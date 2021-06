Lisa Hansen Rindal (18) Foto: Privat

Lange ventelister for lappen: − Det er trist

Kjøreskoleelever må vente opp mot 10 uker på oppkjøring. Statens vegvesen opplyser at mange stryker – og at dette forlenger køene. Nå kan pensjonister bli redningen.

Av Ivar Brandvol

Lisa Hansen Rindal (18) i Orkanger ble ferdig med alle kjøretimer i mars. Denne uken fylte hun 18, men oppkjøring er helt i det blå.

– Det legges ut noen få oppkjøringstimer om gangen som kjøreskolene må slåss om. Dessverre har ikke vi fått noen ennå, det er trist. Jeg gleder meg oppriktig til å begynne å kjøre selv, sier Hansen Rindal.

Per nå kjører hun scooter når hun skal på jobb.

– Jeg kunne kjørt bil nå dersom det hadde vært ledige oppkjøringstimer. Det er irriterende å tenke på. Det føles friere å kunne kjøre bil, sier hun.

Hopet seg opp

De siste månedene har det hopet seg opp med køer av folk som vil kjøre opp og ta lappen. Pandemien og perioder med stengte trafikkstasjoner har forsterket kapasitetsproblemene.

I tillegg mener Statens vegvesen at to andre faktorer spiller inn. Den ene er at flere ønsker å kjøre bil fremfor å reise kollektivt i pandemien. Den andre:

– Ikke alle førerkortkandidater er like godt forberedt til oppkjøring og stryker på prøven. Strykprosenten ligger på cirka 23 prosent. Jo flere som stryker – jo lengre ventetid for de andre, sier pressevakt Bjørn Lillevolden.

Det største problemet er mangelen på sensorer.

– Det ansettes nå flere sensorer, men det vil fortsatt gå noen måneder før disse er ferdig utdannet, sier Lillevolden.

Ingen bedring i sikte

Statens vegvesen har ikke nøyaktige tall på hvor mange som står i kø.

– Det er til enhver tid fullbooket 10 uker frem i tid. Verst trøkk er det i de største byene – til tross for at det på de fleste trafikkstasjonene gjennomføres oppkjøringer på kveldstid og på lørdager, sier Lillevolden.

Han opplyser at til tross for stor pågang, vil det ofte dukke opp ledige timer som kan reserveres på kort varsel.

– Det er langt frem til en bedring i situasjonen, selv om det aldri har vært gjennomført flere oppkjøringer, sier Lillevolden.

I perioden januar – mai ble det gjennomført cirka 7500 flere oppkjøringer enn på samme tid i det hittil siste normalåret 2019.

– Når det gjelder teoriprøvene opplyser han at det til tross for stor pågang, ofte dukker opp ledige timer som kan reserveres på kort varsel.

Ber pensjonister stille opp

Stig Anders Ohrvik er rådgiver i Trafikkforum, som organiserer 300 trafikkskoler i Norge. Han ber Statens vegvesen gjøre enda mer for å få unna køene.

– Det finnes mange sensorer som nylig er pensjonert, eller som har gått over til andre jobber. Hva med å gi dem anledning til å jobbe som sensorer i en periode frem til køene er redusert, spør Ohrvik.

Stig Anders Ohrvik er rådgiver i Trafikkforum Foto: Privat

Han sier seg enig i at mange kandidater er for dårlig forberedt.

– Det er flere grunner til det. Vi ønsker at kandidatene skal kjøre mer, både privat og hos trafikkskolene. På grunn av køene ønsker mange å bestille oppkjøring så tidlig som mulig, men det er veldig viktig at alle er klar for førerprøve når den blir bestilt, og har gjennomført obligatorisk opplæring, sier han

Seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen svarer slik på pensjonist-forslaget:

– Dette er et interessant innspill – i tillegg til andre tiltak er dette en av mulighetene vi vurderer, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.