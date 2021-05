SPURTE FHI: Helsebyråd Robert Steen spurte FHI om Oslo kunne få utsette flere andredoser - og de får utsette noen. Foto: Hanna Thevik

Oslo vil utsette opptil 50.000 andredoser for å vaksinere flere

FHI mener Oslo har lov til å utsette noen flere andredoser, hvis de selv holder oversikt. Det ønsker de å gjøre.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det største hinderet her er sannsynligvis logistikk – utsendingen av vaksiner fra FHI, omfordeling i byen og dessuten at man må gjøre om på avtalte timer. Det må bli en del av vurderingen, men vi kan heller ikke bare si at «dette er for vanskelig» når det gjelder noe som er så viktig for folk. Da må vi ha snudd alle steiner, skriver helsebyråd Robert Steen til VG.

– Ved å vaksinere flere raskere håper jeg på at vi kan lette byrden som Oslofolk har levd under, og at vi får færre utbrudd, da flere er beskyttet.

Ifølge Steen er det snakk om mellom 20.000 og 50.000 personer i aldersgruppen 45-64 som allerede har fått første dose, som kan få utsatt dose to fra seks til tolv uker. Aftenposten omtalte tallet først.

Bakgrunnen er at FHI og regjeringen har bestemt at intervallet mellom Pfize- og Moderna-dosene forlenges fra 6 til 12 uker for friske personer under 65 fra denne uken, noe som gjør at flere får én dose raskere. Tall fra flere land viser at de som er vaksinerte med mRNA-vaksinene i stor grad ikke smitter andre, og får god effekt av vaksinene.

Men det har ikke fått ikke tilbakevirkende kraft - det betyr at de som har fått én dose beholder sin time til dose to om seks uker.

FHI: Oslo har lov

Onsdag sa helsebyråd Robert Steen til Dagbladet at Oslo gjerne vil utsette andredosene som er booket med coronavaksine, og heller gi flere førstedoser raskt for å ta Oslo og Norge raskere ut av pandemien.

Totalt skal Oslo sette 140 000 andredoser i mai - og Steen sa de ville avvente svar fra FHI om hva som var klokt å gjøre.

FHIs Preben Aavitsland sa mandag at de hadde lov til å utsette noen av dem - men ikke alle.

– De som har en underliggende sykdom, vil vi gjerne skal få andredose. Så kommer vi til friske fra 45–64 - i den gruppen kan man ha 12 ukers intervall. Hvis noen i den gruppen allerede har fått time kan de booke om til 12 uker hvis de vil, hvis de klarer å holde styr med dette på en ryddig måte, soer FHI-overlege Preben Aavitsland til VGTV.

Mange andredoser i mai

Store deler av vaksinedosene i mai kommer til å gå til andredoser, også i Oslo. Det er derfor byrådet onsdag tok til orde for å få booket om timer så de får mulighet til å beskytte flere med førstedose.

For ukene 18-21 vil slike andredoser utgjøre nesten alle dosene som kommer til landet, ifølge FHIs tall. Men et er ifølge FHI svært få kommuner som har kommet til friske personer under 65 år i vaksineringen - og det er de FHI har vurdert at utsettelsen skal gjelde for.

Intervallet mellom første og andre dose med coronavaksine økte forrige uke fra seks til tolv uker fordi RNA-vaksinene Pfizer og Moderna som brukes i Norge gir svært god effekt etter bare en dose.

Professor Steinar Holden har gått hardt ut mot at han mener det tar for lang tid å få på plass utsettelsen av dose to, så flere vaksiner kan frigjøres og brukes mer effektivt. Han er også kritisk til at FHI har argumentert med at det er administrativt krevende for kommunene i sitt råd til regjeringen.

Men FHIs Geir Bukholm har svart at de ikke mener det er mange i risikogruppene som kan tåle en utsettelse. FHI mener derfor de gjør et trygt valg ved å ikke differensiere mellom risikogruppene, noe som kan være vanskelig, og si at utsettelsen bare skal gjelde for friske personer under 65.