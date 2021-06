BØR BESTEMME SEG: Liv Signe Navarsete mener at partiet nå må avklare hva de mener om nåværende partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister. Foto: Lech Klaudia

To eks-partiledere: Vedum bør bli statsministerkandidat

LILLEHAMMER (VG) Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier til VG at partiledelsen skal sette seg ned og prate om statsministerspørsmålet. Debatten tok fyr på Senterpartiets landsmøte fredag.

I løpet av fredagen har partiledelsen kommet under press fordi sterke krefter jobber for å erklære Trygve Slagsvold Vedum som Senterpartiets statsministerkandidat under landsmøtets siste dag lørdag.

Senterungdommens leder, Torleik Svelle, var en av dem som var tydeligst i sitt ønske om Vedum som statsminister. Det samme gjorde flere fylkesledere.

Tidligere partileder i Sp, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, synes det er bra at det avklares at Trygve Slagsvold Vedum står frem som statsministerkandidat.

– Ja, det er en god ide. Alternativet er å peke på Støre; det er bare to i denne ektesengen og Trygve er vår kandidat.

fullskjerm neste STATSMINISTERKANDIDAT? Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på landsmøtet i Lillehammer fredag. Lørdag kan han bli statsministerkandidat.

– Få det ut av verden

Hun sier det er flere vurderinger som underbygger at det er greit å avklare nå.

– Vi kommer ikke gjennom en lang valgkamp uten tone flagg i det spørsmålet. Det viktigste er å få den avklaringen ut av verden, slik at vi kan ha fokus på vår politikk i valgkampen.

Hun viser at Frp også foretok det valget.

– Siv Jensen ble kjørt frem som Frps statsministerkandidat, selv da Erna Solberg og Høyre var større enn Frp.

Hun sier at målet nå er å vinne valget og at økt oppslutning om partiet vil styrke deres posisjon i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap.

Navarsete var partileder for Senterpartiet fra 2008 til 2014.

Leder Jørn Eggum i LOs største forbund, Fellesforbundet, og sentralstyremedlem i Ap sier det bare en naturlig kandidat, Jonas Gahr Støre.

SP-DRONNINGA: Anne Enger mener Vedum bør erklæres som statsministerkandidat. Foto: Terje Bringedal

Peker på Vedum

Sp-dronningen Anne Enger støtter også at Vedum nå offentlig blir statsministerkandidat.

– Jeg har fulgt debatten under landsmøtet i dag og ser en fornyelse av politikken som kan fylle det tomrommet som Solberg-regjeringen etterlater; Sp kan sikre velferdsstaten i hele landet, sier Enger, som var partileder i Sp fra 1991 til 1999 og ble nei-dronningen i EU-kampen i 1994.

Hun sier partiet leverer.

– Vi er et styringsparti og det bør være slik at et styringsparti har statsministerkandidat. Derfor mener jeg det er riktig at Trygve kjøres frem som statsministerkandidat.

MÅ AVKLARE: Ivar Vigdenes sier at Norge trenger et tredje statsministeralternativ. Foto: Ned Alley / NTB

– Trenger tredje alternativ

Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal og tidligere statssekretær til Ola Borten Moe, sier også at partiet bør avklare spørsmålet nå.

– Jeg har tidligere støttet helhjertet opp om partiledelsens ønske om å fokusere på politikk framfor posisjoner, og er helt trygg på at dette fortsatt og uansett kommer til å være vårt hovedfokus. Men slik det er nå står kanskje det å ikke erklære sitt kandidatur fram som en like stor hindring for å diskutere politikk som det motsatte?

– Jeg har derfor etter nøye overveielse kommet til at jeg mener partiledelsen nå må gi bevegelsen og landet det tredje alternativ som man fortjener også til statsministerposten.

Partiledelsen møtes

– Det er nå en rekke delegater fra talerstolen som har nevnt at Vedum gjerne bør bli statsministerkandidat. Klarer dere å stå imot det presset?

– Det er i alle fall veldig hyggelig for Trygve at han får så mye tilbakemeldinger og at han er så ønsket av egen organisasjon. Det er et veldig godt utgangspunkt for å drive valgkamp. Dette er selvfølgelig et krevende press å stå i for Trygve, sier Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim til VG.

Hun sier at det ikke har vært noen hemmelig strategi fra ledelsens side å lansere ham som statsministerkandidat.

– Dette har ikke, jeg gjentar, dette har ikke vært noen hemmelig strategi som vi liksom har lagt på et bakrom fram til denne dagen her. Det har ikke vært noen behandling av dette, noen vedtak eller formelle diskusjoner om den saken.

Senterpartiet skal etter planen vedta resolusjon om regjeringsplanen sin lørdag.

OVERRASKET: Anne Beathe Tvinnereim sier at hun er overrasket over presset fra landsmøtet om å erklære partileder Trygve Slagsvold Vedum som partiets statsministerkandidat. Foto: Torstein Bøe

– Tok fyr

Tvinnereim sier at saken har fått en egen dynamikk i løpet av dagen, fordi stadig flere delegater har lansert ønsket om å erklære Vedum som statsministerkandidat fra talerstolen.

– Ja, det tok jo litt fyr da. Jeg er veldig overrasket over hvor massivt det var. Jeg tror det ble en egen dynamikk fra talerstolen når det spredte seg rundt i fylkene. Jeg var forberedt på at Finnmark og Rogaland kunne si det, siden de har vært ute i mediene. Men jeg var veldig overrasket over hvor mange og jeg var overrasket over at Senterungdommen gikk så langt.

– Hva gjør dere med temaet fremover når det har tatt sånn fyr?

– Jeg regner med at det er noen som setter seg ned og tar en prat. Det er oss i partiledelsen det da, men som sagt det ligger ikke noen ferdig slagplan. Vi tar en prat, sier hun.

Erfarer at han takker ja

Nationen har, basert på kilder i Sp, skrevet at Vedum vil takke ja til å bli statsministerkandidat.

VG har ikke fått bekreftet dette.

Prosessen begynte i slutten av mai. Da sa blant annet Senterparti-ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes til VG at rådet til partileder Trygve Slagsvold Vedum er klar:

– Gi Jonas Gahr Støre utenriksministerposten og flytt inn i statsministerboligen selv.

FORSVARER STØRE: AUF-leder Astrid Hoem mener at Jonas Gahr Støre er den beste statsministerkandidaten dette valget, uavhengig av parti. Foto: Janne Møller-Hansen

AUF: Støre best

AUF-leder Astrid Hoem sier til VG at hun ikke vil legge seg bort i hva Senterpartiets landsmøte vedtar, men mener at Ap-leder Jonas Gahr Støre er den naturlige statsministerkandidaten på rødgrønn side.

– Støre er den desidert beste kandidaten uavhengig av parti. Han er den statsministeren som kommer til å klare å gjennomføre en rettferdig klimapolitikk og gi like muligheter for vår generasjon og foreldregenerasjonen, sier lederen av Aps ungdomsparti til VG.

– Bør han være statsministerkandidaten på rødgrønn side?

– Ja, sier hun.