil være dramatisk for norsk økonomi.

– Skjerp deg, Jonas

Det var vært et solid flertall på rødgrønn side i lang tid, av Ap, Sp og SV. Fortsetter det slik til valget, vil ikke hennes parti havne på vippen; de tre partiene da ikke være avhengige av MDGs støtte.

Men De Grønne har like fullt satt som soleklar premiss for en regjeringsdeltagelse eller for å støtte en regjering, at de ikke vil tillate ny olje- og gass produksjon og leting.

– Ja, vi i MDG stiller som eneste parti ultimatum om stans i oljeleting og nye utbygginger for å støtte en regjering. Det skulle bare mangle, og er det eneste ansvarlige for våre barn og barnebarn. Og nå sier til og med Det internasjonale energibyrået det samme som oss.

Hun har en klar oppfordring til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Skjerp deg, Jonas. Norge må slutte å lete etter mer olje. Ap må revurdere sin oljepolitikk. Etter denne rapporten har de ingen argumenter å gjemme seg bak lenger.

– En rødgrønn regjering vil da måtte lene seg til høyresiden for å få støtte for fortsatt leting?

– Det blir for dumt hvis den norske politiske floraen ikke tar inn over seg dette nå. Det er rett og slett forferdelig uansvarlig. Oljen har tjent oss veldig godt og vi har vært veldig heldige. Nå må vi ta omstillingen tidsnok, slik at vi får sikret velferden vår for fremtiden.

Aps klimatalsperson, Espen Barth Eide, svarer på vegne av Støre.

Han sier det først og fremst er utviklingen på etterspørselssiden som vil definere takten i omstillingen.

– Vi går ikke inn for letestans etter olje, men vi er opptatt av at norsk industri må forstå og treffe fremtidens markeder riktig. Vi er derfor mer opptatt av startdato for alt det nye enn for sluttdato for oljen.

GASS: Aps Espen Barth Eide sier norsk gass kan bli viktig for nye grønne industrier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Eide legger til at Ap i sitt nye partiprogram har lovet en petroleumsmelding for 2020-årene, som skal redusere Norges økonomiske klimarisiko.

– Samt sikre et stabilt aktivitetsnivå på sokkelen; forstått som summen av nåværende og fremvoksende næringer, der de nye vil ta stadig større plass.

– Lengre levetid for norsk gass

Han sier dette om IEA-rapporten:

– Arbeiderpartiet går inn for en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. IEA-rapporten viser hvor fort utviklingen går, og hvor store investeringer som må til i fornybar energi som må til for at verden skal lykkes med å nå Paris-målene.

Han sier fremtiden også ligger i fortiden.

– Vi har tro på både grønn og blå hydrogen, fra henholdsvis elektrolyse og naturgass der karbonet tas ut og lagres før gassen blir til ren hydrogen. Dette kan gi store volumer raskt. Om dette blir kommersielt lønnsomt vil det bety en lengre levetid for norsk gass.