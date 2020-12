14 KRONER: Kundene til Oslo Taxi betalte i snitt 14 kroner for mye per tur. Foto: Stian Lysberg Solum

Oslo Taxi tilbakebetaler 8,6 millioner kroner

Selskapets biler kjørte med for høye taksameterpriser i fem måneder.

Feilen skyldes en programmeringsfeil i forbindelse med reduksjon av merverdiavgiften for transporttjenester.

Den reduksjonen ble innført 1. april som et coronatiltak, men ble ikke ble registrert i systemet til Oslo Taxi.

Daglig leder Gunnar Frogner Dahl forteller at denne feilen har kostet de fleste kundene 14 kroner i snitt for mye per tur.

Totalsummen blir på hele 8,6 millioner, fordelt på rundt 616.000 turer, ifølge selskapet. Turene ble kjørt i tidsrommet fra 1. april 2020 til 13. august 2020.

– En uheldig glipp

– Det er en uheldig glipp. For oss har det vært kjempeviktig å jobbe for å tilbakebetale til kundene. De skal kunne stole på at de alltid betaler riktig pris når de kjører med oss, og vi skal rette opp våre feil, sier Frogner Dahl til VG.

I en pressemelding skriver selskapet at det ikke gjelder turer betalt med TT-kort i Oslo, turer på fastpris, slik som til Gardermoen, eller minstepristurer.

– Dere har visst om dette siden august, hvorfor har dere ikke sagt noe?

– Det har vært en omfattende teknisk jobb å tilrettelegge for tilbakebetalingen. Det har blant annet involvert en betydelig tilrettelegging hos Nets for å få det til, sier Frogner Dahl.

For de som betalte kontakt kan det ha gått for lang tid. De må fremvise enten en kvittering eller en bestillingsreferanse for å få pengene refundert.

Det er kun noen av disse kundene Oslo Taxi trolig ikke vil få refundert. Det som ikke betales tilbake til kundene skal gå til barneavdelingene ved Oslo Universitetssykehus, forsikrer den daglige lederen.

– Vi har besluttet at vi ikke skal tjene på feilen vi har gjort, så det overskytende vi har igjen skal doneres til dem. Dette tapet dekkes av Oslo Taxi AS, så sjåførene og drosjeeierne får ikke noen ekstraregning på grunn av dette, og våre gode kunder skal få tilbake pengene sine, sier han.

Publisert: 07.12.20 kl. 20:48

