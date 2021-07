REDNING: Både politi, dykkere ambulansepersonell og redningshelikopter kom til stedet etter kanovelten. Foto: Geir Eriksen / NTB

Hans-Henrik Hertzberg og Tom Eddy Ødegård omkom i kanovelten i Larvik

Det var Hans-Henrik Hertzberg (72) og Tom Eddy Ødegård (71) som mistet livet under en kanotur i Numedalslågen ved Steinsholt i Larvik onsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet frigir navnene torsdag i samråd med de pårørende.

Det var like etter klokken 8 onsdag morgen nødetatene ble varslet om en kanovelt ved Vierødfossen. To kvinner hadde tatt seg i land på egen hånd.

En stor redningsaksjons ble igangsatt og to menn ble hentet opp av vannet fra redningshelikopter. Lunge- og hjerteredning ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde.

Onsdag ble det kjent at det dreide seg om to vennepar på tur, der begge ektemennene i 70-årene omkom.

Hva som har forårsaket velten er foreløpig uklart. Politiet oppgir torsdag at de jobber med å kartlegge omstendighetene, men at det er et lite, men vanskelig stryk rett overnfor stedet der ulykken skjedde.

Det som er på det rene, er at det var fire personer i to kanoer som var på en privat padletur. Hvert ektepar satt i hver sin kano og alle de fire havnet i vannet, sier politiet til VG.

Politiet skriver at deres undersøkelser så langt kan tyde på at én av de omkomne ikke benyttet flyteplagg

Det skal ha vært flere vitner til ulykken, som skal ha skjedd i nærheten av en laksecamp.

Fiskeklubb-medlem Tom-Eirik Skarpsno har fortalt VG at han hørte en av kvinnene rope om hjelp og at han umiddelbart ringte nødetatene.

Kanofarerne var ikke folkeregistrert i Larvik.