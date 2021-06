VIL GÅ AV: MDG-byråd Lan Marie Berg og Aps byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Foto: Frode Hansen

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot MDG-Berg

OSLO RÅDHUS (VG) Byrådet i Oslo må gå av etter at mistillitsforslaget mot MDGs byråd Lan Marie Berg fikk flertall onsdag ettermiddag. MDG sier at de vil styre med Ap og SV igjen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet i bystyremøtet onsdag at han vil stille kabinettsspørsmål.

Forslaget fikk flertall og byrådet går av.

– Jeg trekker konklusjonen at byrådet går av, sier byrådsleder Raymond Johansen etter avstemningen.

Det er pause i bystyremøtet frem til klokken 14.

Ordfører Marianne Borgen sier at hun torsdag vil drøfte hvordan man kan løse situasjonen med gruppelederne i bystyret - og se hvilket parlamentarisk grunnlag som finnes for et nytt byråd.

Raymond Johansen og Lan Marie Berg skal etter planen uttale seg til pressen om kort tid.

BYRÅD: Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foto: Vidar Ruud

MDG: Vil styre med Ap og SV

Inntil videre vil Oslo kommune styres av et forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter til et nytt byråd er formet, men at de ikke skal ta politiske avgjørelser utover det helt nødvendige.

Med mindre MDG bytter side, vil det ikke være mulig å danne et borgerlig byråd med støtte fra et flertall i bystyret. Det betyr at Raymond Johansen kan få en mulighet til å danne et nytt rødgrønt byråd.

– Vi er beredt til å ta styringsansvar med SV og Ap. Samarbeidet har tjent oss, sier MDGs gruppeleder Sirin Stav til VG.

Rødts gruppeleder, Eivor Evenrud, sier at de ikke vil støtte et borgerlig byråd.

– Det parlamentariske grunnlaget er det samme, sier Evenrud til VG.

Tok selvkritikk

Bakgrunnen er at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

MDGs byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, informerte bystyret 20. mai i år - noe opposisjonen mente var for sent.

Raymond Johansen ga i møtet sin full støtte til Lan Marie Berg og sier at det ikke er grunnlag for å si at informasjonsplikten er brutt.

Johansen sa samtidig at man kunne involvert bystyret tidligere.

– Det kunne vært klokt å involvere bystyret på et tidligere tidspunkt på en egnet måte, sa Johansen i møtet.

MDG: Stiller oss bak

MDGs gruppeleder, Sirin Stav, sier at Berg har gjort en god jobb. Hun gjentar det til VG etter mistillitsvedtaket er klart.

– Har Lan Marie Berg vurdert å trekke seg?

– Vi har stilt oss fullt og helt bak Lan Marie Berg. Det det gjør hele byrådet, sier Stav.

Rødt: Stemmer for mistillit

Rødt sto i bystyremøtet fast på mistilliten mot byråd Lan Marie Berg (MDG), selv om hele byrådet da vil gå av. Det sier gruppeleder for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud, i bystyret.

Hun sier at Berg har brutt informasjonsplikten og dermed ikke har informert bystyret på en tilfredsstillende måte.

– Vår konklusjon er at vi anmoder byråden å trekke seg fra sin post, sier Evenrud.

Hun sier at informasjonen må være korrekt på det tidspunktet det gis og at man derfor kan gi oppdateringer underveis.

VIL FELLE BYRÅDET: Eivor Evenrud vil støtte mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg, som vil føre til at Oslos byråd går av. Foto: Jil Yngland

Milliardsprekk for vannanlegg

Mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg ble fremmet av Frp etter at det ble kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Et av de sentrale spørsmålene har vært om Berg burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.