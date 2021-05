HAR BLITT ENIGE: Turid Kristensen (H), Hanne Dyveke Søttar (Frp), Solveig Schytz (V) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre

Skroter omstridt skoleforslag: Vil bevare fellesfag i VGS

Høyre, Venstre, KrF og Frp på Stortinget er enige om en ny skolereform. De slår fast at de ikke ønsker «omfattende kutt» i fellesfagene – og åpner for å øke timetallet.

Publisert: Nå nettopp

Kunnskapsminister Guri Melby (V) fikk gjennomgå da hun la frem et forslag til ny skolereform i mars.

I et intervju med VG sa hun at regjeringen ville kutte i fellesfagene, men at matematikk, norsk og engelsk skulle bestå.

Dette budskapet gjentok kunnskapsministeren på en pressekonferanse:

– Alle skal fortsatt ha matematikk, norsk og engelsk. Resten av dagens fellesfag trenger ikke lenger være obligatorisk, sa Melby da.

I tillegg varslet hun at det ville bli opprettet et helt nytt «fremtidsfag».

Dette ble karakterisert som «kunnskapsløst» og «historieløst» av kritikere som vil beholde fellesfag som historie, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og fremmedspråk.

Skroter fellesfag-kutt

Nå har regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF gått sammen med Frp på Stortinget, og samlet seg om en enighet om reformen der de går bort fra regjeringens opprinnelige forslag.

De fire partiene, som utgjør et flertall på Stortinget, slår fast at de ikke ønsker «omfattende kutt» i fellesfagene. Samtidig åpner de for å gjøre noen endringer for å skape «rom for mer fordypning og mer valgfrihet for elevene».

Det nye «fremtidsfaget» tas ut av det videre arbeidet med reformen, slik Melby også tidligere har varslet.

– Forhåpentligvis vil disse tydelige signalene bidra til å skape ro i den offentlige debatten om fellesfagene og det såkalte fremtidsfaget. Vi har en enighet som sier at fellesfagene fortsatt skal ha være en sentral del av norsk VGS. Det skal ikke foretas omfattende kutt i fellesfagene, sier stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

Hun sier at for Høyre har fellesfagene har en egenverdi som det er viktig at bevares, og at de også har en viktig verdi et større, allmenndannende perspektiv.

– Samtidig vil jeg ikke si at vi ikke kan gjøre noen endringer, for det må foretas en gjennomgang av fag- og timefordelingen sammen med sektoren på et tidspunkt, sier Kristensen.

FIKK KRITIKK: Kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Frode Hansen

Høyre-politikeren sier at de vil høste erfaringer fra den såkalte «fagfornyelsen» før det eventuelt tas en runde på å endre fag- og timefordeling.

I fagfornyelsen ble lærerplanene oppdatert på høsten 2020, blant annet med mål om bedre muligheter for dybdelæring og fordypning.

– Skolene har også stått i en veldig krevende situasjon under coronapandemien, så vi mener at det er klokt å lytte til sektoren og vente med å gjennomføre en gjennomgang av fag- og timefordelingen til skolene er tilbake i mer normalt drift og vi har høstet erfaringer fra fagfornyelsen, sier Kristensen

– Dere er åpne for mindre kutt og endringer i fag- og timefordeling?

– Ja, vi har ikke sagt at vi ikke skal ha den gjennomgangen. Det blir riktig å gjøre når vi nå gjennomfører så mange omfattende endringer med denne fullføringsretten. Vi kan godt se på om fag kan samles på ett år fremfor to år og den type ting. Men dette må sektoren selv være med på å kartlegge og komme med anbefalinger på, sier Kristensen.

Åpner for økt timetall

De fire partiene er enige om å legge til rette for mer valgfrihet for elevene. Kristensen viser til at elevene har vært opptatt av at de som går på studiespesialisering, særlig på VG1, skal få mer valgfrihet.

– Vi er enige om at vi ber regjeringen om å se på ulike tiltak for å skape mer valgfrihet for disse elevene. Det kan gå på ting som å øke timetallet noe eller å se på en periodisering av fagene, altså å flytte litt på fagene, for at det skal bli mer valgfrihet, sier Kristensen.

TIDLIGERE LÆRER: Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Terje Bringedal

Melby: – Ser frem til en god prosess

VG har bedt Guri Melby om et intervju, men Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling opplyser at hun ikke er tilgjengelig torsdag formiddag.

Kunnskapsministeren svarer i en generell kommentar, sendt på e-post til VG av politisk rådgiver Thomas Lien (V).

– Jeg er glad for at Stortinget vil støtte regjeringens Fullføringsreform som skal bidra til at flere elever kan fullføre og bestå, skriver hun.

– Nå ser jeg fram til en god prosess sammen med utdanningssektoren om en gjennomgang av fag- og timefordelingen som kan bidra til mer fordypning og økt valgfrihet for eleven.

– Tiden er inne for å se på de store snublesteinene i systemet, som kravet til at alle skal fullføre på samme tid, at det ikke finnes gode tiltak for elever som ikke har med seg de faglige ferdighetene de trenger fra grunnskolen, og at elever som ikke har læreplass ikke har et fullgodt alternativ til å fullføre opplæringen, skriver Melby.

Har ikke svart på VGs spørsmål

Kunnskapsministeren har ikke svart på VGs spørsmål om hun skuffet over at vrakingen av hennes fellesfag-forslag eller hvilke kutt i fellesfag den nye reformen innebærer.

Melby har heller ikke svart på spørsmål om hva som gikk galt da reformen ble lansert med brask og bram, for å så bli møtt med hard kritikk.

KrF og Frp er fornøyde

I en pressemelding skriver KrF og Frp at de er tilfredse med enigheten.

– KrF har hele tiden vært tydelige på at det er nødvendig med endringer i den videregående skolen som legger mer vekt på fordypning og valgfrihet. Men en reform som KrF skal være med på måtte også ivareta elevenes allmenndannelse og mulighet til å orientere seg i samfunnet de vokser opp i. Det er jeg glad for at regjeringen nå leverer på, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti

– Jeg er glad for at kunnskapsministeren var raskt ute med å skrinlegge det såkalte «fremtidsfaget». Vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker et slikt fag, og er fornøyde med at dette ikke blir med i det videre arbeidet med fullføringsreformen, sier Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant for Frp.