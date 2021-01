MINNEMARKERING: Lys og fakler ble tent utenfor Vågan kirke mandag, for å markere at bårene med de omkomne fikk vende hjem. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Tusener av lys tar imot de omkomne etter hyttebrannen

SVOLVÆR/HENNINGSVÆR (VG) Mandag står hjembygdene samlet med lys og lykter for å ta imot bårene med de omkomne, etter fem personer mistet livet i en hyttebrann i Andøy tidligere i januar.

Luise Marie Bang (40), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Gustav Rane Krogh Hovde (12), Henning Christian Bang Johansen (15) og Hedda Madell Bang Winther (10).

Dette er navnene på de fem personene som ble bekreftet omkommet etter en hytte i Kobbedalen brant ned til grunnen natt til 16. januar, til stor sorg for det lille lokalsamfunnet rundt dem.

Rundt klokken 15 mandag startet kortesjen med bårebilene som frakter de fem omkomne til hjembygdene deres Svolvær og Henningsvær.

Langs veiene er det plassert tusenvis av lykter og lys. Nesten alle innbyggerne i lokalsamfunnet har samlet seg ute i kulden for å følge bilene som bærer på de avdøde.

Nestleder i innbyggerforeningen i Svolvær, Rune Hansen, forteller om stort hjerterom og engasjement hos lokalbefolkningen, til tross for at stemningen er alvorstynget.

– Jeg tror folk er glade for å kunne skape en fin ramme rundt det, sier han til VG.

MISTET LIVET: Fem personer omkom i den voldsomme hyttebrannen, fire av disse var barn. Fra venstre: Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Hedda Madell Bang Winther (10) og Gustav Rane Krogh Hovde (12). Foto: PRIVAT

– En sterk opplevelse for mange

Tre av bårene blir fraktet til Vågan kirke, og de to siste føres videre til Henningsvær kirke. Der er det imidlertid kun de nærmeste pårørende som slipper inn for å få sagt sin siste avskjed til de omkomne etter brannen.

Rune Hansen, som også er talsmann for foreldrene til to av de avdøde barna, forteller at familien setter pris på støtten fra samfunnet rundt dem.

– De setter veldig stor pris på det engasjementet som lokalbefolkningen og kommunen har vist. De er rørt av det, sier Hansen til VG.

– Det blir en veldig sterk dag for dem, og en sterk opplevelse for mange, det er det ingen tvil om, legger han til.

Familien har tidligere uttalt at de er i dyp sorg og fortvilelse etter hendelsen.

– Vi er veldig takknemlige for støtten som vi har fått og får fra familien, venner og lokalsamfunnet. Vi ønsker også å rette en takk til hjelpeapparatet, sier de også i uttalelsen.

BRANT NED: Hytta i Kobbedalen i Andøy kommune brant helt ned til grunnen. Foto: Politiet

Markering med lys og fakler

Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) forteller at markeringen med lys og fakler rundt bårekortesjen stort sett har blitt organisert etter initiativ fra lokale ildsjeler.

– Det begynte med at noen av de ansatte fra Svolvær omsorgssenter ville stå langs veien, og så har det bare ballet på seg med et voldsomt engasjement. Folk har kjørt over et stort område for å få tak i nok fakler, og det ble en flott markering, sier ordføreren.

– Markeringen forteller at lokalsamfunnet bryr seg om hverandre, legger han til.

Blant arrangørene er Isabel Amundsen-Høgdal fra Svolvær, som opprettet Facebook-gruppen «Tenn en fakkel til siste hvilested» med mål om å tenne lys langs hele veien fra Svolvær til Henningsvær.

– Det er kjempetragisk. Jeg tror folk er veldig berørt av det som er skjedd, forteller hun til VG.

Dagen før markeringen fortalte hun Lofotposten at hun forventet at det skulle tennes opp mot 6000 lys. På selve dagen oppgir hun at det sannsynligvis har blitt tent mange flere.

– Vi har tent på alt av lys i hele Lofoten. Det ble helt magisk til slutt, og jeg både håper og tror at alle satte veldig pris på det, sier Amundsen-Høgdal.