LETEAKSJON: I natt har blant annet 30 scooterpatruljer fra Røde Kors deltatt i søket etter en savnet mann. Foto: Røde Kors

Mann funnet død på Venabygdsfjellet

Leteaksjonen etter den savnede mannen er nå avsluttet, melder politiet på Twitter like etter halv tolv søndag formiddag.

NTB

Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Politihelikopter har i samarbeid med Røde Kors og politi på bakken gjort funn av en omkommet mann. Vedkommende er ikke identifisert, men det er sannsynligvis den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, skriver politiet.

Politiet ble varslet om den savnede mannen klokken 17.30 på lørdag. Søndag morgen kunne politiet opplyse om at leteaksjonen foreløpig hadde vært resultatløs. Tidlig lørdag morgen ble det satt inn et politihelikopter.

I natt har hundepatruljer, snøscootere og mannskap fra Røde Kors bistått i letearbeidet.

– I løpet av natten har vi hatt rundt 56 stykker fra Røde kors og 30 scooterpatruljer ute. De har søkt over et stort område med lag på to og to scootere, sier Anita Abelsen, som er distriktsrådsleder i Røde Kors hjelpekorps i Oppland.

SAVNET: Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter en mann på Venabygdsfjellet.

Ifølge yr.no er det 12 minusgrader og en vindstyrke på fem meter i sekundet på Venabygdsfjellet søndag formiddag. Opplevd temperatur skal være på 20 minusgrader.

– I natt var det kaldt og en god del vind, men det løyet litt i løpet av morgenen, sa Operasjonsleder Haagen Løvseth i dag tidlig.

Politiet er usikre på når mannen dro ut på skitur, men de mener det var på fredag. Bilen til mannen ble funnet ved Kiwi i Venabygd lørdag, og politiet antar han har gått innover fjellet på ski.