Anmelder importarbeidere: Festet sammen på karantenehotell

Trondheim kommune anmelder en gruppe arbeidere som ankom Trøndelag fra utlandet tidlig i januar. De skal ha festet sammen på et karantenehotell i byen.

Anmeldelsen er signert av helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i kommunen, skriver Adresseavisen. Personene anmeldes for brudd på smittevernreglene.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Her er det noen som har brutt isolasjon- og karantenebestemmelsene bevisst, sier Garåsen til avisen.

To av 25 utenlandske arbeidere som landet på Værnes 5. januar testet positivt på coronavirus et par dager senere. På grunn av mangelfulle boforhold, ble de av kommunen flyttet til to ulike isolasjons- og karantenehoteller.

Da de resterende 23 arbeiderne skulle testes, var det imidlertid én som ikke dukket opp. Han hadde forsovet seg, og forklarte at det var fordi de hadde hatt fest kvelden i forveien.

– Dette er den alvorligste saken i Trondheim så langt med tanke på brudd på isolasjonsbestemmelsene, sier Garåsen til Adresseavisen.

SMITTEFEST: Arbeidere fra utlandet anmeldes av Trondheim kommune etter en fest på et karantenehotell i byen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Strammer inn

VG skrev tirsdag at bare et fåtall av de innreisende til Norge fra nyttår har gått i karantene på karantenehotell, ifølge tall fra innreiseregisteret. Ikke mer enn tre prosent av alle som kom til landet gjennomførte karantene på hotell.

Regjeringen har fått kritikk for å være for sene med innstramming av tiltak ved grensen. Onsdag kom de endelig med nye tiltak – nå blir det umulig å reise inn i landet, dersom du ikke er bosatt i Norge.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier hun. Det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme til landet, sa statsminister Erna Solberg om tiltakene hun beskrev som «de strengeste siden mars».

– Stengte grenser er utrykk for at kontrollen over tid har sviktet, slik situasjonen utviklet seg ble dette nødvendig. Det kunne vært unngått om man tidligere hadde fått på plass andre tiltak, mente Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i et intervju med VG.

Kontroll etter smittetopp

Trondheim og resten av Trøndelag fikk i slutten av desember en stor økning i smittetilfeller, og regionen måtte i stor grad stenge ned. I Trondheim kom smittetoppen i romjulen, like før nyttårsaften.

I januar har de gradvis lettet på tiltakene. Trondheim var blant kommunene som åpnet tappekranene igjen da det nasjonale skjenkeforbudet ble opphevet forrige uke.

VGs oversikt viser at byen har en flat smittetrend, og 91 personer er registrert smittet i kommunen siste 14 dager. Det utgjør 44,4 tilfeller per 100.000 innbyggere.