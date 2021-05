Større snøskred på Gaustatoppen lørdag ettermiddag – søket avsluttet

Store ressurser rykket ut etter et snøskred på Gaustatoppen lørdag ettermiddag. Ifølge operasjonsleder er det ingen indikasjoner på at det var personer i området, og søket er avsluttet.

Store ressurser rykket ut etter melding om et større snøskred ved Gaustatoppen lørdag ettermiddag. Søkeområdet var 50 meter bredt og ca. 250 meter langt.

Rundt klokken 19 avsluttet redningsetatene søket.







– Vi holder på å avslutte søket. Vi har ikke fått indikasjoner på at det har vært noen personer i området, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til VG litt etter klokken 19.

Politiet avventet en stund med å sende inn lavinehunder med tanke på hundenes sikkerhet. Rundt en time etter skredet gikk av er en lavinehund satt i søk i skredet.

Politiet har vært i kontakt med tre personer som har vært i området der skred har vært utløst, opplyser de.

– Disse er i god behold og har ikke vært tatt av skred.

NØDETATER PÅ PLASS: Lege og brannmannskap er på vei til rasstedet. Den røde ringen viser hvor raset har gått.

Fordi det gikk skispor inn i skredet, ble det satt inn store ressurser i søket.

Rundt klokken 1630 opplyste politiet om at det ikke var mottatt signaler fra skredsøker så langt i søket.

Et webkamera på nettsiden Gaustabanen.no viste at et helikopter ankom stedet rundt klokken 15.40 lørdag ettermiddag. Like etterpå ser det ut til at det går et nytt ras på stedet.

Også lavinehunder og mannskaper fra Bø og Sauherad Røde Kors og Rjukan og Tinn Røde kors var på plass.

Ifølge Stian Michelsen, operativ leder i Røde Kors Telemark, var bruddkanten på skredet stor, og redningstjenesten avventet situasjonen.

– Siste status per nå er at vi har helikopter og en politihund som er inne i området og utfører et lite søk, sa han til VG rundt klokken 17.

Ifølge Michelsen var det flere spor inn i området hvor skredet gikk.

– Det er tre spor inn i anlegget, men vi kan ikke si noe om det er gamle eller nye spor, sier han.

SØKER: Redningshelikopter søker nå over skredområdet på Gaustatoppen. Foto: Asbjørn S. Torgersen

Ukjent omfang

Ifølge politiet var det to skred i området.

– Vi fikk melding om et mindre skred først. Senere fikk vi melding om at det hadde gått et stort skred, men det er fremdeles usikkert, sier Johnsrud.

Gaustatoppen er 1883 meter over havet og et populær turmål.

– Vi fikk melding fra politiet basert på en veldig usikker melding fra en som observerte rasområdet fra ca. ti km unna, opplyser Siv Namork, redningsleder HRS Sør-Norge.

Det er stor fare for at det kan oppstå nye skred på stedet. Redningsressursene må ta hensyn til dette, skriver politiet på Twitter.

Opp mot 200–300 gjester

Jorun Karlberg Tveiten, daglig leder Gaustatoppen turisthytte, befant seg i kafeen toppen av Gasutatoppen lørdag formiddag. Hun hørte skredet.

– Vi har ikke hørt noe, sier hun til VG.

Estimert har det vært 200–300 har vært på fjellet i dag, tror hun.

– Det har vært masse folk og skikkelig påske i dag. Været har vært helt fantastisk, sier hun.

Tveiten forteller at det ikke er uvanlig at det går skred på denne tiden. Forrige gang det gikk et skred på Gaustatoppen, gikk det mot Gaustablikk-siden.

– Jeg håper det går bra denne gangen.

HEIS OPP: Mange tar Gaustabanen opp og står på ski ned igjen. Gaustatoppen er dermed et populært randonee-fjell. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Lett for en skiløper å løse ut skred

Ifølge Varsom er det faregrad to på Gaustatoppen i dag, med moderat snøskredfare.

Ifølge Heidi Stranden, vaktleder i snøskredvarslingen i Varsom, har det kommet mye snø på Gaustatoppen de siste dagene.

– Det har kommet mye snø de siste dagene, og det har dannet flak i leområder.

Ifølge Stranden er mange av rennene på Gaustatoppen nordvendte.

– Det er lett for skikjørere å løse ut skred i fokksnøflakene – særlig i nordvendte heng, sier hun.

Stranden understreker at det er ventet betydelig snøskredfare i Vest-Telemark i morgen. Hun minner alle skikjørere om å sjekke snøskredvarsel og ta trygge rutevalg.

– Krysser fingrene

Ordfører Steinar Bergsland i Tinn kommune er orientert om skredet.

– Det er mye ressurser på vei og på plass. Røde Kors, helikopter, politi og hundepatruljer, sier han til VG.

Han forteller at det er glimrende skiforhold i fjellet for tiden. Randonee og alpinkjørere er aktive i området.

– Det er kjempefine forhold der oppe, med nysnø. Det er jo det som gjør at det blir rasfare også, sier Bergsland.