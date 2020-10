LAPPEN TIDLIGERE: 17-åringer bør få kjøre bil alene, mener Frp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil gi 17-åringer lov til å ta lappen

Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lov til å ta billappen – men møter motbør.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er et godt forslag. 17-åringer som består teoriprøven og førerprøven, bør kunne kjøre bil alene, sier leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström til VG.

Han mener det viktigste er å sørge for god opplæring og nok erfaring i trafikken, og ikke at man har fylt 18 år.

– Vi mener at de som oppfyller kravene, bør kunne få førerkortet litt tidligere.

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström. Foto: Frp

– Ferdighetene viktigst

Brännström viser til at Trygg trafikk tidligere har foreslått at 17-åringer skal kunne få kjøre bil alene, og at Transportøkonomisk institutt (TØI) har konkludert med at det kan gi færre ulykker.

– Det viser at dette er et godt forslag som er gjennomførbart, sier han.

Trygg Trafikk og TØI avviser imidlertid at det er så enkelt. Trygg Trafikk bekrefter at de ønsket et forsøk på at 17-åringer kunne få øvelseskjøre alene i 2012, men presiserer at de aldri ønsket å senke alderen for førerkort.

les også Popartist tatt for råkjøring – må møte i retten

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen. Foto: Trygg Trafikk

– Vi satte som krav at 17-åringene ikke fikk kjøre natt til lørdag og søndag, at de ikke kunne ha passasjerer under 25 år i bilen og at bilen måtte tydelig merkes. Forslaget den gangen ble ikke noe av, mange var skeptiske. I dag ville kanskje vi også vært mer skeptiske, det er forsket mye på dette siden den gang, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Hva synes dere om førerkort for 17-åringer?

– Vi er negative. Vi ønsker heller at aldersgrensen skal økes. All forskning viser at hjernen først er ferdig utviklet i 25-årsalderen, sier Johansen.

les også Realitykjendis anmeldt for ruskjøring uten førerkort: Nektet å stoppe for politiet i tyvlånt luksusbil

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Frp møter også motbør fra andre partier på Stortinget.

– Ap er åpen for endringer, men har ikke konkludert. Det er viktig at slike spørsmål utredes av fagfolk og ikke bare blir populistisk synsing fra de politiske partiene, sier transportpolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli.

– Vi er derimot skeptisk til Frps forslag om å innføre krav til forhåndsregistrering og forhåndsgodkjenning av alle som skal ledsage under øvelseskjøringen. Dette vil gå ut over nødvendig mengdetrening, bli mer byråkratisk og ikke virke etter hensikten, sier Sverre Myrli.

Viser til mc-regler

Frp viser til eksisterende regler:

– Allerede i dag kan 16-åringer ta sertifikatet for lett motorsykkel. Da kan man kjøre på to hjul i over 100 km/t. Det er langt større risiko og mye farligere å kjøre motorsykkel, sammenlignet med bil, sier Andreas Brännström.

Programkomiteen i partiet skal tirsdag presentere forslag til nytt partiprogram. Her foreslår Frp at 17-åringer skal få muligheten til å ta førerkortet for bil.

les også Tiltalt for omfattende førerprøve-juks

I dag kan 16-åringer øvelseskjøre bil, men med strenge restriksjoner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Kan øke skadetallet

Transportøkonomisk Institutt (TØI), mener at alle kjøretøy må sees samlet.

– Jo lavere aldersgrensen for å kjøre bil er, desto flere ungdommer vil bli innblandet i bilulykker. Det som kunne motvirke dette, var å øke aldersgrensen for moped eller lett motorsykkel til 18 år. Moped og lett motorsykkel har høyere skaderisiko enn bil. Hvis aldersgrensen for bil var 17 år og aldersgrensen for moped og lett motorsykkel 18 år, ville mange aldri begynne å kjøre moped eller lett motorsykkel, sier Rune Elvik i TØI til VG.

Han presiserer at det må regnes mye på dette:

– Bare å senke aldersgrensen for bil, uten andre tiltak, vil høyst sannsynlig øke skadetallet i bil, men det kan tenkes at skadetallet vil gå ned for moped og lett motorsykkel, sier Elvik.

Publisert: 27.10.20 kl. 11:49