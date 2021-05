LAGER SERIE: Sjømann og eventyrer Jarle Andhøy har i mange år arbeidet med en dokumentarserie om krigsseilerne. Foto: Trond Solberg, VG

Krigsseilernes fest utsatt for andre gang: − Langt på overtid allerede

Sjømann og eventyrer Jarle Andhøy raser etter nok en utsettelse - og frykter flere krigsseilere dør før de får den feiringen de fortjener.

Av Louise Krüger

– Det å skyve dette videre ut i kanskje neste år, det går ikke. Det er langt på overtid allerede, sier Andhøy, som i flere år har jobbet med en dokumentarserie om de norske krigsseilerne.

Den 8. mai skulle norske krigsseilere hedres med festmiddag i Oslo rådhus i forbindelse med 75 års jubileum. Men – for andre år på rad avlyser Erna Solberg festen som følge av pandemien.

I dag er det 19 gjenlevende krigsseilere. Andhøy mener regjeringen er nødt til å få på plass en feiring før flere dør.

– Det var tre stykker etter invitasjonen i fjor som gledet seg til å komme til Oslo og bli takket. Nå har de dødd – det er for sent å takke de. Det siste er at de bare opplevde sviket: De fikk ingen takk, sier Andhøy.

UTSETTES: I brevet skriver statsministeren at det ikke vil være forsvarlig å invitere til festmiddag. Krigsseiler Haavard Øien, mottageren av brevet, er skuffet over at årets feiring igjen er utsatt. Foto: Privat

Andhøy påpeker at alle krigsseilerne – grunnet høy alder – er fullvaksinert.

– At de er langt oppi årene kan jo tale både for og imot. Kan du forstå avgjørelsen i forhold til å ikke sette krigsseilerne i ytterligere risiko ved å gjennomføre arrangementet?

– På ingen måte. Disse gutta har deltatt i krigen i fem år. De som er i helse og har et ønske om å delta på en slik markering, de er voksne nok selv til å ta det valget. Det at regjeringen skal ta det valget for dem og igjen – for endte gang – skylde på covid og snike seg unna sitt ansvar, det er en historieløs måte å håndtere krigsseilersaken på.

Tiden renner ut

Innsatsen til krigsseilerne vurderes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. Seilerne var en del av handelsskip som fraktet drivstoff, varer og våpen over Atlanterhavet, Indiahavet, Middelhavet og deler av Stillehavet.

For mange var seilingen en stor psykisk påkjenning. Underveis ble flere av skipene torpedert.

Torun Bruem, datteren til krigsseileren Trygve Laheim (99), synes det er tragisk at middagen igjen er utsatt. Laheim jobbet for den norske handelsstaten og var med på Murmansk-konvoien og Halifax.

I oktober fyller Laheim 100 år.

– Tiden renner ut for de fleste – det er det som er så tragisk, sier hun.

– Har han snakket mye om dette i din oppvekst?

– Ja, i de senere årene har han gjort det. Men, i min ungdom, snakket han ikke om det i det hele tatt. I de siste 30–35 årene er da han har snakket mest om det. Men, da jeg vokste opp, så var det ikke et tema.

– Hvorfor fikk de ikke samme heder som andre som jobbet for Norge under krigen?

– De som seilte på norske handelsflåten var nærmest uglesett. Mye av grunnen var kanskje at de ikke egentlig var stridende – men de forsynte de som var stridende. Pappa fikk høre når han kom hjem fra krigen at han bare hadde vært i Amerika, dit som alle andre ønsket å reise. Men det var ingen som spurte hva han hadde opplevd.

TIDEN RENNER UT: Torun Bruem er datteren til krigsseileren Trygve Laheim (99). Hun mener at tiden er i ferd med å renne ut for feiringen av krigsseilerne. Foto: Privat

Fra Halifax i England gikk det ut 36 båter, og det var 9 som kom frem. Laheim var på en av de få båtene som kom frem. Han var også en del av Murmansk-konvoien.

– Han har fått seks medaljer fra Russland, men han har bare fått tre av Norge, sier Bruem.

Selv synes Trygve Laheim at utsettelsen er svært trist.

– Alle krigsseilerne er jo nå fullvaksinerte, og det burde derfor ikke være et problem å ha en sammenkomst i henhold til covid. Dette er ingen unnskyldning i år, sier Laheim til VG.

KRIGSSEILER: Trygve Laheim viser frem medaljene sine under et VG-intervju i 2015. Han påpeker at alle krigsseilerne er fullvaksinerte, og at det derfor kunne vært mulig å gjennomføre en trygg feiring. Foto: Alf Øystein Støtvig

Regjeringen må handle

Jarle Andhøy mener regjeringen har ingen tid å miste. Alle krigsseilerne er, som Andøy sier, «på siste reis»:

– De siste tidsvitnene – de siste ukjente heltene som kan motta den takken, de er på siste reis nå før de takker av. Her har regjeringen og kongen en utrolig mulighet til å skape en forsoning og takke de heltene som absolutt fortjener det. I stedet er det intetsigende politisk tomprat, sier han.

På Trebåtfestivalen i 2013 beklaget Anne-Grete Strøm-Erichsen på vegne av den norske stat.

– Ingen heder, ingen oppfølging og ingen forståelse for søvnløse netter og psykiske senskader. I dag vet vi at hjemkomsten er avgjørende for om senskader utvikles eller ikke. Den kunnskapen manglet simpelthen den gangen og det gjør vondt å tenke på, sa statsråden i talen.

Ifølge Andhøy levde ca. 250 krigsseilere da beklagelsen kom. Nå er det 19 igjen. Han mener regjeringen iallfall kunne fått til noe.

– Russland, midt i pandemien, sendte hjem ambassadepersonell til krigsseilerne som hadde deltatt i Murmansk-konvoien med både vodka, brev fra Putin og æresmedaljer. Fra Norge fikk de ingenting. De fikk bare et brev som sa: Det skal skje noe neste år.

– I Norge har de ikke fått noen ting. De har ikke fått en penn engang.

– Ikke fått en penn engang

I mai 2020 ga Russland æresmedaljer til flere av de norske krigsseilerne.

Haavard Øien var en av dem. Også han er svært skuffet over at feiringen ikke blir noe av.

– Det betyr mye for meg og de andre krigsseilerne å få anerkjennelsen, sier han.

– Har du forståelse for at Erna Solberg velger å vente med feiringen på grunn av covid?

– Nei. Alle de som er igjen er sannsynligvis fullvaksinerte. Jeg føler det er et forsøk på å vri seg unna markeringen på.

75 ÅR ETTER KRIGEN: I 2020 mottok Haavard Øien (99) medalje fra russisk generalkonsul Vladimir Isupov. Foto: GoAlive. TV

– Med tungt hjerte

VG har lagt frem kritikken for forsvarsdepartementet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer følgende:

– Som følge av coronapandemien var regjeringen nødt til å utsette fjorårets festmiddagen til 8. mai i år. Regjeringen kan ikke lage arrangementer i strid med smittevernreglene, sier han.

Bakke-Jensen mener at det ut fra smittesituasjonen ikke var forsvarlig å legge opp til festmiddag i Oslo rådhus 8. mai i år.

– Det var med tungt hjerte regjeringen tok denne beslutningen. Vi hadde sett frem til å markere denne dagen sammen med våre veteraner og tidsvitner – i takknemlighet og ettertanke, sier han til VG.

Regjeringen jobber nå for å se på muligheten til å invitere veteraner og tidsvitner som tidligere har fått invitasjon fra statsministeren til et arrangement i løpet av høsten.

– Vi ønsker veldig gjerne å hedre alle de som la ned en særlig innsats under andre verdenskrig og de som sterkest fikk føle krigens brutale konsekvenser.