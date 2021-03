PÅSKESTENGT: – Nå må jeg gå til banken for å be om et nytt kriselån igjen, sier Gudrun Hesla på Golsfjellet. Foto: Odin Jæger

Må stenge hoteller i påsken: − Får enorme konsekvenser

– Avbestillingene har rast inn, sier Gudrun Hesla, som eier et av hotellene på Golsfjellet som nå stenger dørene før påske.

I tillegg til Oset høyfjellshotell, som Hesla driver, stenger også Storefjell resort og Golsfjell fjellstue. Alle ansatte blir permitterte.

– Dette blir en trist påske, full av bekymring for fremtiden, sier hotelleier Gudrun Hesla.

Hotellene på Golsfjellet var allerede rammet av de strenge reglene i Viken som ble innført 16. mars, men pressekonferansen om de nye, nasjonale tiltakene fikk folk til å innse hva en påskeferie med strenge restriksjoner virkelig betyr.

– De begynte vel å forstå at de ville være avhengig av fint vær hele påsken, for det er ikke særlig fristende å oppholde seg på rommet store deler av døgnet, sier Gudrun Hesla.

TOMT: – Dette har blitt en slags dårlig påskekrim. Et tomt, kaldt og mørkt hotell uten liv, sier Gudrun Hesla, som har stengt dørene og permittert 20 ansatte. Foto: Odin Jæger

– Reglene innebærer at gjestene knapt kan oppholde seg i fellesarealene, bassenget er stengt, vi kan ikke tilby aktiviteter og underholdning eller servere et glass vin eller øl til maten.

– Påsken er den viktigste uken i året for oss, og jeg håpet at den skulle gi oss en nødvendig buffer frem til sommeren. Nå er vi helt avhengig av bedre kompensasjonsordninger for å overleve, sier Hesla.

– Det vi har mottatt av støtte hittil er ikke i nærheten av å redde oss, vi trenger at myndighetene ser på andre virkemidler som kraftige kutt i moms og eiendomsskatt for at vi skal klare å bygge oss opp igjen etter dette, sier Gudrun Hesla.

Må stenge i Trondheim

Virke Reiseliv forteller om et ras av avbestillinger på norske hoteller før påske.

– Det får enorme konsekvenser ettersom fjorårets påske ble avlyst. Det som er trist for disse virksomhetene er at det var flere enn noen gang som hadde planlagt hotellpåske, og veldig mange av dem i Viken, sier leder Astrid Bergmål til NTB.

HOTELLDIREKTØR: Mikael Forselius tok over som sjef på Britannia i 2016. Her fra sin tid som administrerende direktør for Røros Hotell. Foto: Geir Olsen

Blant hotellene som må stenge er Britannia, Trondheims ærverdige hotell fra 1870. Med lavt smittetrykk og høyt gjestetrykk satset Britannia på en «fantastisk påske» i Trondheim, men må avlyse på grunn av skjenkestopp.

– Vi stenger på torsdag klokken 12, etter utsjekk. Vi kan ikke drive et femstjernershotell med seks restauranter og barer uten å kunne skjenke, sier administrerende direktør Mikael Forselius til E24.

Han måtte også stenge i januar. Som den gang blir nå 300 ansatte ved Britannia rammet av permittering.

Virke Reiseliv, som organiserer bedrifter i reiselivsbransjen, har gjennomført en undersøkelse rundt årets påskeferie.

– Massive avbestillinger

Reisemål i fylket Viken er blant de mest populære. Blant dem som har svart at de sannsynligvis tilbringer påsken i Norge, har 24 prosent Viken som reisemål. Undersøkelsen viser at totalt 31 prosent har planlagt å ta påskeferie i år, skriver E24.

– Det så ut som at påsken kunne hjelpe vinteraktørene over kneika etter en vanskelig vintersesong, sier leder Astrid Bergmål i Reise Virke. Foto: Heiko Junge / NTB

Undersøkelsen viser at 24 prosent av dem som hadde planlagt å ta påskeferie, ville tilbrakt den på hotell eller på et annet overnattingstilbud i landet, dersom det ikke hadde vært restriksjoner.

Astrid Bergmål forteller at de som driver skidestinasjoner meldte om gode tall før innstrammingen tirsdag kveld.

– Vi hører nå om massive avbestillinger på hotellene. Flere aktører må nå sende ansatte rett i permittering, mat og drikke går til spille, og aktørene får store kostnader knyttet til dette. Det er ting de må få hjelp til, sier Bergmål.

Virke Reiseliv krever at reiseaktørene nå får mer hjelp. De mener blant annet at regjeringen må våkne og ta inn over seg behovet for ytterligere hjelpetiltak for dem som rammes av nedstengningene.