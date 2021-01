HARD TONE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen er bakpå. Erna Solberg (H) mener opposisjonen vedtar forslag som ikke er utredet – eller som går for langt fram i tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Pålagt av Stortinget – men regjeringen vil ikke love lønnsstøtte

Stortinget har tirsdag pålagt regjeringen å lage en ordning med lønnsstøtte som alternativ til permitteringer. Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun er «kjempefor» lønnstilskudd, men vil likevel ikke love at regjeringen innfører det.

Men beskjeden tilbake fra opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) er krystallklar:

– Dette må regjeringen gå inn i og finne ut av hvordan det skal gjennomføres. LO, NHO og Virke har tidligere anbefalt lønnsstøtte. Fagdepartementene må lytte til dem og finne ut hvordan det best kan gjennomføres, sier Ap-lederen til VG.

Finne en ny modell

De fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti gikk tirsdag sammen om å pålegge regjeringen et knippe nye tiltak mot pandemi-ledigheten.

I løpet av februar må regjeringen komme til Stortinget med «en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert.

Men nå sier både Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) at det kan bli vanskelig:

– Jeg er veldig i tvil om hva de ser for seg. Vi har allerede hatt en ordning med lønnsstøtte i to omganger, sier Sanner til VG.

Regjeringspartiene stemte samlet imot både dette og andre av de 22 forslagene som opposisjonen samlet seg bak mandag kveld.

Men på direkte spørsmål avviser statsministeren at hun er imot lønnstilskudd:

– Men vi er jo for lønnstilskudd. Jeg er kjempefor lønnstilskudd. Men vi har ikke hatt tid til å utrede det, sier Solberg til VG.

– Man risikerer man at folk holdes permittert lengre enn nødvendig. Her kan jo arbeidsgiverne tilpasse seg. De kan la være å ta tilbake permitterte dersom vi innfører en slik ordning, og i stedet vente på tilskuddet. Det er ikke lurt, legger hun til.

Så er det noen tekniske innvendinger:

– Så vi er litt usikre på om vi kan gjennomføre dette, på grunn av tekniske ting og sidevirkningene. Det gjelder også noen av de andre nye forslagene, som kompensasjonsordningene. Nå skal vi se nærmere på vedtaket i Stortinget, men dette viser at det er smart å utrede før man vedtar. Det kan også hende at en ordning må godkjennes av ESA, sier statsministeren.

22 pålegg

Stortingets flertall har nå pålagt regjeringen til sammen 22 vedtak som handler om økonomi – pluss noen tiltak mot importsmitte som regjeringen sier de har varslet eller gjennomført.

Solberg-regjeringen markerte tydelig at de er uenige i vedtakene om å forlenge de corona-aktuelle permitteringsreglene til 1. oktober, og støtten til næringslivet fram til juni.

– Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke ser dilemmaet med å forlenge permitteringsreglene så lenge som i ni måneder fram, og på den måten gjøre det vanskeligere for de permitterte å komme tilbake til jobb, sier finansministeren til VG.

Usikkerhet

– Regjeringens korte terminer skaper usikkerhet, svarer Jonas Gahr Støre.

– Her er vi en helt unik krise hvor politiske vedtak fører til at livskraftige bedrifter stenger ned. De skal i gang igjen, men krever forutsigbarhet for at de har ordningene så lenge krisen varer. Hittil har regjeringen kommet halsende etter med tiltak, etter at smittetiltakene er blitt strammet inn, legger han til.

Regjeringen tror imidlertid nå at samfunnet gradvis vil åpne opp til sommeren, når 70 prosent de voksne i Norge er vaksinert og smittetiltakene kan slippes opp.

– Norge er blant de landene i verden som har kommet best ut, sier Sanner.

Han viser til at 90 prosent av økonomien går bra. Men reiseliv, transport og kultur, som er 10 prosent av BNP, hadde tapt 25 prosent av sin omsetning fram til november.

– Når smitten går ned og økonomien tar seg opp, da vil mange av de tiltakene som gjelder nå, være uheldige og hindre vekst, legger han til.

Støre og Ap er imidlertid villig til å avvikle ordningene tidligere, dersom det viser seg at norsk økonomi raskt blir normal igjen;

– Skulle situasjonen snu, vil der være fullt mulig for Stortinget å endre på dette, sier han.