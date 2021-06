SKADET I VALGKAMPEN: Ap-leder Frode Jacobsen (52) i Oslo er stortingskandidat for landets største Ap-lag, og skulle lage en valgkampvideo da uhellet rammet ham. Foto: Privat

Ap-topp skulle lage valgkampvideo - fikk skulder ut av ledd og to brudd

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen (52), fikk ikke den «skikkelig bra» valgkamp-videoen han hadde planlagt. På «location» i nabolaget på Bøler tråkket han over, fikk skulderen ut av ledd og pådro seg to brudd i skulderen.

Av Frank Ertesvåg

Uhellet skjedde fredag morgen - to dager etter at Ap og byrådet i Oslo gikk av etter mistilliten mot Lan Marie Berg.

Det var Avisa Oslo som først omtalte hendelsen.

Ap-toppen, som også er leder for Ap-gruppen i Oslo bystyre, regner med han blir ute av vanlig politisk drift i fire ukers tid.

Han forteller VG at han aldri i sitt 52-årige liv har hatt så vondt som da skulderen gikk ut av ledd.

VED GODT MOT: Humør og optimisme har Frode Jacobsen i behold tross to brudd i skulderen, kraftig overtråkk og horisontal posisjon hjemme på Bøler i helgen. Foto: Privat

– Det er jo jævlig pinlig da, innleder Jacobsen før han tar sats og gjenforteller hendelsen et døgn etter ulykken på innspillings-stedet på Bøler.

– Jeg skulle bare stige opp på en kant på en parkeringsplass. Jeg kommer litt i ubalanse og må ta et steg tilbake. Da tråkker jeg over, og detter. Så tror jeg at jeg må ha forsøkt å ta meg for i fallet. Det gjør umiddelbart skikkelig vondt både i skulder og ankel. Jeg forstår nok raskt at skulderen er ute av ledd, beskriver Jacobsen i en samtale med VG ved frokosttider lørdag.

Musikkvideo uaktuelt

– Hva gjorde du på denne parkeringsplassen?

– Vi skulle egentlig lage en skikkelig bra valgkampvideo med filming av meg på en benk like ved de samme Bøler-blokkene som forfatter Tove Nilsen skriver om i boken «Skyskraperengler».

– En musikkvideo ala eks.partikamerat Jan Bøhler (Sp)?

– Nei, noen musikkvideo kommer ikke på tale. Det er et løfte jeg har gitt alle som spør, svarer Jacobsen.

TOPP-POLITIKER: Frode Jacobsen i mer ordinær politisk positur - sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ulidelige smerter

Tilbake til ulykken på p-plassen på Bøler:

Han får bistand av kona Ragnhild til å komme seg til Legevakten. Samtidig øker smertene til et nivå Jacobsen aldri har vært i nærheten av tidligere. Han har riktignok både blitt påkjørt av en syklist, han har brukket en arm og revet av korsbånd.

– Men maken til smertene i skulderen har jeg aldri opplevd maken til. Da de lette etter årer for å sette smertestillende lurte jeg på om ikke det ville være enklere å bare besvime, sier Jacobsen som ikke kan annet enn å le litt av sin egen tilstand fra sykesengen hjemme på Bøler.

Ved ankomst Legevakten ble han umiddelbart ført forbi alt og alle inn til behandling.

– De ser jo at skulderen er ute av ledd, og som legen sa: «De fleste med «Lux» (skulder ute av ledd) kommer hit på båre i ambulanse, gjengir Jacobsen på sin egen Facebook-profil.

Måtte dopes ned

– Røntgen og dop må til og etter en time får de skulderen på plass. Jeg føler meg allerede da som et nytt menneske, skriver Ap-lederen.

– Går sykeleiet ut over valgkampen?

– Nei, men det går nok ut over ferieplaner om å gå i fjellet, svarer Jacobsen som heller ikke kan gå på krykker på grunn av de relativt omfattende skulderskadene.

– Jeg tror nok hodet etterhvert blir bra nok til å drive valgkamp, fleiper Jacobsen med latter og godt humør fra sykeoppholdet hjemme på Bøler.

På Facebook strømmet det inn hilsener om god bedring lørdag. Også partikameratene Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen ønsket god bedring.

– Få med en takk til et fantastisk personale på Legevakten, avslutter Jacobsen fra sykesengen.