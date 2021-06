– UTILGIVELIG: Pasienten jobber fortsatt med å bearbeide overgrepene hun ble utsatt for av psykologen sin, en mann i 60-årene som i dag har full autorisasjon. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Psykolog dømt for overgrep: − Det han gjorde mot meg var utilgivelig

Tilsynsmyndighetene anmeldte aldri psykologen til politiet. Så leste pasienten straffeloven – og forsto at det han hadde gjort mot henne var straffbart.

Publisert: Nå nettopp

Ett år etter at pasienten varslet fra om overgrepene, hadde hverken daværende Fylkesmannen i Oslo eller Statens helsetilsyn anmeldt saken til politiet.

– De tok fra ham autorisasjonen, men politianmeldelse var aldri et tema da jeg snakket med tilsynsmyndighetene. Ingen informerte meg om det, sier pasienten til VG.

Hun tok derfor saken i egne hender og anmeldte psykologen.

– Det han gjorde mot meg var utilgivelig. Jeg leste meg opp på straffebestemmelsene og forsto at det han hadde gjort var straffbart. For meg var det viktig å anmelde ham for å bearbeide det han utsatte meg for. Derfor gikk jeg til politiet, sier hun.

Stor dokumentar: «Det har vært sex og samleier, ikke med følelser»

Gikk gråtende fra politistasjonen

Minst 42 psykologer og psykiatere i perioden 2005–2020 er tatt for å ha krysset grensen seksuelt med pasientene sine.

Forrige helg avslørte VG at tilsynsmyndighetene sjelden anmelder sakene til politiet.

Dette til tross for at det i flere av sakene foreligger opplysninger og erkjennelser av mulige overgrep.

Pasientens første møte med politiet, endte i tårer.

– Jeg ble møtt av en kvinne i politiet som ikke forsto hva jeg ville anmelde. Jeg gikk gråtende fra politistasjonen. Senere ringte jeg til en av lederne på politistasjonen og vedkommende satte meg i kontakt med sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, forteller pasienten til VG.

Den påfølgende etterforskningen endte med at psykologen i 60-årene ble siktet, tiltalt – og til slutt domfelt i 2015.

TÅRER: Da pasienten gikk til politiet for å anmelde psykologen, skal hun ha blitt møtt med liten forståelse. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Overgrep i terapirommet

Psykologen ble domfelt etter paragrafen som handler om misbruk av stilling og utnyttelse av noens psykiske lidelse.

Han utnyttet sitt overtak for å skaffe seg seksuell omgang med pasienten, ifølge dommen.

Det første overgrepet skjedde på gulvet i terapirommet.

– Han hadde all makt og visste akkurat hvordan han skulle manipulere meg. Jeg var svært sårbar etter å ha blitt utsatt for overgrep i ung alder. Jeg drev med selvskading, hadde alvorlig angst og slet med relasjonsproblemer. Han visste alt dette, sier pasienten.

Psykologen har fått ny autorisasjon

Hun forteller at hun fikk følelser for terapeuten, men er tydelig på at det var en ujevn maktbalanse mellom dem.

– Jeg ble forelsket i terapeuten min, ikke i han som privatperson. Jeg ville ikke snudd meg to ganger etter ham på gaten. Jeg fortalte mitt innerste til ham, og han lyttet. Dermed følte jeg meg veldig akseptert. Han styrte alt og behandlet meg dårlig, det var ikke en jevnbyrdig relasjon, sier pasienten.

Den domfelte psykologen er en av de ti behandlerne som Statens helsetilsyn har gitt ny autorisasjon.

– Det føltes som et slag i ansiktet da han fikk ny autorisasjon. At han tillates inn i terapirom med sårbare pasienter er ubegripelig, sier pasienten.

les også Helsetilsynet om seksuell utnyttelse av pasienter: – Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde

Fylkeslegen: Vi burde ha anmeldt

VG har spurt tilsynsmyndighetene om hvorfor de ikke anmeldte overgrepssaken til politiet.

– Det følger av vårt mandat at vi i tilsynssaker der vi mener det er begått en straffbar handling skal vurdere å avgjøre om forholdet skal politianmeldes. I denne saken burde vi trolig ha gjort dette selv, eller avklart med Statens helsetilsyn at de vurderte behovet for dette, svarer fungerende fylkeslege Jenny-Marie Hjemgaard Wadosch i Oslo og Viken.

GRANSKER SEG SELV: VGs avsløringer har ført til Helsetilsynet nå skal se på hvordan de har behandlet saker handler om grenseoverskridelser, seksuell utnyttelse og overgrep mot pasienter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helsetilsynet opplyser at de kan ikke se av dokumentene i saken om politianmeldelse ble vurdert.

– Vårt hovedfokus i slike saker vil alltid være om det er uforsvarlig å la helsepersonellet fortsette sin yrkesutøvelse og om vedkommende ikke lenger har allmenn tillit. Helsetilsynet vil for fremtiden vurdere om vi i større grad bør vurdere politianmeldelse i slike saker, svarer fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet.

– Hva tenker Helsetilsynet om at en sak som dere aldri vurderte å anmelde endte i en rettskraftig dom?

– Denne saken viser at både tilsynsmyndigheten og påtalemyndighet/domstolene ser alvorlig på denne type handlinger. Tilsynsmyndigheten og påtalemyndigheten har ulike roller og formål, og samme forhold kan vurderes parallelt i tilsynssporet og straffesporet, svarer Sagen.

VIKTIG: For pasienten var det viktig med en dom mot psykologen, for henne ble det en bekreftelse på at hun var blitt utsatt for en urett.

– Hvorfor har psykologen fått ny autorisasjon når han er en domfelt seksualforbryter?

– En forutsetning for å få ny eller begrenset autorisasjon, er at en straffedom er ferdig sonet og prøvetiden utløpt. Vi er kjent med at psykologen ble idømt seks måneder betinget fengsel med en prøvetid på to år. Det var aldri aktuelt å gi han ny eller begrenset autorisasjon før prøvetiden var utløpt, svarer Sagen.

Prøvetiden var utløpt på høsten i 2017. Da søkte psykologen om såkalt begrenset autorisasjon, noe han fikk innvilget. I 2019 fikk han opphevet begrensningene.

Overfor VG har psykologen forklart at han nå har pasientkontakt.

Fagsjefen i Helsetilsynet presiserer at den overgrepsdømte psykologen i dag ikke har lov til å yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming.

– Domfellelsen var viktig

Pasienten forteller at hun lenge følte på en voldsom skamfølelse etter overgrepet.

– Jeg var voksen og er høyt utdannet, likevel havnet jeg i en slik situasjon. Jeg tenker ofte at «jeg burde visst bedre». Men nå føler jeg ikke på skam lenger, det er han som burde skamme seg, ikke meg. Jeg har ikke gjort noe galt, sier hun.

– Hva betydde domfellelsen for deg?

– Det var viktig for meg. Jeg fikk en bekreftelse på at det var skjedd en urett mot meg. Det var viktig med en validering fra retten. Jeg anbefaler alle som opplever noe lignende å gå til politiet, selv om det er forferdelig å gå gjennom en rettssak. Hvis du ikke orker det, så sørg i hvert fall for at de mister autorisasjonen, svarer pasienten.

Psykologen: – Vondt å lese

VG har informert psykologen om det som fremkommer i artikkelen, og han har fått lov å lese pasientens sitater som omhandler ham.

I en tekstmelding skriver psykologen:

«Det hun beskriver er konsekvensene av det jeg gjorde, og det er forferdelig. Det er ingenting jeg kan gjøre som kan gjøre det ugjort. Og det er vondt å lese om den smerten jeg har forårsaket.

I tillegg til å erkjenne det, har jeg jobbet hardt med å forstå hva det var med meg som fikk meg til å gjøre det, blant annet gjennom flere år med terapi.

Jeg beklager på det sterkeste.»