VIL GÅ AV: MDG-byråd Lan Marie Berg og Aps byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Foto: Frode Hansen

Raymond Johansen: Hele byrådet vil gå av sammen med MDG-Lan

OSLO RÅDHUS (VG) Byrådsleder Raymond Johansen varsler at han vil stille kabinettsspørsmål hvis mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG) får flertall. Det betyr at hele byrådet vil gå av.

Tirsdag avgjøres MDGs Lan Marie Bergs fremtid som Oslo-byråd når bystyret skal stemme over et mistillitsforslag fremmet av Frp.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet i møtet at han vil stille kabinettsspørsmål.

Det betyr at hele byrådet vil gå av hvis forslaget får flertall.

– Jeg har full tillit til Lan Marie Berg. Et flertall for mistillitsforslag mot henne vil medføre at byrådet går av, sier Johansen.

Møtet pågår fremdeles og avstemningen er ikke gjennomført.

BYRÅD: Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foto: Vidar Ruud

Tok selvkritikk

Raymond Johansen ga full støtte til Lan Marie Berg og sier at det ikke er grunnlag for å si at informasjonsplikten er brutt.

– Mistillitsforslaget begrunnes særlig med brudd på informasjonsplikten, men det stilles også spørsmål ved om styringen og kontrollen av prosjektet har vært god nok, sier Johansen.

– Det mener jeg det har vært, sier han.

Men han sier at det kunne vært klokt å involvere bystyret før.

– Det kunne vært klokt å involvere bystyret på et tidligere tidspunkt på en egnet måte, sier Johansen.

Rødt: Mistillit mot Berg

Rødts gruppeleder, Eivor Evenrud, varslet tirsdag at de ville stemme for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg.

På pressetreffet ville hun tirsdag ikke si om Rødt støttet forslaget dersom Raymond Johansen stilte kabinettsspørsmål.

Evenrud har ennå ikke fått taletid i møtet for å si hva Rødt gjør.

MDG: Grunnløs påstand

MDGs gruppeleder, Sirin Stav, kaller mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg – som sier at hun har brutt opplysningsplikten – for «grunnløst».

Hun sier også at påstanden om at etaten ikke har fulgt opp er «feilaktig».

– Prosjektet er blitt fulgt opp og behandlet med den alvorligheten det fortjener, sier Stav.

Byrådspartiene Ap og SV ga også støtte til Bergs håndtering.

Milliardsprekk for vannanlegg

Mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg ble fremmet av Frp etter at det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Et av de sentrale spørsmålene har vært om Berg burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.