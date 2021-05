TAKK FRA LANDSMØTET: Erna Solberg fikk en blomsterbukett etter sin avsluttende tale på Høyres landsmøte. Den ble kastet gjennom luften. Foto: Terje Bringedal

Solberg etter kontantstøttesmell: − Ikke vår viktigste prioritet

Erna Solberg tapte kampen om kontantstøtten, men sier det ikke er en av de høyest prioriterte sakene for Høyre i en ny regjering.

Før landsmøtet gikk statsminister og Høyre-leder Erna Solberg hardt ut mot dette forslaget, som hun kalte smålig.

Likevel trosset partifellene sjefen. Høyre vil nå vrake kontantstøtten, og heller innføre en ventestøtte for familier som venter på barnehageplass.

Kontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke eller bare delvis er i barnehage.

– I fjor høst kalte du det litt smålig?

– Og jeg mener at du har rom i det norske samfunnet til å gi folk valgfrihet. Det er familier som trenger andre løsninger fordi foreldre og barn er forskjellige og familier lever forskjellige liv, sier Erna Solberg til VG.

– Ikke viktigst

Det har lenge vært en kampsak å beholde ordningen for Høyres regjeringspartner KrF.

Til VG sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at det er overraskende at Høyre gikk inn for å vrake dagens ordning.

– Vi kommer til å gå til forhandlinger med utgangspunkt i hele Høyres program. Så er det ikke fjerning av kontantstøtte som er av de viktigste prioriteringene som kommer ut av dette landsmøtet, sier Solberg.

Hun sier at de viktigste prioriteringene er å få folk tilbake i jobb, at flere inkluderes i arbeidslivet og at de styrker helsevesenet.

– Betyr det at du kommer til å gi denne til KrF?

– Jeg skal forhandle om alle sakene. I utgangspunktet mener vi noe annet enn KrF i denne saken.

Tina Bru vant

Nestleder Tina Bru sto på motsatt side i kontantstøtte-striden og gikk seirende ut mot sjefen.

– Var dette Tina Brus moderne Høyre som nå vant over Erna Solbergs konservative?

– Ja, det kan være at Tina Brus holdninger vant over mine holdninger. Jeg vil ikke kalle det de moderne kontra de konservative. Jeg tror det er veldig moderne og at det i fremtiden kommer til å være veldig moderne at vi ikke bare har A4-løsninger når folk og barn er forskjellige, sier Solberg.



Bru uenig: Viktigere saker

Tina Bru selv var selv uenig i at det var hennes moderne partis seier over Erna Solbergs konservative da hun fikk det samme spørsmålet.

Bru sier det er viktigere at partiet i familiepolitikken nå er for å gi flere ettåringer barnehageplass, fordi det gir valgfrihet til familier hvor foreldrene ønsker å komme tilbake i jobb.

– En av hovedvalgkampsakene for KrF er barnefamilienes frihet. Dere har valgt å beholde tredelingen og fjerne kontantstøtten. Hva blir politikken i en ny borgerlig regjering?

– Jeg tror uten tvil at det kommer en ny politikk med disse fire partiene sammen etter valget som vil være bra for barnefamiliene. Det er mange ulike standpunkt og retninger. Men det er ingen tvil om at vi er enig i at dette er et felt som må prioriteres, sier Bru.

MISFORNØYD: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var ikke fornøyd med Høyres standpunkt. På pressekonferansen sa Erna Solberg at kontantstøttesaken er en mulighet for KrF å profilere seg i valgkampen.

Ropstad skuffet

KrF-Ropstad er ikke fornøyd med Høyres nye alternativ, en ventestøtte mens foreldre venter på barnehageplass.

– Kontantstøtte handler først og fremst om å gi familier en valgfrihet når barna er små. Det handler ikke bare om å gi familier penger mens de venter på barnehage, det handler om å gi familiene mulighet til å selv velge hvordan man organiserer livene sine i denne småbarnsfasen.

Han varsler at KrF vil fortsette å prioritere kontantstøtte høyt.

– Så har vi funnet gode løsninger sammen med Høyre tidligere og det er jeg helt trygg på at vi vil klare igjen.