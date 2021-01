SJEF: Politistasjonssjef i Harstad Frank Magne Sletten har oversendt politianmeldelsen mot utestedet Verftet til Tromsø, siden flere av hans ansatte deltok på musikkbingoen. Foto: Tore Kristiansen

57 smittet etter musikkbingo: Flere politifolk deltok

Flere tjenestemenn ved Harstad politistasjon deltok på romjulens musikkbingo på serveringsstedet Verftet, der minst 18 skal ha blitt smittet av coronaviruset.

ODD LEIF ANDREASSEN

Derfor har stasjonssjef Frank Magne Sletten bestemt at den innledende etterforskningen skal foregå hos Felles straffesaksinntak i Tromsø.

– Det betyr ikke at vi mener våre folk har gjort noe galt, men vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om habiliteten i etterforskningen, sier politistasjonssjefen til Harstad Tidende.

Harstad kommune har politianmeldt eierselskapet bak Verftet for flere brudd på smittevernlovgivningen. Kommunen har sterk mistanke om at mist 18 personer ble smittet under bingokvelden.

– Bakgrunnen for anmeldelsen er et omfattende og alvorlig smitteutbrudd av covid-19 i Harstad og omegn, opplyser kommunen i en pressemelding.

Totalt er 57 personer bekreftet smittet med covid-19 og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet.

– Familiefolk som alle andre

Sletten vil ikke oppgi hvor mange fra politistasjonen som var til stede under musikkbingoen 29. desember. Han vil heller ikke kritisere folkene sine for at de var på arrangementet.

– Det var et lovlig arrangement. Polititjenestemennene er familiefolk, som alle andre, og er med på det som skjer på fritiden.

Politistasjonssjefen opplyser at ingen av polititjenestemennene ble smittet.

– De var imidlertid i karantene inntil det forelå negativt prøvesvar. Etter at prøven ble analysert, har de vært i tjeneste.

BINGO: Utestedet Verftet ligger i dette bygget i Harstad. Det skal ha vært 76 personer i lokalet under romjulens musikkbingo, som ledet til et stort smitteutbrudd i byen. Foto: Frank R. Roksøy / Harstad Tidende

– Har de i ettertid sagt noe om det var noe de reagerte på innen smittevern under bingoen?

– Av etterforskningsmessige hensyn ønsker jeg ikke å svare på dette.

– 76 personer i lokalet

– Kommunen mener det var 76 personer i lokalet som var godkjent for 50. Det gikk rundt en mikrofon til deltagerne og på invitasjonen til romjulsbingoen blir folk oppfordret til å ta med kontanter? Hva mener du om dette?

– Dette er også opplysninger som vil bli en del av etterforskningen og noe jeg ikke kan kommentere, sier Sletten.

Han ser ikke bort fra at Harstad-politiet vil stå for etterforskningen, men inntil videre gjøre det innledende arbeidet i Tromsø.

Verftets advokat Rune Stenstrøm opplyser til Harstad Tidende at oppfordringen om å ta ut kontanter har sammenheng med at sedlene brukes som premie til de tre beste lagene.

Stenstrøm påpeker at gjester som benytter seg av et lovlig arrangement, ikke har noen skyld.

– Det er trist at man mister fokus og heller leter etter syndebukker. Ingen kan kritiseres for å ha deltatt i samfunnslivet, sier advokaten.

– Straffbar uaktsomhet

Harstad kommune mener at covid-19-forskriften på tre punkter: Antall deltagere, avstandskrav og aktiviteter på bingoen.

– På bakgrunn av intensiv smittesporing den siste tiden og opplysninger som har kommet frem i undersøkelsessaken, mener vi at smittevernloven er overtrådt under arrangementet og at det er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i ettertid, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Han mener det hviler et spesielt ansvarpå serveringssteder å følge smitteverntiltakene slik at eventuell videresmitte unngås. Kommunen tror ikke bruddene på smittevernreglene er forsettlige.

– Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.

I Kristiansand er 41 registrert smittet, etter en musikkbingo på et utested, skriver Fædrelandsvennen.