Overlege i Trondheim: Flere smittet ved å ha tatt på en overflate

Kommuneoverlegene i Trondheim har sett tilfeller av folk som har blitt coronasmittet via overflater som glass, håndtak eller bord den siste uken.

Det meste av coronasmitten skjer gjennom nær fysisk kontakt. Men smitte kan også skje ved at en person kan ta på samme glasset eller bordet som deg. Det har smittesporerne i Trondheim opplevd den siste uken:

– Det er enkelte eksempler som tyder på at indirekte smitte via felles berøringspunkt har vært avgjørende for smitten, skrev kommunen i en pressemelding forrige helg.

Overlege Eli Anne Skaug er en av dem som leder smittesporingen i kommunen. Hun sa til VG denne uken at blant 49 smittede, anslår hun at tre eller fire av disse er smittet gjennom å ha tatt på en overflate.

Det utgjør mellom seks og åtte prosent av de smittede.

Dette mener overlegen er sannsynlig fordi enkelte ikke har hatt direkte kontakt med hverandre.

– For eksempel kan ansatte på serveringssteder bli smittet av bestikk og kopper, ting det gjerne er kroppsvæske på.

Mutert variant kan spille en rolle

Kommuneoverlege Tove Røsstad har tidligere sagt at mye av smitten skal ha spredt seg på puben Lille London. Det har også vist seg at viruset som forårsaket utbruddet, er en mutert variant som ser ut til å smitte lettere.

Når et virus smitter lettere, skal det mindre virusmengde til. Derfor tror Skaug at det kan ha sammenheng med smitten på kontaktflater de nå ser:

– Vi ser for oss at det holder å berøre noe som en smittet har berørt.

OVERLEGE: Eli Anne Skaug har merket seg at flere av de smittede, ikke har vært i direkte kontakt med en annen smittet. De tror derfor at smitten kan ha skjedd ved at de har tatt på samme glass eller håndtak. Foto: David Engmo

– Kan de ikke også ha blitt smittet via luft, selv om de ikke satt tett på puben?

– Det er lite som tyder på at dette viruset er så luftbårent. I mars var det mye diskusjoner og intensiv forskning på det, så endte man med at det var for tungt til å være luftbåren og faller fort ned, sier overlegen.

Virusets evne til å overleve på flater Coronaviruset smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til indirekte kontaktsmitte. SARS-CoV-2 antas å kunne overleve på ulike typer flater fra minutter til dager. Risikoen for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte, avhenger av en rekke forhold: smittedosen må inneholde tilstrekkelig mengde med virus, og den som berører den forurensede flaten, må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid. Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset. Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensede gjenstander. Kilde: FHI Vis mer

De siste tallene fra FHI viser at det mest vanlige smittestedet er privat husstand (40 prosent), etterfulgt av jobb/universitet (16 prosent). Deretter privat arrangement (16 prosent og serveringssted (6 prosent). For 15 prosent av tilfellene er antatt smittested ukjent.

Det er uklart akkurat hvor mye av smitten som kommer fra felles berøringspunkt, men det antas at denne typen faller inn under kategorien «ukjent smittested» når det smittespores.

Nakstad: Vask hendene

VANSKELIG Å KARTLEGGE: Espen Nakstad sier at man kan bli smittet via felles berøringsflater, men at det er vanskelig å vite hvilke smitteveier viruset har tatt i Trondheim. Foto: Ørn E. Borgen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at viruset, kan overleve på ulike overflater og trolig også smitter via felles berøringsflater i noen tilfeller.

– Når smitte skjer innendørs mellom personer som ikke har vært nær hverandre kan det skyldes nettopp smitte via felles berøringspunkter.

Han legger til at smitte også kan skje smitte ved at en forbipasserende syk person nyser i det han eller hun går forbi andre, eller hvis man er i lokaler med begrenset ventilasjon over lengre tid, såkalt luftsmitte.

– Hvilke av disse smitteveiene som faktisk har inntruffet i Trondheim er vanskelig å vite. Men det viser at det fortsatt er et godt råd både å vaske hender, hoste/nyse i albuen og holde god avstand til andre.

