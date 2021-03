SATT SEG PÅ BAKEN: En familie som hadde fått påvist coronasmitte i Helsedal nektet å reise hjem da de ble bedt om det, skriver Hallingdølen. Beskjeden kom etter at flere hadde testet positivt for coronaviruset etter at de kom frem til kommunen. Foto: Gisle Oddstad

Tilreisende i Hemsedal testet positivt etter ankomst - nektet å reise hjem

Hyttekommuner frykter å få besøk av smitteturister i påskeferien. Trolig venter justeringer i de nasjonale rådene for alle som har planlagt å flykte til fjells på pressekonferansen tirsdag kveld.

I Hemsedal opplevde kommuneoverlegen at tilreisende nektet å reise hjem fra hytta på fjellet etter at de fikk påvist smitte. Flere skal ha reist til Hemsedal allerede før de hadde fått svar på coronatesten sin.

– De nektet å reise heim. Da er det vår oppgave å ta vare på dem, selv om anbefalingen er å reise, forteller kommuneoverlege Camilla Underland til avisen.

Hun synes det er utfordrerne at folk ikke følger anbefalingene - og bekymrer seg for at det nå vil komme enda flere folk til hyttene sine i løpet av påskeferien. Mange kommer trolig fra områder med høyere smittetrykk enn det lokale nivået.

AVVISER HYTTEFORBUD: Line Vold tror ikke at regjeringen innfører forbud mot å reise på hytta i kveld, men snarere råd som begrenser antall mennesker samlet sammen i slike situasjoner. Foto: Frode Hansen

Avdelingsleder ved FHI, Line Vold, forteller til VG at hytte-problematikken er noe det har blitt tatt høyde for i utredningen av mulige, nye nasjonale råd for påskeferien.

De vil trolig komme på pressekonferansen i tirsdag kveld klokken 18, bekrefter Vold til VG.

– Vi har store geografiske forskjeller i smittetrykket nå, med høyere i trykk i Viken og områdene rundt. Vi ser og at det er utfordrende at det er såpass mange ulikheter i nasjonale og lokale anbefalinger, så vi bør også se på kombinasjonen av lokalt tilpassede tiltak og mulighetene for god og enkel kommunikasjon, forklarer Vold.

Avviser hytteforbud - kan bli aktuelt å regulere besøkende

På spørsmål om hvilke tiltak som er aktuelle i forkant av påskeferien, med den nåværende smittesituasjonen, svarer Vold at bakteppet for rådene er en bekymring for at smitten er økende allerede før påskeferien.

– Vi er opptatt av å ta ned risikoen både for lokale utbrudd og forvirring knyttet til anbefalingene, og da er det både tiltak som reduserer risikoen for at vi treffes, både privat og også på andre arenaer som for eksempel på arrangementer, sier avdelingslederen.

- Er det snakk om å begrense folks mobilitet, for eksempel å si at man ikke kan reise på hytta, eller å stramme inn besøksregimet ytterligere?

– Litt begge deler, men jeg er ikke kjent med at man ikke får reise på hytta. Vi har allerede råd om at man ikke bør dra på unødvendig reiser i påsken, det er jo viktig at vi holder oss i ro så mye som mulig for å unngå å bringe smitte videre.

Hun bekrefter imidlertid at det er snakk om å stramme inn på tiltak som adresserer spesifikt arenaene hvor folk normalt treffes i påsken.

– Besøk på hytta og i hjemmene er jo steder der man treffes og hvor det også er risiko for tett kontakt så de nasjonale rådene når det gjelder både treff her og i andre sammenhenger er blant flere råd som er under vurdering, sier Vold.

Nakstad: Sett på nasjonale munnbind-innstramninger

Nakstad fortalte til VG tirsdag morgen at helsedirektoratet har jobbet noen dager med å se gjennom alle de nasjonale rådene, og spilt inn en del forslag til regjeringen.

– Vi har sett gjennom alt dette med avstand, hvor mange vi kan være sammen, og hvor man må bruke munnbind. Hva er lov og ikke lov når det gjelder arrangementer og andre ting som nå er regulert i forskrift. Vi må se det i en sammenheng som hjelper å få snudd smitten, forklarer han.

– Jeg tror folk ikke blir overrasket, vi har snakket om at vi ser dette behovet lenge nå, legger Nakstad til.

Både Vold og Nakstad er også bekymret for økende innleggelser, som trolig skyldes engelsk virusvariant.

– Vi ser at pasienter med covid-19 øker fra forrige uke, og at nye innleggelser på intensiv har gått kraftig opp. Vi har nå det høyeste antall nye innleggelser på intensiv siden uke 13 i fjor i 2020, sier Vold til VG.