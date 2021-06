Vedums til Senterpartiets landsmøte: − Tidenes sentralisering

LILLEHAMMER/VIKERSUND (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holder fredag en historisk tale til partiets landsmøte på Lillehammer. Høstens valg kan bli tidens beste for partiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trygve Slagsvold Vedum holder talen sin på slektsgården hjemme på Ilseng i Stange.

– Det blir rart å ha landsmøtet gjennom en skjerm, sier Vedum.

Han er kritisk til at man går ut ifra at alle kan løse alt digitalt og har med seg faren Trond Vidar på talen.

– Når vi ser på offentlig sektor er utviklingen stordrift, sentralisering og at man flytter tjenestene lenger fra folk, sier han.

– Ta den rare reformen kalt nærpolitireform. Som har ført til tidens sentralisering av norsk politi.

Miljø: – Kan ikke straffe

Vedum sier at man må gjøre en rekke grep for å løse miljøutfordringene.

Han sier at man må gjøre en rekke ting for å omstille samfunnet, men sier at man må bruke mest gulrot.

– Vi kan ikke straffe de som ikke har råd til å bytte bil eller trenger bil. Vi må se folk i miljøpolitikken, sier han.

Han er kritisk til at regningen blir overlatt til de som bor langt ute i distriktene eller har dårligst råd.

– Utslippene skal ned: men vi kan ikke glemme folkene, sier han.

DIGITALT LANDSMØTE: Vedums tale blir overført digitalt på landsmøtehotellet på Lillehammer. Foto: Terje Bringedal

Kan bli tidenes valg

Senterpartiet ligger ifølge meningsmålingene an til å gjøre sitt beste stortingsvalg denne høsten.

I forkant av landsmøtet har partiet vist frem sin regjeringsplan, som ikke sier noe om hverken deres tidligere rødgrønne partner SV eller om de vil ha partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister.

Partiets landsmøte åpnes av partileder Vedums tale klokken 11.

Mesteparten av landsmøtet er digitalt, men partiets sentralstyre og partiledelse er samlet på Lillehammer og flere er samlet i kohorter rundt i landet.

Saken oppdateres.