GLAD: Trygve Slagsvold Vedum er for første gang leder for det største partiet på rødgrønn side i et partibarometer for VG. Foto: Helge Mikalsen, VG

Historisk VG-måling: For første gang er Sp større enn Ap

VGs måling for desember viser oppsiktsvekkende tall for Trygve Slagsvold Vedum: For første gang er Sp større enn Arbeiderpartiet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får i VGs ferske partibarometer for desember en oppslutning på 20,5 prosent.

Det betyr at han – med en knapp margin – for første gang er større enn Jonas Gahr Støre. Aldri før har Respons Analyse, som utfører målingene på vegne av VG, målt Sp større enn Ap.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 20,3 prosent.

Feilmarginen i målingen er på mellom to og tre prosentpoeng.

Vedum: – Bare én måling

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar de gode tallene med fatning.

– Vi har aldri hatt større oppslutning enn Ap før, det er riktig, men dette er en bare én måling. De vil kunne variere. Alle vi som er i partier må huske at partier ikke er mål i seg selv, de er bare et middel. Sp må si hva vi mener om tjenester nær folk, utjevne forskjeller, sikre nasjonalt eierskap og nasjonale naturressurser. Så må de andre partiene si sine ting. Og så er det til syvende og sist folket som er helt suverene til å avgjøre. Vi tar ikke en eneste stemme for gitt, sier en alvorlig Trygve Slagsvold Vedum til VG etter å ha blitt forelagt den historiske målingen.

ADVARER: Trygve Slagsvold Vedum minner om at dette bare er en enkeltmåling. Foto: Trond Solberg

– Hva tenker du om at Sp er blitt større enn Ap, som dere vil i regjering med – hadde det ikke vært en fordel å bli større enn Høyre i målingen?

– Dette er en måling, vi må ta ting lite grann med ro oppi alt. Dette handler om hvilken jobb vi skal gjøre for folk. Vi har vært det tydeligste opposisjonspartiet til Høyre. Høyre har satset på stordrift, rare regioner som Viken, og det de kalte Nærpolitireformen, som er tidenes sentralisering av norsk politi, sier han og legger til:

– Ap har vært litt midt imellom i mange av disse reformene, de har vært litt mer enig med Regjeringen i en del saker, sist nå med Forsvarsmeldingen. Vi gikk inn for mer til Heimevernet, Andøya og beredskapen i nord, mens Ap gikk sammen med Regjeringen. Det må vi bare respektere, men til syvende og sist er det folk som må velge hva de synes er rett, sier Vedum

Tirsdag publiserte TV2 en meningsmåling fra Kantar som viser at Sp er større enn både Arbeiderpartiet og Høyre.

I VGs måling er Høyre landet største parti, med en oppslutning på 22,9 prosent. Samtidig går Frp tilbake med tre prosentpoeng fra november.

RØDGRØNNE: Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil samarbeide i regjering. Foto: Terje Pedersen

Flertall for regjeringsskifte

VGs ferske partibarometer viser også at det er flertall for regjeringsskifte.

De rødgrønne partiene, Ap, Sp og SV, får til sammen 90 mandater og ville dermed hatt flertall.

– Kommer du til å si til Jonas Gahr Støre, hvis du treffer ham senere i dag, at «ja, ja, Jonas, basert på disse tallene er det vel jeg, og ikke du, som bør bli statsminister»?

– Nei, jeg prøver å holde minst mulig fokus på det med posisjoner, og mer på politikken.

– Jeg vil være opptatt av sakene. Det er altfor mye fokus på posisjoner. Det viktigste er hva vi ønsker å gjøre med Norge. Jeg vil ha små forskjeller, og bruke hele landet, og det har vært vår suksesshistorie.

– Du hadde kanskje ikke sett for deg, da du tok over et skadeskutt parti i 2014, at du skulle lede et større parti enn Ap?

– Jeg hadde en klar tanke om hvordan jeg ville jobbe. Det jeg kalte kaffekopp-strategien, som handlet om at folkevalgte og partiet måtte ut av egne møter og ut og møte folk og lytte og lære. Og verve medlemmer. Og det er det vi har gjort. Så har vi hatt en klar vilje til å ta hele landet i bruk, og ha tjenester nær folk.

– Jeg er forsiktig med å ta en eneste stemme for gitt. Jeg vet hvilken tillitserklæring det er å få stemmer. Jeg vil ikke forskuttere noe valgresultat.

PARTILEDER: Jonas Gahr Støre leder Arbeiderpartiet. Foto: Tore Kristiansen

Fristes ikke til hovering

– Du er jo konkurrent med Jonas Gahr Støre om stemmene. Klarer du å bevare storsinnet når du nå er blitt større enn ham, eller blir du fristet til å hovere litt over ham når de treffer ham?

– Jeg har aldri jeg har hovert når jeg treffer ham egentlig. Og det har jeg ikke noe ønske om, heller. Hovmod står for fall. Uansett hvem du møter, om det skulle være Kjell Ingolf Ropstad eller Erna Solberg, så tror jeg vi skal behandle hverandre med respekt, og så er det folket som til slutt skal avgjøre hvem som skal bestemme.

Mandatberegningen gir 50 mandater til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. I tillegg får Frp 19 mandater.

Historisk måling

Valgbarometer-ekspert Johan Giertsen på nettstedet Pollofpolls.no sier til VG at han aldri tidligere har sett at Senterpartiet er målt større enn Arbeiderpartiet.

– Jeg kan ikke finne noen tidligere målinger der Sp er større enn Ap. Under EU-kampene har Sp hatt stor oppslutning, men da var Ap mye større enn i dag, sier Giertsen til VG.

Han er også slått av hvor solid oppslutningen til Trygve Slagsvold Vedums parti er.

– Underlagstallene i VG/Respons' måling viser at Sp tar store mengder velgere fra både Ap, Høyre og Frp. Dette er jo mennesker som har stemt før. Derfor regnes de som mer solide velgere enn for eksempel hjemmesittere, sier Giertsen til VG.

Giertsen mener Sp er inne i en periode med en voldsom oppdrift for tiden:

– Sp henter netto over 250.000 velgere fra Ap, Høyre og Frp. Det er mer enn formidabelt, sier Giertsen, som understreker at det fortsatt er et åpent spørsmål om dette holder til valget i 2021.

– Så er det store spørsmålet om dette holder til valget 2021, legger han til uten å begi seg ut på noe forsøk på svar.

Publisert: 01.12.20 kl. 14:00

