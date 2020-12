FORNØYD: Divisjonsdirektør Linda Granlund for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet er tilfreds med resultatene i rapporten hun la frem torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rapport: Nå drikker vi mer sukkerfri enn sukret brus

En ny rapport om nordmenns matvaner viser at nordmenn drakk 11 liter mindre sukkerbrus i 2019 enn i 2015.

For første gang viser statistikk at nordmenn drikker mer søtet enn sukret brus. Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund, er fornøyd med resultatene.

Helsedirektoratet la torsdag frem den årlige kostholdsrapporten «Utviklingen i norsk kosthold», som er en tilstandsrapport om forbruket av matvarer og hvordan nordmenns kosthold utvikler seg over tid.

Rapporten viser at nordmenn drakk 44 liter med sukkerbrus i 2019, noe som er en nedgang med 11 liter fra 2015.

Fra 2015 har antall liter med brus med tilsatt søtstoff økt fra 39 liter til 49 liter i året per person.

– Dette er det vi ønsker. Vi oppfordrer til å drikke brus med kunstig søtstoff istedenfor sukret brus, sier Granlund.

Helsedirektoratet anbefaler å unngå mat og drikke med mye sukker til daglig. Det anbefales å velge vann som tørstedrikk.

Rapporten tar for seg utviklingen i norsk kosthold sett opp mot nasjonale folkehelsemål og verdens helseorganisasjons (WHO) globale mål om å forebygge ikke-smittsomme sykdommer.

Spiser oftere kjøtt enn fisk

Kostholdsundersøkelsen viser at barn, unge og voksne spiser mindre fisk og fiskeprodukter enn kjøtt og kjøttprodukter.

I 2019 spiste nordmenn 33 kg fisk per person, noe som er rundt 9 prosent nedgang siden 2015.

– Vi ser en nedgang i fiskeforbruket som vi ikke er så glad for, sier Granlund.

Rapporten viser at nordmenn spiste 72 kg kjøtt i 2019, noe som er en liten nedgang fra tidligere år.

– Blir spennende å se tall for 2020

Granlund har ikke tall på folks matvaner i 2020, men sier at det blir spennende å se hvordan pandemien har endret folks vaner.

Opplysningskontoret for frukt og grønt har gjort en undersøkelse med kantar om 2020. Den viser at færre nordmenn spiser frukt og grønt i 2020 enn i 2019.

– Det tyder på at det vil komme endringer til neste år, sier Granlund.

Hun legger til at nedgangen kan ha en sammenheng med at man har et annet kostholdsmønster på hjemmekontoret.

Publisert: 10.12.20 kl. 13:27 Oppdatert: 10.12.20 kl. 13:47