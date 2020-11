RAMMET: Folkehelseinstituttet var på befaring på Villa Skaar Valstad på Eidsvoll Verk onsdag. Foto: Terje Bringedal

Ni døde på sykehjem: Trange lokaler økte faren for rask smittespredning

Folkehelseinstituttet påpeker at det coronarammede sykehjemmet på Eidsvoll har trange lokaler som ikke er godt egnet til å holde avstand.

Oppdatert nå nettopp

Villa Skaar Valstad, der ni beboere har mistet livet, har små beboerrom uten eget bad og er følgelig dårlig egnet for karantene og isolering.

Sykehjemmet som ble bygget på Eidsvoll Verk i 1965, har ifølge FHI en utforming som gjør det vanskelig å samle syke beboere i en avskjermet del.

Alle de 23 beboerne og et titalls ansatte ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad har blitt smittet av corona.

Viruset først ble påvist hos tre ansatte 4. november. Ni av beboerne er døde.

LES OGSÅ: Sykehjemssmitten på Eidsvoll: Meldingene som avslører marerittet

FHI skriver i sin rapport etter onsdagens befaring på Villa Skaar Valstad at perioden med uoppdaget smitte trolig har vært relativt lang.

Tett kontakt hele dagen

– Sykehjemmet har trange beboerrom og felleslokaler, så beboere og ansatte er i tett kontakt med hverandre gjennom hele arbeidsdagen. Dette gjør faren for rask smittespredning stor, skriver Folkehelseinstituttet.

SPREDNING: Nærmere 100 smittetilfeller i Eidsvoll kan knyttes til utbruddet ved Villa Skaar Valstad. Foto: Terje Bringedal

Det fremgår av rapporten at Villa Skaar Valstad ikke har tilstrekkelige tiltak for å sikre etterlevelse av isolasjon og karantene, for beboere som ikke er i stand til å holde seg på eget rom.

– Under utbruddet ble det besluttet å isolere beboere på rommene sine, men på grunn av mange beboere med demens, som ikke var i stand til å holde seg på rommet, ble dette vanskelig å gjennomføre, skriver FHI.

En vikar som varslet om forholdene ved sykehjemmet, uttalte til VG:

– Smittede personer gikk rundt som de ville og dørene sto helt åpne. De bruke de samme badene som ikke-smittede og de ansatte hadde ikke noe kontroll på hvor det var smittede og hvor det var ikke-smittede.

Anbefaler færre arbeidssteder

FHI påpeker i rapporten at sykehjemmet under pandemien ikke systematisk kartlegger om ansatte har andre arbeidssteder og hvilke disse er.

– Vi anbefaler at ansatte har færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett, og at de organiseres i arbeidskohorter som følger opp definerte beboere.

FHI regner det som sannsynlig at noen få ansatte er smittet etter at rutiner og smitteverntiltak som følge av utbruddet ble iverksatt.

– Det er usikkert hvordan disse har blitt smittet. Men det har vært vanskelig for de ansatte å holde god nok avstand, særlig i situasjoner der de ikke bruker beskyttelsesutstyr, som for eksempel i spisepauser, skriver FHI.

Forbedringspunkter

For Villa Skaar Valstad har FHI identifisert ytterligere forbedringspunkter:

Infeksjonskontrollprogrammet er ikke tilrettelagt for dette sykehjemmet. Prosedyrer for f.eks. isolering er ikke tilpasset sykehjemmets lokaler.

Ingen ansatte med dedikert arbeidstid og spesifiserte arbeidsoppgaver innen smittevern generelt og covid-19 spesielt (smittevernkontakt).

Organisering av arbeidskohorter som følger opp definerte beboere i kun én av to avdelinger.

Ingen systematisk undersøkelse av etterlevelse av smittevernrutiner hos ansatte, med tilbakemelding til den enkelte.

Manglende markering av ren og uren sone, og ikke gode nok rutiner for av- og påkledning av beskyttelsesutstyr inn og ut av sonene.

Manglende tilbakemelding til kommunen om vanskeligheter med å isolere beboere på rommene sine.

Forbedringspotensial med hensyn til innhenting av smittevernfaglig kompetanse og opplæring i riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

– Ikke avdekket alvorlig svikt

Eidsvoll kommune starter mandag arbeidet med å forbedre praksis ved sykehjemmene.

– Vi er glad for at det ikke er avdekket alvorlige svikt som medfører behov for strakstiltak, uttaler kommuneoverlege i Eidsvoll Carl Magnus Jensen.

Han minner om at FHI ikke er tilsynsmyndighet, men ble tilkalt som faglig støtte for å veilede kommunen til å få bukt med utbrudd så raskt som mulig.

– Vi imøteser tilsyn fra Fylkesmannen som vil klargjøre om det foreligger andre kritikkverdige forhold enn det FHI påpeker, uttaler kommuneoverlegen.

KOMMUNEOVERLEGE: Carl Magnus Jensen i Eidsvoll. Foto: Terje Bringedal

For Eidsvoll kommune er følgende forbedringspunkter identifisert av FHI:

Kommuneoverlegen mangler tilstrekkelig støtte fra personer med god smittevernfaglig kompetanse i kommunen, det er ingen avtale om ekstern smittevernkompetanse.

Ikke koordinert smittesporing/vurdering av mulig smittevei i begynnelsen av utbruddet mellom sykehjemmet og kommuneoverlegen. (Koordinert smittesporingsteam er nå på plass).

les også Marerittet ble virkelighet for sykehjemmet: – En fæl påminnelse om hvor galt det kan gå

Nærmere 100 smittetilfeller i Eidsvoll knyttes til utbruddet ved sykehjemmet. I tillegg er det påvist smitte ved to kommunale institusjoner, etter at ansatte hadde jobbet både der og ved Villa Skaar Valstad.

Ved en av disse institusjonene døde en av de coronasmittede beboerne.

Den private sykehjemseieren Skaar Omsorg AS påpeker at det ikke er avdekket avvik som kunne forhindret at smitten kom inn på sykehjemmet.

– Flytting vanskelig

Skaar viser til at det i rapporten heter at utfordringen med mange smittede på et tidlig stadium gjorde isolerings- eller flyttetiltak vanskelige.

– På grunn av utbredt smittespredning på sykehjemmet før noen utviklet symptomer, er det stor sannsynlighet for at en rask flytting av beboere ikke ville medført en begrensning av utbruddet. De beboerne man eventuelt hadde flyttet, ville med stor sannsynlighet allerede være smittet, skriver FHI.

Skaar Omsorg AS er en privat aktør som har levert omsorg i over 60 år. Kjeden driver sykehjem fem steder på Østlandet.

Villa Skaar Bøn og Villa Skaar Valstad ligger i Eidsvoll kommune, mellom Oslo og Hamar. Valstad har 28 rom i to avdelinger.

Publisert: 27.11.20 kl. 18:07 Oppdatert: 27.11.20 kl. 18:55

Les også

Mer om Smittevern Coronaviruset Sykehjem Eidsvoll Folkehelseinstituttet