forrige







fullskjerm neste STATSMINISTERKANDIDAT? Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på landsmøtet i Lillehammer fredag. Lørdag kan han bli statsministerkandidat.

Sp-nestleder: − Overrasket over massivt press

LILLEHAMMER (VG) Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier til VG at partiledelsen skal sette seg ned og prate om statsministerspørsmålet. Debatten tok fyr på Senterpartiets landsmøte fredag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I løpet av fredagen har partiledelsen kommet under press fordi sterke krefter jobber for å erklære Trygve Slagsvold Vedum som Senterpartiets statsministerkandidat under landsmøtets siste dag lørdag.

Senterungdommens leder, Torleik Svelle, var en av dem som var tydeligst i sitt ønske om Vedum som statsminister. Det samme gjorde flere fylkesledere.

– Det er nå en rekke delegater fra talerstolen som har nevnt at Vedum gjerne bør bli statsministerkandidat. Klarer dere å stå imot det presset?

– Det er i alle fall veldig hyggelig for Trygve at han får så mye tilbakemeldinger og at han er så ønsket av egen organisasjon. Det er et veldig godt utgangspunkt for å drive valgkamp. Dette er selvfølgelig et krevende press å stå i for Trygve, sier Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim til VG.

Hun sier at det ikke har vært noen hemmelig strategi fra ledelsens side å lansere ham som statsministerkandidat.

– Dette har ikke, jeg gjentar, dette har ikke vært noen hemmelig strategi som vi liksom har lagt på et bakrom fram til denne dagen her. Det har ikke vært noen behandling av dette, noen vedtak eller formelle diskusjoner om den saken.

Senterpartiet skal etter planen vedta resolusjon om regjeringsplanen sin lørdag.

OVERRASKET: Anne Beathe Tvinnereim sier at hun er overrasket over presset fra landsmøtet om å erklære partileder Trygve Slagsvold Vedum som partiets statsministerkandidat. Foto: Torstein Bøe

– Tok fyr

Tvinnereim sier at saken har fått en egen dynamikk i løpet av dagen, fordi stadig flere delegater har lansert ønsket om å erklære Vedum som statsministerkandidat fra talerstolen.

– Ja, det tok jo litt fyr da. Jeg er veldig overrasket over hvor massivt det var. Jeg tror det ble en egen dynamikk fra talerstolen når det spredte seg rundt i fylkene. Jeg var forberedt på at Finnmark og Rogaland kunne si det, siden de har vært ute i mediene. Men jeg var veldig overrasket over hvor mange og jeg var overrasket over at Senterungdommen gikk så langt.

– Hva gjør dere med temaet fremover når det har tatt sånn fyr?

– Jeg regner med at det er noen som setter seg ned og tar en prat. Det er oss i partiledelsen det da, men som sagt det ligger ikke noen ferdig slagplan. Vi tar en prat, sier hun.

Erfarer at han takker ja

Nationen har, basert på kilder i Sp, skrevet at Vedum vil takke ja til å bli statsministerkandidat.

VG har ikke fått bekreftet dette.

Prosessen begynte i slutten av mai. Da sa blant annet Senterparti-ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes til VG at rådet til partileder Trygve Slagsvold Vedum er klar:

– Gi Jonas Gahr Støre utenriksministerposten og flytt inn i statsministerboligen selv.