GARANTIST: KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad erklærer at KrF er garantist for videreføring av kontantstøtten i forkant av stortingsvalget. Foto: Terje Pedersen

Kontantstøtten har kostet 60 milliarder – KrF garanterer videreføring

Ferske tall viser at kontantstøtten har kostet skattebetalerne 60 milliarder kroner siden 1998. «En mindre pris», mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad – som sier at KrF er garantist for fortsatt kontantstøtte.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

Etter at Høyre snudde på sitt landsmøte i vår og gikk inn for å skrote kontantstøtten, kan KrFs store hjertebarn leve farlig.

Det er kun KrF, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har vedtatt å videreføre kontantstøtten i sine programmer for neste stortingsperiode. I dag kan barnefamilier få opp mot 7500 kroner i måneden for ettåringer som ikke går i barnehage.

Nå rykker KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut og varsler at KrF er en «garantist» for å bevare kontantstøtten – dersom regjeringen blir gjenvalgt.

– Helt avgjørende

– Vi er garantisten for kontantstøtten og for valgfrihet. Den kampen har jeg tenkt til å vinne i neste periode, hvis det blir regjeringsforhandlinger etter valget og vi kan fortsette i regjering, sier Ropstad.

KrF-lederen sier at partiet kommer til å legge inn «alt» for å bevare kontantstøtten i eventuelle forhandlinger.

– Kan KrF sitte i en regjering som skroter kontantstøtten?

– Vi stiller ikke ultimatum før forhandlinger, men alle vet at familiepolitikk er helt avgjørende for KrF. Det er et signal til velgerne at hvis velgerne ønsker valgfrihet og kontantstøtte, vil KrF selvsagt ta den kampen for å lykkes med det.

KONTANTSTØTTE-FAN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Helge Mikalsen

– Etter at Høyre snudde, blir det vel vanskeligere for KrF å få gjennomslag for kontantstøtte, sammenlignet med tidligere forhandlinger?

– Ja, jeg er forberedt på at det vil bli mer krevende. Det er derfor jeg trapper opp stemmebruken og sier at dette kommer vi til å prioritere. Det ville ha vært oppsiktsvekkende om KrF ikke klarte å ta vare på kontantstøtten om regjeringen fortsetter, sier Ropstad.

Prislapp: 60 milliarder kroner

VG har fått oversendt tall fra Barne- og familiedepartementet som viser at det er utbetalt totalt 58,1 milliarder kroner i kontantstøtte siden den ble innført i 1998.

Tallene er prisjusterte til 2020-kroner. I tillegg er det bevilget 1,5 milliarder kroner til kontantstøtte i årets statsbudsjett.

KrF-lederen blir ikke skremt når han ser prislappen på 60 milliarder kroner.

– Hvis du hadde tatt summen som er brukt på barnehage i samme periode, ville den ha vært betydelig større. Det er en viktig, men mindre sum, som gjør at man kan muliggjøre den valgfriheten som er viktig for mange barnefamilier, sier Ropstad.

1998: Det var daværende KrF-leder og barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland som fikk gjennomslag for å innføre kontantstøtten fra 1. august 1998. Foto: Erik Johansen

Har ikke tro på Senterpartiet

Sp vedtok å videreføre kontantstøtten under partiets landsmøte denne helgen. KrF-lederen sier at han ikke har noe tro på at Sp vil få gjennomslag for dette i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet etter valget.

– De kommer med veldig mange løfter på veldig mange fronter. Tidligere har de gått inn for å fjerne kontantstøtten for toåringene. Jeg frykter at dette blir en nedprioritert sak i forhandlingene, og jeg ser hvor viktig det er for Ap, sier Ropstad.

Arnstad: – En liten spåmann

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad kommer med følgende utbrudd når hun får høre at Ropstad ikke har noen tro på at Sp vil sikre videreføring av kontantstøtte i forhandlinger med Ap:

– Han er en liten spåmann, han Kjell Ingolf Ropstad.

– Er dette en sak Sp vil prioritere i eventuelle forhandlinger med Ap?

– I forhandlinger går Sp inn med hele sitt partiprogram. Vi har ikke rangeringer og opererer ikke med en kravliste, sier Arnstad.

KONTANTSTØTTE-FAN: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Foto: Therese Alice Sanne

– KrF sier at de er garantisten for kontantstøtten. Kan Sp si det samme?

– Det skal bli interessant å se om KrF virkelig kan bli en garantist når Høyre har gitt slipp på deler av det. Det blir et krevende landskap for KrF.

– Det jeg kan garantere er at vi skal gå inn med programmet fra vårt landsmøte. Vi har klart å ta vare på ordningen tidligere, og vi skal klare å ta vare på ordningen fremover, legger Arnstad til.

Ap: – En svimlende stor sum

Arbeiderpartiets kvinnepolitiske leder Anette Trettebergstuen reagerer kraftig på at det er blitt brukt 60 milliarder kroner på kontantstøtte siden 1998.

– Det er en svimlende stor sum på en ordning som ekspertutvalg etter ekspertutvalg i rapport etter rapport har påpekt at hindrer integrering, arbeidslinjen og likestilling. Det er en ekstremt dårlig prioritering og bruk av fellesskapets midler. Det er på høy tid at den skrotes.

KONTANTSTØTTE-MOTSTANDER: Arbeiderpartiets kvinnepolitiske leder og familie- og kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen. Foto: Gøran Bohlin

Ap har, i likhet med Høyre, vedtatt å skrote kontantstøtten – og heller innføre en «ventestøtte» for dem som ikke har fått barnehageplass.

– Kan Ap garantere at kontantstøtten skal bort?

– Jeg kan garantere at det skal vi stå hardt på. Jeg ser på det som usannsynlig at Sp skal prioritere å sette ned foten på en kontantstøtte som brukes fellesskapets midler på den måte. Vi trenger penger til andre satsinger, og det gjør de også.