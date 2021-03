VAKSINEBRÅK: Det skapte flere store medieoppslag i helgen da det ble kjent at rundt halvparten av dem som ble oppringt av vaksinesenteret i Nordre Aker takket nei til å vaksinere seg. Foto: Terje Pedersen

Flere i Oslo takker ja etter vaksinebråk

Bydelen Nordre Aker opplever nå at flere som opprinnelig takket nei til å vaksinere seg i påsken har ombestemt seg. Folk reiser hjem fra hytta igjen for å vaksineres, ifølge vaksinesenteret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det vi opplevde fredag og lørdag, var at opptil 50 prosent takket nei til vaksine i påsken, sier Benedicte Varvik, nestleder ved vaksinesenteret i bydel Nordre Aker i Oslo.

En vaksinearbeider fra Nordre Aker la ut en video på Facebook der hun fortalte at hun var oppgitt over at såpass mange fra bydelen takket nei til fordel for å dra på hytta, noe som førte til sterke reaksjoner fra andre deler av landet. Saken ble først omtalt av NRK.

På søndag ble det også meldt av Budstikka at Bærum kommune måtte utsette rundt 1000 vaksineavtaler fordi innbyggerne ville reise på påskeferie. Kommunen oppklarte i ettertid at de likevel klarer å bruke opp de tildelte vaksinene sine i løpet av uken.

– Det ble en del presseoppslag i helgen, og nå dag opplever vi heldigvis at det er en del som har snudd og som takker ja likevel, forteller Varvik.

– Mange angret på at de takket nei til vaksine fordi de var på påskeferie og ringer nå altså tilbake, sier hun.

I tillegg opplever vaksinesenteret at langt flere av dem som blir spurt for første gang takker ja til å bli vaksinert, selv om det er påskeferie.

– Til tross for at de er på hytta informerer de om at de vil møte opp, sier en fornøyd Varvik.

OMBESTEMMER SEG: Benedicte Varvik (t.h.), nestleder på vaksinesenteret på Domus Athletica i bydel Nordre Aker, opplever at flere ønsker å vaksinere seg i påsken. Foto: Fredrik Solstad

Få takker nei i andre deler av byen

I de bydelene VG har spurt er det varierende hvor mange som har takket nei til å bli vaksinert i påsken.

– Det er ikke en problemstilling vi står ovenfor. Vi vaksinerer for fullt både skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, opplyser bydelsoverlege for Søndre Nordstrand, Anne Stine Garnes til VG.

Også bydelsdirektør for Stovner, Anders M. Behring sier de ikke har et konkret tall på hvor mange som har takket nei, men sier det ikke er et problem i bydelen. Stovner har det høyeste smittetrykket i hovedstaden, med 1566,8 per 100.000 innbyggere.

HØYT SMITTETRYKK: Bydelen Stovner har for tiden det høyeste smittetrykket i Oslo. Likevel er det få her som takker nei til å bli vaksinert i påsken, opplyser bydelsdirektør Anders M. Behring. Foto: Fredrik Solstad

Det samme gjelder bydelene Alna, Grorud, Frogner og Grünerløkka, som VG også har vært i kontakt med.

Bydelen Bjerke har imidlertid opplevd at rundt 50 til 60 prosent takker nei til å bli vaksinert i påskeuken, bekrefter pressekontakt Sebastian Bergedahl Vernang. Dagbladet omtalte saken først.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran forteller også at rundt 35 prosent takker nei til å bli vaksinert i Gamle Oslo, basert på det vaksinesenteret opplever.

– Jeg forstår det slik at dette i all hovedsak er knyttet til påskeferien og at de avventer, sier han.

Mister sin beste mulighet

Nestlederen ved vaksinesenteret i Norde Aker forteller at det er usikkert når neste vaksineringsmulighet kommer for dem som takket nei i påsken.

– Vi vet ikke alt om vaksinetilfang fremover, så dersom du sier nei så er det veldig vanskelig å si når du blir spurt på nytt om å ta vaksinen, sier Benedicte Varvik.

Det er altså ikke sikkert at de som takker nei blir oppringt uken etterpå, ifølge nestlederen.

Hun håper nå på en positiv oppslutning rundt vaksineringen fremover, ettersom det fører til mindre arbeid for de ansatte i helsevesenet når færre takker nei.

– Takker du nei, så takker du i utgangspunktet nei til timen du har blitt tilbydd, fastslår Varvik.