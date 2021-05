ÅPENT I BERGEN: MDG-leder Arild Hermstad nyter en øl på et utested på Korskirkealmenningen i Bergen. Foto: MDG

MDG vil hjelpe utelivet – og gi deg billigere øl

Utelivsbransjen er svært hardt rammet av coronakrisen. Nå vil MDG gi en hjelpende hånd – i form av billigere øl.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Det vekker glede hos bransjen selv.

– Jeg kan bekrefte at vi i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett vil foreslå tiltak som kan hjelpe et kriserammet uteliv å komme seg over kneika, sier fungerende MDG-leder Arild Hermstad til VG:

– Vi vil redusere momsen på servering fra 25 til 15 prosent ut året for landets restauranter, puber og utesteder.

– Frykter konkursras

– Skal dere på stemmefiske blant øldrikkerne?

– Nei, dette gjør vi for å hjelpe en næring på kne. Vi frykter konkursras de neste månedene etter en så lang nedstengning som tusenvis av utesteder har opplevd. Dette er et forsøk på å hjelpe dem unna konkurs, at vi ønsker å bidra på den måten.

Han viser til tall fra NHO Reiseliv.

– 93 prosent av utelivsbedriftene har opplevd mer enn 50 prosent lavere omsetning. Det forteller om krisen de er oppe i.

– Hvor mye vil prisen på en halvliter gå ned?

– Med rundt en tier. I tillegg kuttes momsen på mat, så det vil jo monne. Men det kommer litt an på: Jeg tror nok at det kan være fornuftig at utestedene får noe av denne kostnadsreduksjonen: Det er de som avgjør hvor mye kundene skal få nyte godt av momskuttet.

1,8 milliarder kroner

Han sier at den såkalte provenyeffekten, altså merkostnadene det vil påføre revidert statsbudsjett vil være 1,8 milliarder kroner for 2021.

– Ved siden av at det vil kunne hjelpe landets utesteder, så er det jo hyggelig å bidra til at det blir billigere mat og drikke. Mange har savnet å gå på byen og å gjøre det litt billigere er bra både for utestedene og kundene, sier Hermstad.

Han sier at utelivsbransjen trolig må leve med en metersregelen i mange måneder fremover, som gjør at de bare får fylt opp deler av utestedet.

– Naivt

– Det er naivt å tro at denne bransjen vil reise seg igjen med det første. De trenger hjelp. Derfor fremmer vi også en rekke andre forslag sier han og punkter opp:

1. Tilskuddet for å ta tilbake permitterte ansatte forlenges ut året

2. Restaurantene og utestedene får ettergitt renter på utsatte avgifter og skatt.

3. Ytterligere utsettelse av momsinnbetalingen til staten som går til forfall 30. juni.

4. En utvidet lokal krisepakke til de kommunene som har hatt strengest restriksjoner over lang tid, der staten fordeler penger til kommunene som fordeler dem til sitt lokale næringsliv.

– Gledelig

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, takker for initiativet.

JA, TAKK: Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman

– Det er gledelig at MDG har lyttet til næringen. Slik situasjonen er i dag straffer vi serveringsnæringen for å ansette servitører fordi takeaway med en lavere momssats er mer lønnsomt. Samtidig er det rundt 20 prosent ledighet i reiselivet, og vi trenger tiltak for å få alle tilbake i jobb så fort så mulig. Da er en reduksjon av den urimelig høye serveringsmomsen et treffsikkert tiltak som bransjen lenge har etterspurt, sier hun.

SV har en annen modell

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski mener MDGs forslag er for dyrt og for lite målrettet.

VIL STØTTE PÅ EN ANNEN MÅTE: Kari Elisabeth Kaski har en annen vei. Foto: Terje Bringedal

– Vi vil foreslå en egen omsetningsbasert ordning for utelivs- og serveringsbransjen, vi foreslår økte bevilgninger til ventilordningen som utbetales av kommunene og en lønnsstøtteordning hvor utgifter til lønn inngår i kompensasjonsordningen. Det vil i langt større grad enn redusert moms forhindre kommende konkurser, sier hun.