FIKK SVAR: Påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen. Foto: Sarah Solheim

Politiet sier ja til møte etter VG-saker

Politidirektoratet har takket ja til et møte med Elevorganisasjonen for å utforme retningslinjer for hvordan politiet skal opptre på skoler.

Publisert: Nå nettopp

Påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen gikk i juni hardt ut mot fryktretorikken politiet har brukt i sin undervisning om rusmidler når de har besøkt skoler.

Udnæs sa da at organisasjonen hadde «mye erfaring over flere år med at politiet bruker frykt som virkemiddel på skoler» – og ikke bare i undervisningssammenheng.

Reaksjonen kom etter at politiet troppet opp på Osterøy ungdomsskole med våpen i beltet og et hjemmesnekret foredrag om straff, rusmidler og trafikksikkerhet.

Samtidig inviterte Udnæs blant annet Politidirektoratet, Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet til et møte for å utforme retningslinjer for hvordan politiet skal opptre i norske skoler.

Invitasjonen ble sendt ut 11. juni med ønske om svar innen 17. juni.

Brukte ti dager på å svare

– Vi er åpne for å vurdere alle initiativ som kan bidra til at vi leverer best mulig polititjenester tilbake til samfunnet, kontret avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet etter kritikken fra Udnæs.

Det tok imidlertid ti dager før Politidirektoratet svarte ja til å møte Elevorganisasjonen – og svaret kom først etter at VG søndag spurte hvorfor de ikke hadde svart på invitasjonen.

– For norsk politi er dialog med ungdommene viktig – i et forebyggende perspektiv, og for å lytte og lære. Vi ønsker derfor selvsagt å møte elevorganisasjonene, og i disse dager får de svar på sin henvendelse.

Det skriver fungerende seksjonssjef Mate Kristine Ødegård Lund i Forebyggings- og etterretningsseksjonen i politiet i en e-post til VG mandag.

Slik møtte politiet opp på Osterøy skole da de holdt et foredrag om straff, rusmidler og trafikksikkerhet:

VEKKET REAKSJONER: Etter at politiet møtte opp på Osterøy skole bevæpnet og med et foredrag som inneholdt materiale fra 90-tallet, skal blant annet Politidirektoratet i møte med Elevorganisasjonen. Foto: Privat

– Lovlig sent

Udnæs i Elevorganisasjonen er glad for at politiet nå har takket ja til møtet. Opprinnelig foreslo organisasjonen to potensielle møtedatoer: 24. juni og 29. juni.

Ifølge den påtroppende lederen har politiet foreslått at møtet blir holdt i august.

– Hva synes du om at de svarte nå?

– Det er lovlig sent. Jeg vet ikke om de svarte fordi dere var i kontakt eller ikke. Om de bare svarte fordi dere lagde sak, er det kjipt, skriver Udnæs i en tekstmelding til VG.

Han legger til:

– Men det viktigste er at møtet finner sted!

Har du tips om politiets opptreden på skoler? Kontakt VGs journalister.

– Vil gjerne bli med på møtet

Elevorganisasjonen inviterte Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Politidirektoratet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Lektorlaget til møtet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa til VG tidligere i juni at det var «flott» at elevene «stiller spørsmål og er kritiske til det de får se og høre i klasserommet».

– Skolen må ta med seg disse tilbakemeldingene, la hun til.

Men også hennes eget departement, Kunnskapsdepartementet, brukte ti dager på å svare.

Det samme gjorde Justisdepartementet – og begge svarte først etter at VG spurte om hvorfor de ikke hadde svart.

Politisk rådgiver Thomas Lien (V) i Kunnskapsdepartementet skriver mandag til VG at departementet mottar «en mengde møtehenvendelser» hver uke og som hovedregel behandler dem innen 14 dager.

– Vi vil gjerne bli med på dette møtet og vil be Justisdepartementet koordinere dette, skriver Lien.

TAKKER JA: Politisk rådgiver i Venstre, Thomas Lien. Foto: Frode Hansen

– Må rydde opp etter de voksne

Mandag skriver også Justisdepartementet i en e-post til VG at statssekretær Hilde Barstad (H) takker ja til et møte med Elevorganisasjonen.

Ifølge Udnæs i Elevorganisasjonen foreslår departementet at møtet blir holdt 24. juni og ikke i august slik Politidirektoratet foreslår.

Selv om møtet nå blir en realitet, mener han likevel at ansvaret med å ta initiativ til møtet havnet på feil bord.

– Vi synes det er kjipt at det var vi som måtte ta initiativ til dette møtet selv. Det er ikke vår rolle. Men når de voksne feiler, må vi unge steppe opp og rydde opp etter dem.

Både Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet har av VG blitt forelagt uttalelsen fra Udnæs, men har ikke svart på hvorfor de selv ikke initierte et møte.

Også Utdanningsforbundet har takket ja til å være med på møtet. Udnæs sier at de vil sende ut en ny invitasjon til partene som ikke har svart på deres første invitasjon.