DRAMATISK PÅGRIPELSE: Politiet ved stedet på Dale i Sandnes der en mann i 50-årene ble skutt av politiet etter selv å ha løsnet skudd i april i år. Foto: NTB

Politiet skjøt mann i magen: «Opplevde hendelsen som en krig»

Spesialenheten henlegger saken mot politibetjentene som skjøt en mann i magen på Dale i Sandnes i april i år. Ifølge påtaleavgjørelsen fryktet politifolkene for livet.

Nå nettopp

«Det er han eller oss», har en av de to som skjøt forklart at hun tenkte.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket den dramatiske pågripelsen fredag 3. april i år og konkludert med at politiet ikke gjorde noe galt ettersom de handlet i nødverge og dermed lovlig løsnet skudd mot en mann i 50-årene

Klokken 19.26 fikk politiets operasjonssentral en telefon fra en person på Dale i Sandnes som opplyste at en mann som bodde i samme leilighetsbygg som han hadde skutt i luften med et større våpen. Videre fortalte personen at han trodde mannen hadde flere våpen i leiligheten sin og at han fremsto beruset.

Politiet rykket ut med flere patruljer for å pågripe mannen. De var bevæpnet og kjørte pansret bil.

Etter å ha tatt oppstilling utenfor leiligheten hans, ringte politiet til mannen i 50-årene og fortalte at de sto utenfor og ville snakke med ham.

«Så begynte det å smelle»

En av politibetjentene som satt i den pansrede bilen har forklart at han observerte at mannen kom i døråpningen og at han umiddelbart løftet armene.

«Så begynte det å smelle. H (anonymisert red.anm.) så at bilen rute ble truffet rett foran der han satt. Han følte seg i livsfare», står det i Spesialenhetens påtaleavgjørelse.

les også Mann skutt og drept av politiet: Beslagla tjenestevåpen på stedet

En annen politibetjent har forklart at han observert et rør ut fra mannens kropp og at han ropte «våpen», før han så to munningsflammer og hørte smell.

«D (anonymisert red.anm.) løp i dekning av den pansrede bilen mens det smalt ytterligere. han opplevde hendelsen som en krig», skriver Spesialenheten.

Flere av de andre politifolkene har også forklart at de mente de var i livsfare.

12 skudd mot politiet

Ifølge Spesialenhetens påtalevedtak avfyrte mannen sannsynligvis 12 skudd mot politiet med en halvautomatisk rifle. Politiet skjøt 10 skudd med pistol og MP5.

Mannen ble truffet i magen, men ble ikke alvorlig skadet. Han har forklart til politiet at det siste han husker fra dagen er at han laget seg enn drink på ettermiddagen. Deretter husker han ingenting før han våknet på sykehuset.

Under pågripelsen benyttet politiet en hund som påførte mannen en syv centimeter lang flenge i underarmen som måtte sys.

les også Tor Henning Dalen (39) døde på Bolkesjø

Etter å ha etterforsket saken har Spesialenheten har konkludert med at politibetjentene som skjøt handlet i nødverge, og har henlagt saken som intet straffbart forhold bevist. Saken mot hundeføreren er også henlagt på samme grunnlag, og for de andre politifolkene er konklusjonen at intet straffbart forhold anses bevist.

SPERRING: Politiet sperret av området ved leiligheten på Dale i Sandnes etter at det ble skutt under en pågripelse i april i år. Foto: Carina Johansen, NTB

Spesialenheten mener det er svært sannsynlig at noen av skuddene som mannen avfyrte ville ha truffet politifolkene dersom aksjonskjøretøyet ikke hadde vært pansret.

«Slik situasjonen utviklet seg finner Spesialenheten at handlingen ikke kunne ha vært avverget ved lempeligere midler», heter det i avgjørelsen.

Mannens forsvarer, Knut Lerum, opplyser til NRK at han har sett henleggelsen fra Spesialenheten.

– Jeg har lest henleggelsen, og har noen tanker om politiets opptreden. Men de holder jeg for meg selv. Jeg har ikke noen spesiell kommentar til henleggelsen utover det, sier han.

Publisert: 13.11.20 kl. 12:28

Les også

Mer om Krim Skyting Våpen Sandnes Bevæpning