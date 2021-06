Vedum til landsmøtet: − Tidenes sentralisering

LILLEHAMMER/VIKERSUND (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovet avgiftskutt og innstramming av offentlige lederlønninger i sin landsmøtetale. Høstens valg kan bli tidenes beste for partiet.

Trygve Slagsvold Vedum holder talen sin på slektsgården hjemme på Ilseng i Stange.

– Det blir rart å ha landsmøtet gjennom en skjerm, sier Vedum.

Han er kritisk til at man går ut ifra at alle kan løse alt digitalt og har med seg faren Trond Vidar på talen.

– Når vi ser på offentlig sektor er utviklingen stordrift, sentralisering og at man flytter tjenestene lenger fra folk, sier han.

– Ta den rare reformen kalt nærpolitireform. Som har ført til tidens sentralisering av norsk politi.

DIGITALT: Trygve Slagsvold Vedum tok landsmøtetalen sin digitalt fra hjemstedet. Foto: Terje Bringedal, VG

Miljø: – Kan ikke straffe

Hovedtemaet i talen er at man må ha tjenester nært folk.

Vedum sier at man må gjøre en rekke grep for å løse miljøutfordringene, men at man må bruke mest gulrot.

– Vi kan ikke straffe de som ikke har råd til å bytte bil eller trenger bil. Vi må se folk i miljøpolitikken, sier han.

Han er kritisk til at regningen blir overlatt til de som bor langt ute i distriktene eller har dårligst råd.

– Utslippene skal ned: men vi kan ikke glemme folkene, sier han.

Foto: Terje Bringedal, VG

Mer nasjonalt eierskap

Vedum sier at han vil sikre nasjonalt eierskap til naturressurser.

Han vil ta Norge ut av Acer, EUs tredje energimarkedspakke. I tillegg vil han stramme inn for utenlandske aktører på andre områder.

– Sp er vi opptatt av nasjonalt eierskap til jorda, skogen, olje og gass og fiskeriressursene, sier han.

– Det skal også gi lokal verdiskapning. En god kontroll på naturressursene har vært en av Norges suksesser. Vi vil stramme inn lovgivningen for å gjøre det vanskeligere for utenlandske aktører å kjøpe opp norske naturressurser, sier han.

Lønnstak i offentlig sektor

Vedum vil ha en lønnsfrys for toppledere i offentlig sektor.

– Det er et paradoks at når SSB offentlig sine tall ser vi at det er offentlig sektor hvor inntektene øker mest. Vi vil ha et lønnstak i staten på halvannen million. Det er mye penger, sier han.

Han vil også gjøre en rekke avgiftsgrep, som han tidligere har varslet i VG.

Han peker blant annet på at han vil forbedre pendlerordningen, hyreordning og flere andre skatteordninger.

– Får Sp makt skal avgiftene gå ned, og de som har vanlig og middels inntekter skal få lavere skattetrøkk, sier Vedum.

– Vi må bruke skattepolitikken til å løfte de mange.

MØTTE VG HJEMME: Trygve Slagsvold Vedum tok mandag med seg VG hjem til slektsgården på Ilseng i Stange kommune. Foto: Terje Bringedal

Kan bli tidenes valg

Senterpartiet ligger ifølge meningsmålingene an til å gjøre sitt beste stortingsvalg denne høsten.

I forkant av landsmøtet har partiet vist frem sin regjeringsplan, som ikke sier noe om hverken deres tidligere rødgrønne partner SV eller om de vil ha partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister.

Partiets landsmøte åpnes fredag formiddag av partileder Vedums tale klokken 11.

Mesteparten av landsmøtet er digitalt, men partiets sentralstyre og partiledelse er samlet på Lillehammer og flere er samlet i kohorter rundt i landet.