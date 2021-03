INNRØMMET FEIL: Erna Solberg innrømmet at det på to kvelder var flere enn ti personer til stede da 60-årsdagen skulle feires. Politiet etterforsker nå om statsministeren har brutt smittevernloven. Foto: Terje Pedersen

Disse reglene og rådene kan familien Solberg ha brutt

Én nasjonal forskrift og flere nasjonale og lokale råd legger begrensninger på 60-årsdager og andre private sammenkomster.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg innrømmet torsdag kveld at hun brøt smittevernrådene sammen med 13 familiemedlemmer da de feiret hennes 60-årsdag på Geilo i vinterferien.

– Jeg skulle kanskje ikke vært sånn at jeg trodde jeg kunne dem og dermed ikke ha reflektert over dette med arrangementsstørrelse, sier Solberg om rådene og reglene til VG.

Slik feiret Solberg 60-årsdagen Fredag 26. februar hadde familien til statsminister Erna Solberg (H) bestilt bord på restauranten Hallingstuene på Geilo. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skriver statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

Lørdag 27. februar var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer (totalt 14) samlet i en leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren. Vis mer

Fredag bekreftet politiet at de etterforsker om statsministeren kan ha brutt smittevernloven.

Men hvilke råd og regler gjaldt da Solberg feiret 60-årsdagen på Geilo?

VG har forsøkt å samle opp hvilke råd og regler som regulerer nettopp slike feiringer:

Regelen

Den viktigste regelen finnes i coronaforskriften, og gjelder hele landet.

Kapittel 5 i forskriften heter «Forbud mot arrangementer». Først listes det opp hva som regnes som et arrangement – blant annet «private sammenkomster».

Men her er det et unntak:

«Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltagere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.»

Ifølge Lovdata har forskriften hatt disse formuleringene siden 23. februar.

Nasjonale råd

Mange av coronatiltakene i Norge er formulert som råd – altså frarådinger og anbefalinger. Slike råd er ikke juridisk bindende på samme måte som en regel i en lov eller en forskrift. Men:

– En bør ikke bryte rådene våre heller. Så det skal en ikke gjøre, sa helseminister Bent Høie (H) på Debatten på NRK torsdag kveld.

Hvis Erna Solberg hadde lest VGs oversikt over coronatiltak den siste uken i februar, ville hun sett følgende råd som gjaldt for hele landet:

«Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt.»

«Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.»

«Anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien.»

«Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.»

VGs kilder til disse rådene er først og fremst nettsidene regjeringen.no og helsenorge.no.

Lokale råd

Den enkelte kommune kan også ha lokale regler. Geilo ligger i Hol kommune, som ikke hadde noen relevante regler på dette tidspunktet, ifølge VGs tiltaksoversikt.

Men i forkant av vinterferien gikk regjeringen ut med følgende klare oppfordring på sin nettside:

«Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.»

Statsministerboligen i Norge ligger i Oslo kommune, som hadde strenge regler på dette tidspunktet. Blant annet:

«I private hjem og ute kan det samles maks 10 personer, inkludert de som tilhører husstanden.»

«Det er forbudt å gjennomføre private samlinger innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Private samlinger med 10 eller færre deltagere kan holdes på serveringssteder som samtidig er åpne for allmennheten.»

Nasjonalt gjaldt det altså en fraråding om flere enn 5 gjester, mens det i Oslo gjaldt et forbud mot flere enn 10 personer. Men det som er et forbud i Oslo, kan ikke bli mer enn en fraråding i Hol – fordi Oslo kommune ikke har myndighet til å lage regler for Hol kommune.

På Facebook skriver Erna Solberg i sin offentlige beklagelse:

«Når flere enn ti ble værende i vår leilighet burde jeg, ikke bare som privatpersonen Erna, men særlig som statsminister i Norge, ha grepet inn.»

Tallet ti finnes i bestemmelsene for «arrangementer» i den nasjonale coronaforskriften, og i Oslo-forskriften. Hvis statsministeren i tillegg skulle fulgt rådene fra sin regjering, skulle hun altså ha grepet inn allerede da mer enn fem gjester ble værende i leiligheten.

Påminnelser

Få dager før statsministeren feiret bursdag på Geilo, publiserte Helse- og omsorgsdepartementet en plakat med de gjeldende nasjonale tiltakene.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

«Alle bør begrense sosial kontakt», gjentar departementet der.

«Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen», skriver de også.

Beklaget flere ganger

Solberg sa fredag til VG at hun forstår at folk blir sinte. Hun har beklaget hendelsen flere ganger.

– Jeg skulle kanskje ikke vært sånn at jeg trodde jeg kunne de og dermed ikke ha reflektert over dette med arrangementsstørrelse, sa Solberg.

Hun innrømmet også at hun skulle ha sendt folk tilbake til den andre leiligheten da de spiste sushi.

– Men det gjorde jeg ikke, og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage. Alle forsøk på forklaringer vil bare oppfattes som bortforklaringer, og det synes ikke jeg er en god idé. Jeg synes bare det eneste jeg kan gjøre er å beklage at vi ikke klarte å overholde de reglene vi burde kunne og derfor også brøt anbefalingene som var gitt, sier statsminister Erna Solberg.