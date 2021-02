NYE KAMERATER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler (t.h.) utenfor sjefens kontor torsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Haugan/VG

Vedum varsler Ullevål-kamp mot Arbeiderpartiet

Trygve Slagsvold Vedum varsler at bevaringen av Ullevål Sykehus blir en viktig sak i eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet.

Tirsdag kveld snudde styret i Oslo Arbeiderparti, og gikk inn for å bevare Ullevål sykehus. Helse Sør-Øst vil legge ned sykehuset og heller bygge nye sykehus på Aker og Gaustad.

Men Ap sentralt, ved helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, slo ned forslaget kontant torsdag formiddag i Aftenposten.

– Jeg er glad for at Ap i Oslo har snudd. Men jeg fryktet at Ap sentralt ville si nei. Og Kjerkol har nå smelt igjen døra, sier Senterpartiets Oslo-representant, Jan Bøhler, til VG.

Den tidligere Ap-toppen meldte overgang til Sp i sommer, og har i mange år kjempet for å beholde Ullevål sykehus.

– Byrådsleder Raymond Johansen og leder Frode Jacobsen i Oslo Ap snur nå, fordi de opplever så stort press fra befolkningen, fra grasrota. Da er det lurt å lytte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

STRIDENS KJERNE: Sp vil beholde Ullevål sykehus, mens partiledelsen i Ap vil bygge et nytt gigantisk sykehus ved Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. Foto: Frode Hansen

Ut mot Ap

Vedum sier de to Oslo-politikerne og partileder Jonas Gahr Støre har vært veldig tydelige og har argumentert kraftfullt for en storutbygging på Rikshospitalet og at Ullevål kan brukes til boliger og næringsformål.

– Oslo Ap har snudd i tolvte time før valgkampen. De har argumentert for å selge Ullevål og bygge boliger i mange år. Dette er preget at de har hatt målinger i Oslo ned mot 14 prosent, sier Bøhler, som støtter partilederen.

Sp-Vedum viser også til at pandemien er et godt argument for å bevare Ullevål sykehus.

– Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte i starten av pandemien følgende, sier Vedum og viser til et intervju Nakstad ga i slutten av mars i fjor, etter at Norge var corona-nedstengt.

«Kanskje må vi ha systemer med sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men på en måte ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på», sa Nakstad.

INTERVJUET: Espen Nakstad ble intervjuet om Ullevål sykehus i fjor. Foto: Ola Vatn

– Vi så hvor viktig Ullevål var i starten av pandemien, da de fikk smitte inn på øyeavdelingen. Det ble ikke spredning, fordi det rammet ett bygg, sier Vedum.

– Ullevål ble planlagt ut fra smittevernhesyn; det skulle være spredte bygg for å forebygge smitte.

– Viktig sak

– Hvis dere kommer i regjering med Ap, hvem vinner kampen i regjeringen: Du eller Støre?

– For oss er Ullevål en veldig viktig sak. Ullevål er et viktig sykehus for hele Norge. Behovet for sykehustjenester vil gå opp.

– Er det ikke da bra for landet at vi får et stort Rikshospital?

– Vi mener det er sårbart å binde så mange milliarder i ett område på Gaustad. Når vi nå har fått en pandemi, så forsterker det argumentene om at tilbudet skal være spredt i flere bygg. Ullevål er planlagt ut fra smittervernhensyn.

REGJERINGSKAMERATER? Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre- Foto: Mattis Sandblad

– Kan dere sitte i en regjering som bygger et stort nytt sykehus på Gaustad?

– Vi har ett mål og det er å utvikle Ullevål. Og så er det et nederlag med logikken for NRKs tomt på Marienlyst og Ullevål. Skal vi utvikle norsk offentlig sektor med boligspekulasjon; Raymond Johansen har sagt at vi får frigjort en tomt på Ullevål så tjener staten masse penger. Vi er ingen kapitalfattig stat. Da lurer vi oss selv.

SVARER: Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fortjener nytt sykehus

Aps Ingvild Kjerkol sier at Oslos befolkning fortjener et nytt stort akuttsykehus.

– Jeg har ingen sterke følelser for hvor Oslo bygger sine nye sykehus, men det er opplagt at gamle og uhensiktsmessige bygg står i veien for en framtidsretta og god pasientbehandling. Det går ut over pasientene i Oslo, sier Kjerkol til VG.

Hun sier at det viktigste for Ap er Nye Aker Sykehus og å sikre nok fagfolk, som gir trygghet for befolkningen.

Hun sier at det er uaktuelt å skrote Rikshospitalet, som også er et sykehus for hele landet og spør om Oslo skal ha tre akuttsykehus.

Kjerkol mener svaret må bli nei.

MÅ VELGE: Ingvild Kjerkol sier hun har respekt for Oslo Aps standpunkt, men mener at Ap tar ansvar for hele landet ved å si nei til Ullevål sykehus. Foto: DAVID ENGMO

– Ikke troverdig

– Vi kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo der avstandene mellom sykehusene er bagatellmessige, uten at det går på bekostning av resten av landet. Vi har bare de fagfolkene vi har, sier hun.

Hun retter samtidig et stikk mot Senterpartiet.

– Det vet også Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum. Fødeavdelingen i Kristiansund ble stengt denne uka fordi de ikke har gynekologer. Dette er direkte distriktsfiendtlig. Vi som har lest sykehusbudsjettene og utdanningsbudsjettene til Senterpartiet vet at det hverken finnes penger nok til flere nye sykehusbygg eller studieplasser til å utdanne mer fagfolk. Det er rett og slett ikke troverdig.