ANKESAK: Mannen møtte i Borgarting lagmannsrett 5. og 6. januar i år. Foto: Espen Braata /VG

Pastor dømt for familievold: Hevder barna har tilgitt ham

Mannen forklarte i retten at han balanserte mellom norsk lov og pliktene han mener han har etter Bibelen.

Publisert: Nå nettopp

En pastor i en pinsemenighet er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem måneders fengsel for vold mot sin sønn og sin datter.

I retten forklarte mannen at han hadde slått barna med et belte på baken «i oppdragelsesøyemed». Han sa at han anså handlingene som ris eller oppdragelse, ikke vold. Han var likevel klar over at dette ikke er lovlig handlinger.

«Det følger av siktedes tolkning av Bibelen at man skal gjøre dette når det er nødvendig», heter det i dommen.

Mannen forklarte at han som pastor i en pinsemenighet må følge det som instrueres i Bibelen. Han mente derfor han måtte balansere mellom pliktene han har etter Bibelen og å rette seg etter norsk lov.

Hevder å ha fått tilgivelse

Mannen forklarte at barna visste at dette var noe han måtte gjøre selv om han ikke egentlig ville. Han ba dem om tilgivelse etterpå og hevdet at de har tilgitt ham.

Mannen kommer opprinnelig fra et annet land, og viste i retten til at han selv ble oppdratt på denne måten, og at det er vanlig i hans kultur.

les også Sexarbeider bortvises fra landet: Brøt karantene og hadde 30 kunder i uka

Det ene barnet har i tilrettelagt avhør forklart at faren ved et av voldstilfellene spurte om hun ville bli slått en gang til, eller om hun ville flytte et annet sted.

Borgarting lagmannsrett mener pastorens religion og oppvekst i en kultur der oppdragervold er vanlig ikke får betydning for straffeutmålingen.

«Det er heller ikke på noen måte formildende at siktede har oppdratt barna til å mene at det er riktig at denne type vold utøves. Til en viss grad er dette heller skjerpende», heter det i dommen.

Skjerper straffen

Lagmannsretten mener den fysiske avstraffelsen er å regne som grov og skriver:

«Den har vært preget av en kalkulert og overveid avstraffelse, der målet har vært å påføre barna kortvarig smerte. Både tiltalte og barna har forklart at det var snakk om harde slag. Den er også utført på en ydmykende måte, og bak lukket dør på foreldrenes soverom, liggende på magen på sengen. Når det også tas i betraktning at den har vart over noe tid – der det har vært tatt pauser hvor barna har forklart seg eller fått igjen pusten, og uten at de vet om det kommer flere slag eller ikke – er det tale om grove krenkelser»

les også Oslo-mann siktet for titalls nettovergrep mot barn

Politiet fikk kjennskap til saken etter at de ble kontaktet av barnevernet som igjen hadde blitt kontaktet av skolen til en av de fornærmede barna.

I tingretten ble mannen dømt til 120 dagers fengsel, og Borgarting lagmannsrett skjerper med det straffen.

VG har vært i kontakt barnas bistandsadvokat Eitya Rehman og farens forsvarer Johnny Veum. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Det har har ikke lyktes VG å komme i kontakt med aktor i saken, politiadvokat Nina Thommesen.