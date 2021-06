Thea (20) analyserer Norges største hemmeligheter Hvert år tar hæren inn noen få vernepliktige som skal analysere hemmelig informasjon for Norge. Få kommer gjennom nåløyet, men gjør de det, får de vite hemmeligheter de må holde livet ut. Bli med på opptak til Hærens etterretningsbataljon . Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 27. juni, kl. 10:08 Selma Hellstrand Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg tror ikke det er mange steder i Norge hvor man som 18- og 19-åring er med å ha påvirkning på det nivået de har , sier «Bård» (31), sjef for utvelgelsen.

– Jeg klarer ikke å huske hva slags forventninger jeg hadde før opptaket, men det har ikke blitt sånn som jeg så for meg , sier «Thea» (20) som ble tatt inn som vernepliktig i fjor.

– Det er ikke noe tvil om at utdanningen de skal ut på er krevende , og det er en bratt læringskurve, sier «Elias» (27), en annen sjef for utvelgelsen.

Hvilken figur er den neste i rekken? A Figur 1 B Figur 2 C Figur 3

Disse 18-åringene holder på Norges største hemmeligheter

Publisert: Nå nettopp

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

En etterretningsanalytiker bearbeider store mengder med viktig informasjon, og gir deretter en overlevering og rådføring til Hærens øverste sjefer.

Å ha førstegangstjeneste i Etterretningsbataljonen skiller seg fra den vanlige førstegangstjenesten på mange måter, men spesielt på grunn av den store tilliten de unge vernepliktige får, forklarer «Elias» og «Bård».

Gir råd til de øverste sjefene

De vernepliktige har er en svært stor oppgave foran seg om de kommer inn på utdanningen, forteller avdelingssjef i Etterretningsbataljonen Jenny Strupstad.

Foto: Privat

Hun er den eneste som kan stille med fullt navn og bilde i denne saken.

Avdelingen er nemlig skjermet på grunn av sikkerhetstiltak, forklarer hun.

– Det er for å skjerme de kildene vi har, altså der vi får informasjon fra. Det gjør oss sårbare overfor fienden om de vet hva slags kilder vi har, forklarer hun.

De andre som er intervjuet i denne saken har derfor fått falske navn. VG kjenner til identiteten deres.

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Flere av de som kommer videre til utdanningen er 18 og 19 år, og har ingen erfaring i forsvaret fra før. De vil likevel bli behandlet likt som alle andre, og få like mye ansvar som de som har vært i forsvaret lenge, forklarer «Elias» og «Bård», som har ansvaret for patruljene.

350 søkere blir til 10 kandidater

På én uke skal rundt 80 deltagere testes i utallige prøver, både fysisk og mentalt, for å finne ut om de er egnet til utdanningen. Til slutt får mellom én og ti plass og kan utdanne seg til å bli etterretningsanalytiker.

Rundt 350 søkte på stillingen, og 86 av dem ble invitert første opptaksdag på Terningmoen militærleir.

– Vi er avhengig av å sjekke at de har evnen til å ta til seg læring som gjør at de kommer til å lykkes på utdanningen. Denne seleksjonen handler om å finne de som er egnet for å både gjennomføre og bestå utdanningen, og lykkes i oppdragene de skal løse etter utdanningen, sier «Elias».

40–50 blir plukket ut og sendt hjem underveis i uken. Etter hver dag setter ledelsen seg sammen og ser igjennom resultatene for hver enkelt kandidat, og ser om noen må tas ut.

– Da tar vi de ut av puljene sine på morgenen før de begynner på neste dag, sier «Elias».

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Får ikke vite hva klokken er

I grupper på ti skal deltagerne gjennomføre tester hele uken. Mobiltelefon blir tatt fra dem i det de ankommer seleksjonen. De får ikke vite hva klokken er underveis. De får ikke vite når de skal stå opp, når de skal legge seg eller hva som er den neste oppgaven.

Det er for å sjekke hvordan de takler uforutsigbarhet, forklarer «Elias».

Et langt hus med kun et rom står i enden av leiren, og der går ti kandidater inn og stiller seg på en rekke langs veggen. De aner ikke hva neste oppgave er, men de begynner å bli vant til det.

– Dette er en samarbeidsoppgave. Dere skal ikke snakke, skrive eller tegne, sier en befal med tydelig og typisk militær-stemme. 7–8 andre sitter langs veggene og noterer.

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Deltagerne stiller seg med ansiktet til veggen, før en og en blir ropt opp og kommer frem til befalet. Der får de en lapp med en hemmelig beskjed. Rundt omkring i rommet står det stoler og bord. På noen lapper står det «still alle bordene i en ring». På andres står det «plasser alle stolene oppå bordene», mens på andres står der «ikke la stolene være nær bordene».

– Klar, ferdig, iverksett! roper befalet etter at siste deltager har lest sin lapp. Kaoset starter. Bord dras langs gulvet. Stoler faller. Kulepenner skriver. Flere veiver og gjør tegn til hverandre. Men som mange andre grupper før dem, så samarbeider de ikke godt nok.

– Det beste her hadde vært om gruppen stoppet opp og mimet hver sin oppgave, slik at de kan kombinere dem, forteller «Elias» etterpå.

Men gruppen stopper ikke. De flytter bord. Tar stoler opp og ned. Befalene noterer. Minutter blir til kvarter. Kvarter til halvtime.

– Ferdig! roper befalet.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Befalene som har notert hele veien møtes utenfor bygget. De lener seg frem over et bord og og diskuterer seg i mellom. Så gir de hver enkelt kandidat en poengsum.

En løsning kunne vært å legge papir mellom stolene og bordet. Nå skal de over på neste oppgave. For hver øvelse blir kandidatene nøye vurdert og poeng blir delt ut.

Et høyt mentalt press

– Det er kanskje et inntrykk der ute at alt som har med forsvaret å gjøre er å være ute i skogen og ha det helt jævlig, men sånn er det ikke her, sier «Elias».

Opptaket for å bli etterretningsanalytiker handler mer om det mentale enn det fysiske. Kandidatene skal testes i samarbeidsegenskaper, skriftlige analyser og språkferdigheter.

Men de er en del av Forsvaret, og er dermed også soldater, så det er noen krav om fysiske ferdigheter.

– Det viktigste er at de er mentalt robuste og takler et mentalt press, men vi må også ha folk som er fysisk robuste, sier «Bård».

En gruppe skal holde en presentasjon om seg selv. Dette er for å sjekke hvor komfortable de er med å snakke foran folk, og hvor åpne de tør å være med fremmede. Så skal de avslutte med å beskrive seg selv med en metafor.

En annen gruppe skal spille et kortspill, og det høres kanskje lett ut, men hva om du ikke kan reglene? Deltagerne skal nemlig finne ut reglene selv ved å lese hvordan motstanderen spiller sine kort.

Så skal de sitte i ring og diskutere etiske dilemmaer. De diskuterer hva som skjer om noen blir drept på grunn av deres etterretningstjeneste. Hvem sin feil er det? Er det riktig? Galt?

«Bård» og «Elias» forteller at det er etter denne øvelsen at noen trekker seg fra hele opptaket.

Aner ikke hva man kommer til

«Hanna» (18) aner egentlig ikke hva slags stilling hun er på opptak til, men synes det er spennende.

På spørsmål om hva hun er på opptak til, svarer hun:

– Jeg vet jo at det er en utdanning som man skal inn i. Jeg er litt usikker på hvor lang den er og om man i løpet av året for eksempel tjenestegjør. Det handler jo om analyse. Jeg er veldig usikker selvfølgelig.

For å forberede seg til den store uken har hun trent og forberedt seg mentalt.

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Det er avdelingssjef Jenny Strupstad som har siste ord i hvem som får begynne på utdanningen.

– Jeg er veldig opptatt av at de har riktige holdninger og at de er flinke til å samarbeid. Ståpåvilje er også viktig, sier hun.

Hun forklarer at det er flere grunner til at avdelingen ønsker unge medarbeidere.

– De er nysgjerrige og veldig lærevillige. De er heller ikke farget av å ha vært i et system lenge, og det fører til mye kreativitet, forklarer Strupstad.

– Utfordrende, veldig lærerikt og veldig spennende

Slik beskriver «Thea» (20) året som vernepliktig etterretningsanalytiker.

For ett år siden var det hun som var på opptak.

— Jeg klarer ikke å huske hva slags forventninger jeg hadde før opptaket, men det har ikke blitt sånn som jeg så det for meg. Det er veldig vanskelig å vite hva man skal se for seg når man skal inn i en hemmelig rolle, sier hun.

Det står lite om utdanningen på nett, og det som står er ganske overordnet, påpeker hun.

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

«Thea» kan se tilbake på et krevende og spennende år. Soldatene sitter foran datamaskinen i mange timer i strekk, og må behandle store mengder informasjon med korte tidsfrister.

– Man klarer ikke helt å forberede seg på det her, sier hun.

Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Etter seks måneder utdannelse skal soldatene ut i tjeneste, og opplever ting de ikke kan snakke om utenfor jobb.

– Akkurat den biten er litt kjip. At man ikke kan fortelle de rundt seg og de hjemme om hva man holder på med, men det er jo et ansvar man må ta, sier 20-åringen.