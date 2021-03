ULIKE REGLER: Det har vært protester mot hytteforbudet i Hol kommune, som blant annet huser populære Geilo.- Noe hytteopprør er det imidlertid ikke snakk om. Vi har 6000 fritidsboliger i kommunen og har mottatt 100–150 henvendelser, sier ordfører Petter Rukke til VG. Foto: Gisle Oddstad, VG

Gjesteforbud skaper forvirring i hyttekommune: − Folk mister respekten

GEILO (VG) Hol kommune har myknet opp besøksforbudet i påsken. Men nå er det oppstått en «ny nøtt». Det er nemlig mulig å leie en hytte – og der kan det være mulig å ta imot gjester.

Søndag 21. mars vedtok Hol kommune et forbud mot å ha gjester på hytta i påsken. Gjesteforbudet, med noen få unntak, ble innført fra onsdag denne uken.

Forskriften er strengere enn anbefalingen fra regjeringen.

De nasjonale «påskerådene» fra regjeringen sier at du kun bør være med din egen husstand på hytta, og maks ta imot to gjester. Det gjelder både hjemme og på hytta.

– Reglene fra sentralt hold er ikke tydelige nok. De sier bare hva man «bør» og «ikke bør» gjøre, forklarte ordfører Petter Rukke (Ap) til VG som grunn for å innføre besøksstansen i påsken.

Allerede før den strenge forskriften var trådt i kraft, ble den endret. Da hadde kommunen mottatt flere klager.

Endringen har ført til at aleneboende likevel kan få besøk i påsken.

– Forskriftsendringen ble gjort av hensyn til aleneboene. Vi fikk flere henvendelser om dette. Det er en balansegang mellom tiltak og ensomhet, sier ordfører Petter Rukke til VG lørdag.

Hol er Norges tredje største hyttekommune og inkluderer blant annet det populære vinterstedet Geilo.

Her gjelder ikke besøksforbudet

Nå viser det seg at det er flere enn de aleneboende i fritidsboliger i den populære hyttekommunen som kan ha besøk i påsken.

Besøksforbudet gjelder bare i privateid fritidseiendom, og ikke dersom man leier en hytte eller leilighet, som eies av en næringsvirksomhet.

– Private husværer eller hytter som leies ut vil omfattes av reglene for privat fritidsbolig, der det ikke er tillatt med besøk. Leier man et sted for påsken som er registrert som næring, inngår dette i regelverket for overnattingsbedrifter. Begrensning med tanke på besøk er kun for privateide fritidsboliger og boliger.

– Hvis man for eksempel leier en hytte, da kan man få besøk av inntil to?

– Ja, men kun hvis denne hytta er innlemmet i en næringsvirksomhet. Privat utleie er ikke næring.

– Hva er forskjellen i smitterisiko om stedet man er på er registrert som fritidseiendom eller næringseiendom?

– De som driver næring er ansvarlige for næringen sin, sier ordføreren.

– Oppgitt

Jonny Hermansen, som driver Hytteservice, er oppgitt over forskriften.

– Smitten ser ikke forskjell på disse forholdene, og da blir det jo veldig tilfeldig. Vi skal ta hensyn til smittevern og ikke økonomi. Nå har de gjort en finurlig formulering folk mister respekten for.

Han tror mange føler regelen som urettferdig.

Hermansen er i kontakt med en rekke hytteeiere gjennom sin virksomhet.

TETT PÅ: Johnny Hermansen (54) driver hytteservice og kjenner mange av hytteeierne i Hol kommune. Foto: Helge Mikalsen

Ifølge ham er det mange hytter og leiligheter i kommunen som er næringseid, og som da åpnes for besøk i påsken, riktignok av noen svært få.

– Vi kan stå i en situasjon at i to leiligheter som ligger vegg i vegg, har den ene lov til å få besøk, den andre ikke, sier han.

– Som en hytteeier sa til meg. Hvis jeg låner bort hytta til datteren min og familien hennes, så kan jeg omgå besøksforbudet ved å leie meg en hytte. Der kan jeg ha besøk, men ikke her i min egen hytte.

Håper på påske uten smitteutbrudd

Ordfører Petter Rukke presiserer at hovedspørsmålet for de aller fleste er å være veldig på vakt for smittefare i den tredje bølgen.

– Jeg håper hvert enkelt menneske skjermer seg selv og tar hensyn til alle andre. Vi håper på å kunne komme gjennom påsken uten store utbrudd. Vi hadde et kjempeutbrudd i 2020, nå har vi heldigvis greid å holde nullen, sier ordføreren, som er glad det ikke ble hytteforbud i påsken.

Han har inntrykk av at de aller fleste følger smittevernrådene.

– Hvorfor har dere innført strengere regler enn de nasjonale?

– For Viken fylke kom det 14 dager før påske en anbefaling om at man ikke kan ha besøk på hytta i påsken. Bakgrunnen for å sette dette inn i en forskrift er det samme som vi for eksempel så på Fjell i Drammen. Anbefalinger ble ikke fulgt, og en slik situasjon ønsket vi ikke. Da måtte vi gjøre tiltak i forhold til det, sier Rukke.