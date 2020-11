Flere ulovlige fester i natt - over 60 anmeldt

Minst 67 personer er anmeldt for brudd på smittevernloven etter sammenkomster og fester i Oslo, Lyngdal og Mosjøen natt til søndag.

Flest var det til stede på to sammenkomster i utleielokaler på Grønland i Oslo.

Politiet rykket først ut på melding om en fotballvisning med over 20 deltakere, i lokaler som ligger rett ved politihuset på Grønland.

– Vi avsluttet der en privat sammenkomst med 22 personer til stede. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Etter hva vi forstår ble det vist fotball i lokalene, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at arrangementet ikke foregikk på en privatadresse, men i et slags klubblokale.

– Hva dette er har vi ikke fått avklart helt. Det er veldig sannsynlig at det var flere til stede enn disse 22, men mange sto utenfor i et portrom da vi kom, sier Skott.

Hun forteller at da politiet kom fram oppdaget de et annet arrangement med 23 personer på samme adresse.

– På samme adresse, i samme oppgang, kom våre patruljer over enda en privat sammenkomst. Her blir også samtlige anmeldt for brudd på smittevernbestemmelsene. Begge stedene fremstår som utleielokaler som er separate og uavhengige av hverandre, sier operasjonslederen, til NTB ved 1.30-tiden.

Også i nord og sør

Det ble stoppet festligheter også i det nordligste og sørligste fylket natt til søndag.

En fest med rundt 10 ungdommer ble stanset ved Bjørnevatn i Finnmark, og sent natt til torsdag rykket politiet ut og stanset en privatfest med 12 deltakere på Mosjøen.

Politiet i Agder så seg på sin side nødt til å avslutte en fest med over 10 deltakere i Lyngdal, der samtlige ble anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen.

Også utelivet de stedene der det fortsatt ikke er skjenkestopp har fått merke lovens lange arm natt til lørdag.

Et utested i Mosjøen fikk i tillegg pålegg om å skjerpe inn med tanke på coronareglene og hvor mange gjester det kan være inne i lokalene. Det samme skjedde i Narvik.

